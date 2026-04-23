"Xiyaneta nû ya Munafiqîn a li gelê Îranê di şerê dawî de"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA –Hêmanên koma terorîst a Munafiqîn, di berdewamiya xiyanetên xwe yên li dijî gelê welatê me de, piştî şerê 12-rojî, rûniştinên bi karbidestên Mosadê re lidarxistin.
Di van rûniştinên de, ew ji ber sedemên cuda, di nav de qelsiya performansê, bi tundî hatin rexnekirin û tevî ku hatin gefxwarin jî. Agahiyên berdest nîşan didin ku yek ji pêşniyarên Munafiqîn di rûniştinên navborî de, amadekirina bankeyeke agahiyan a li ser armancên giring li Îranê bû.
Li ser vê bingehê, Munafiqîn piştî şerê 12-rojî û li gor kîna xwe ya kevn a li hemberî gel, bi çalakiyên wek valakirina bi telefonê (texliyeya telefonî), bankeyeke agahiyan a li ser çend armancên gelemperî yên pêkhatî ji çend navendên dermankirinê, alîkarî, karûbar û îdarî amade kirin. Bi pêşkêşkirina hûragahiyên li ser girîngî û bikêrhatina van armancan di dema krîzê de li bajar û herêmên xwe, wan ji Mosadê re ragihand ku di bûyera armancbûna van navendan, gel rasterast bikeve tengasiyê û karûbarên wan di dema şer de bêkêmasî bimîne.
Raportên berdest nîşan didin ku di şerê dawî de, rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku li pey civakîkirina şer û çêkirina tirs û sawê di nav laşê civakê de bûn, ev agahiyên Munafiqîn jî bi kar anîne.
Pêwîste bîra xwe bînin ku ev koma terorîst di dema şerê 12-rojî yê ferzkirî de jî bi rêbaza valakirina bi telefonê (texliyeya telefonî) çalakiyên berhevkirina agahiyan li ser çend rûyên zanistî û hin navendên mîna Nexweşxaneya Farabî li Kirmaşanê kiribû. Wê demê ev navend ji aliyê rejîma Siyonîst ve hatibûn armanc kirin.
