Para Kurdan ji "Giravê" (Cizîra Sûriyê)

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–Li gor rapora Kurdpressê, herêma "Cizîrê" li bakurê rojhilatê Sûriyê, ku parçeya herî mezin a wê îro dikeve nav parêzgeha Hesekê û yek ji girîngtirîn herêmên kurdnişîn ên Sûriyê tê hesibandin, di sedsala borî de bûye qada yek ji tevlihevtirîn nakokiyên Rojhilata Navîn. Nakokiyeke ku ne tenê li ser nasnameya etnîkî û siyasî, lê ji her tiştî zêdetir li ser xwedaniya erdê, pêşveçûna aborî û para komên cihêreng ji hêzê hatiye avakirin.
Gotarekî berfireh ji William Dope Alonso, lêkolînerekî pirsgirêkên Sûriyê û herêma Cizîrê, bi sernavê "Ji bo gelên Cizîrê, ji deştên (çolan) pê ve tu heval tuneye" hewil dide nîşan bide ka çawa çarenivîsa vê herêmê ji serdema hilweşîna Osmaniyan heta rabûna kurdan di sala 2012an de, her tim di navbera du qutbên "biratiya neteweyan" û "dadmendiya civakî" de diledize.
Cizîre; Welatê mayî û penaberan
Li gor nivîsa vê lêkolîner, civaka Cizîrê di encama pêlên li pey hev yên koçberiya neçarî û şîdeta siyasî de hatiye avakirin. Ermenî, Asûrî, Kurd, Çerkez, Çeçen, Cihûyên Nisêbînê û eşîrên Ereb, di serdemên cuda de penaberî vê herêmê bûne. Gelek ji van koman bûne qurbaniyên siyaseta dewleta Osmanî ya paşîn an jî Komara nû ya Tirkiyê. Ji ber vê yekê, Cizîre ne civakekê homojen (yekreng), lê berhevokeke ji gelên ku ezmûna hevpar a bêwarî û bêpenahiyê derbas kirine, bû. Di dehsalên pêşîn ên sedsala 20an de, sînorên etnîkî û olî li vê herêmê ew qas hişk û qethî ne bûn. Gundên tevlihev, girêdanên eşîrî yên hevpar û hevjiyana zimanî, rastiyekî gelemperî dihat hesibandin. Lê bi derketina dewletên neteweyî yên nû re, vê rewşê hêdî hêdî guherî.
Neteweperwerî û avabûna qelşên nû
Gotarê tekez dike ku derketina neteweperweriya tirk û ereb, bi tevî siyaseta mêtingeriya Fransayê li Sûriyeyê, nasnameyên herêmî ber bi qalibên etnîkî û olî yên pir hişk ve bir. Li Tirkiyeyê, hemwelatîbûn li ser bingeha ziman û nasnameya tirk hate pênasekirin. Li Sûriyeyê jî, neteweperweriya erebî, ne-ereban birin aliyekî. Di heman demê de, pergala qeyûmiyetê ya Fransayê bi ronkirina têgîna "kêmneteweyan", pêşbaziyên mezhebî zêde kir. Bi vî awayî, komên ku berê li hev qerisî bûn, hêdî hêdî bûn civakên cuda yên bi daxwazên siyasî yên cihêreng.
Hevpeymana elîtan û "neteweperweriya deştî"
Alonso diyar dike ku di dehsala 1930î de, beşek ji elîtên kurd û filehên herêmê ji bo berxwedana li hember serdestiya Şamê, projeyeke herêmperwerî (bolgeyî) bi rê ve birin. Tevgereke ku hin dîroknavên bi navê "neteweperweriya deştî" (cegahî) kirine. Ev tevger, ji wê zêdetir ku xwe bispêre etnîsîteyê, li berjewendiyên erdnîgarî û çandiniyê yên herêmê diparast. Lê dîsa jî, nivîskar tekez dike ku ev tevger ji aliyê elîtan ve şerekî li ser destketina erd û hêzê bû, ne rabûneke gelêrî.
