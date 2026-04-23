Tenê riya ku beramberî Amerîkayê maye, ew e ku mafên gelê Îranê bipejirîne

23 April 2026 - 10:25
News ID: 1805343
Source: kmr.abna24.com
Serokê Meclisê diyar kir ku Amerîkaya bi şer negihîştiye armancên xwe, bi tundî û zordariyê jî nê bighîje; tenê rê ew e ku mafên gelê Îranê bipejirîne.

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –Muhemmed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî ya Îranê, di hesabê xwe yê taybet yê li ser torên civakî de nivîsiye:

"Agirbest wê demê wateyê dide ku bi aboriya cîhanê re bikeve girtina deryayî û rehînegirtina aboriya cîhanê neyê binpêkirin û şerafiroziya siyonîstan li hemû eniyan rawestiyayî be. Vekirina Tengava Hurmuzê bi binpêkirina eşkere ya agirbestê mimkun nîne. Bi êrîşa leşkerî negihîştin armancên xwe, bi zordariyê jî nagihîjin. Tenê rê, qebûlkirina mafên gelê Îranê ye."

