"Quran û Mirovkirin(Mirovsaziyê)" mijara konferanseke navneteweyî ya çend rojî li Omanê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)-ABNA–Konferansa navneteweyî ya "Quran û Mirovsaziyê" ji duh ve, 31ê Ferverdînê (21ê Nîsanê), li bajarê Musqet, paytexta Omanê, dest bi kar kir.
Ev konferansa du-rojî bi armanca lêkolîna rola Quranê ya Pîroz di pêşvexistina ramyarî û
exlaqî ya kesan de û kapasîteya wê di şikildana pêşerojeke mirovî de li ser bingehê perwerde, nirx û nasnameyê tê lidarxistin.
Hejmarek ji pisporên zanistên Quranî û fiqhê îslamî ji hundir û derveyiê siltaneta Omanê, di vê konferansa ku li Zanîngeha "Siltan Qaboos" a Musqetê tê lidarxistin, beşdar bûne.
Di roja yekem a vê konferansê de, Şêx Ehmed bin Hemed el-Xelîlî, Miftiyê Mezin ê Omanê, di axaftineke xwe de diyar kir ku: "Herî mezin bûyera dîrokê, danîna vê pirtûka pîroz e ku hişyan hişyar kir û rêya jiyana mirovan ronî kir."
Wî got: "Quranê Kerîm, wesa ku Xwedayê Teala wî vasif kiriye, 'rêberiya mirovan û delîlê eşkere yê rêberî û ferqan (cudaker) e' û wesa ku Xwedayê Teala gotiye: 'Bi rastî, ev Quran ber bi wan tiştên ku herî zexm in ve rêberiyê dike' û gotiye: 'Û em di Quranê de tiştên ku ji bo bawermendan şîfa û rehmet e, dadixin.'"
Wî tekezî li ser wê yekê kir ku: "Quran pêşî li ser erebên nexwenda hat danîn, ku ew gomdarîtirîn mirov û dûrîtirîn wan ji rastiyê bûn. Ev pirtûk wan kir ûmmeteke bêhempa di nav neteweyan de, û neteweyên din jî li pey wan ketin."
Miftiyê Mezin ê Omanê ji misilmanan xwest ku ew bibin nimûne ji bo mirovahiyê û di Quranê de kûr bigerin da ku rastiyên ku di perdeya nediyariyê de mane, keşf bikin.
Her wiha Xelîl bin Ehmed el-Xelîlî, Serokê Desteya Ragihandinê ya Weqfa "Îmam Cabir bin Zeyd" a Omanê, di axaftina xwe de got: "Armanca vê konferansê nîşandana bandora Quranê li ser mirovsaziyê û têkiliya wê bi Afirîner re ye, ku mirovan şiyan dide da ku hêjayî berpirsiyariya birêvebirina li ser erdê bin."
Wî lê zêde kir: "Ev yek hewceyê ramana kûr di pirtûka Xwedayê Teala de dike, da ku bibe hebûneke çalak a hişyarî û hêzeke bibandor a dilan, û bi vî awayî têgihîştina mirovahiyê ji jiyan û çarenûsa dawî ya wê temam bike."
Xelîl bin Ehmed el-Xelîlî diyar kir: "Dema ronahiya Quranê li ser giyanan radibe, reftar rast dibe, avakirin û mezinbûn pêş dikeve, û rêberî bi dest dikeve. Dema perdeyên ji dilan têne rakirin, bandora Quranê di giyanê mirov de diyar dibe."
Wî anî ziman ku mirovahî îro hê jî di nav nêzîkatiyên ramyarî yên ji wehyê Xwedayê veqetiyayî de, di serserî û tevliheviyê de dijî. "Bê guman, riya derketinê ji vê rastiya tevlihev, vegera ber qibleya Quranê ye, ku hevsengiya di navbera giyan û laş de bi dest dixe, kerameta mirovî diparêze û ûmmetê xurt dike."
Di rûniştina sereke ya vê konferansê de ku bi mijara "Quran û Mirovsaziyê" hate lidarxistin, li ser mijara serdestiya Quranê Kerîm wek çavkaniya herî bilind di şikildana ramana mirovî û rêkxistina têkiliya di navbera zanist û nirxan de hate tekez kirin. Axaftvanan xwest ku misilman di bikaranîna Quranê de ji bo yekkirina nêrînên îslamî û têkbirina nakokiyên ramyarî ji nû ve binerîn.
Niştecîbûn li ser girîngiya avakirina hevsengiya di navbera têgihîştina rastîparêzane ya bûyeran û pabendbûna bi nirxên exlaqî û ji nû ve sepandina aqil di çarçoveya Quranê de bû, ya ku zanîn û baweriyê bi hev ve girê dide û bi vî awayî dibe sedema pêşveçûna kesane ya hevseng a ku dikare di pêşketina civaka misilmanan de rol bilîze.
Di roja yekem a konferansê de, ku ji aliyê Weqfa "Îmam Cabir bin Zeyd" a Omanê ve tê lidarxistin, pênc gotar hatin pêşkêşkirin. Axaftvanan Quranê Kerîm, wek çavkaniya sereke ya pêşveçûn û şaristaniya mirovî, nirxandin.
Axaftvanên roja yekem a Konferansa Qur'anê ya Navneteweyî ya Omanê girîngiya bikaranîna potansiyela mirovîkirinê ya Qur'ana Pîroz ji aliyê misilmanan ve di serdemên hemdem de tekez kirin.