Serdema zêrîn a Cizîrê; geşî ji bo dewlemendan
Di salên dawî yên qeyûmiyeta Fransayê û destpêka serxwebûna Sûriyeyê de, dewleta navendî kontrola sînordar li ser Cizîrê hebû. Ev valahiya hêzê bû sedem ku malbatên dewlemend ên fileh û bazirganên mezin veberhênanê li erdên bi bereket ên bakurê rojhilatê Sûriyeyê bikin. Çîneke nû ya sermayedaran ên çandiniyê derket holê ku bi karanîna traktorê, tovên başkirî û kirêkirina erdê ji şêxên eşîran, hilberîna pembû û dexlê berfireh kirin. Di demek kurt de nêzîkî yek mîlyon hektar erd hatin çandin û hin malbatên sermiyanekî pir mezin kom kirin. Lê ev geşiya aborî bi kêrî piraniya gelî nehat. Karker û cotkaran para wan a pir kêm hebû û avahiya newekhev a xwedaniya erdê wekî xwe ma. Wekî din, çandiniya yekgirtî û bazirganî, zexteke giran li çavkaniyên xwezayî kir û ji nîvê dehsala 1950î ve herêm rastî krîzên hilberîna dexlê yên cidî hat.
1958; Dawîna nizma kevn
Ji nêrîna gelek kêmneteweyên ne-ereb ên herêmê, sala 1958ê xala dawîna "serdema zêrîn" a Cizîrê bû. Di vê salê de, yekîtiya Misir û Sûriyeyê di navbera Komara Yekbûyî ya Ereban de bi serokatiya Cemal Ebdulnasir pêk hat. Dewleta nû reformên erdî yên berfireh dest pê kir. Ji bo xwedaniya erdê sînor hate diyarkirin, erdên mezin hatine desteserkirin, yekîtiyên çandiniyê hatin avakirin û kooperatîfên çandiniyê hatin berfirehkirin. Tenê li parêzgeha Hesekê zêdetirî 328,000 hektar erd hatin desteserkirin û ji nû ve belavkirin û bi sedan kooperatîfên çandiniyê hatin avakirin. Ev siyaset ji aliyekî ve bi kêrî cotkaran û çînên navîn ên gundî hat û pêşveçûna binesaziyê, elektrîkê, avakirina bendavan û avdaniyê bi xwe re anî. Lê ji aliyê din ve, di çarçoveya îdeolojiya erebperweriyê de hate bicîhanîn û ji her tiştî zêdetir bi kêrî ereban hat.
Kurd; ji marjînalbûnê ber bi radîkalîzma siyasî
Li gor nivîsa vê gotarê, kurdên Sûriyeyê ku ji aliyê nifûsê ve berfirehtir lê ji aliyê aborî ve xizantir bûn, ji aliyê rejîma Bêas ve wekî tehdîdeke potansiyel hatin dîtin. Di dehsalên 1960 û 1970î de bi dehan hezar kurd ji hemwelatîbûna Sûriyê hatin mehrûmkirin û mafên xwe yên siyasî winda kirin. Ev siyaset di pratîkê de bû sedema xurtkirina nasnameya neteweyî ya kurdî û avabûna tevgerên organîze.
Rabûna kurdan; hewldanek ji bo avakirina lihevhatinek di navbera dadmendî û hevjiyanê de
Piştî ku dewleta Sûriyeyê di sala 2012an de ji bakurê rojhilatê welêt paşve kişiya, hêzên kurdî û hevalbendên wan kontrolê herêmê bi dest xistin û projeyeke nû ya siyasî dest pê kir ku bi navê "Rabûna Rojavayê Kurdistanê" (Rojava) navdar e. Li gor baweriya nivîskar, ev proje ji destpêkê ve rastî nakokiyeke bingehîn hat.
Ji aliyê aborî ve, Rêveberiya Xweser hewl da ku hin siyasetên dadmendî yên borî vejîne, wek:
• Pêşveçûna kooperatîfên hilberînê
• Belavkirina tov, sotemenî û zibreyê bi piştgirî (sîdya)
• Sînordarkirina bandora bankên faîzê (riba)
• Kirîna misoger a berhemên çandiniyê
• Avêtina gavên ber bi xwebesayîna xurekê
Lê ji aliyê siyasî ve, ev avahî hewceyî hevpeymaneke pirneteweyî di navbera kurd, asûrî, partiyên kevn ên herêmê û komên civakî yên cihêreng bû. Ev yek bû sedem ku reformên radîkal ên li ser xwedaniya erdê rastî astengiyan werin. Nivîskar mînakek dide: Hewldana desteserkirina erdên ne-bikaranîn ên malbatên penaber ên asûrî, bi protestoyên rêxistinên asûrî hate rawestandin
Encam
Bi giştî, nivîskar bawer dike ku herêma Cizîrê di sedsala borî de her tim di navbera du hewcedariyên bingehîn de asê maye: Yekem, hewcedariya hevjiyana di navbera gel û olên cihêreng de; duyem, hewcedariya belavkirina dadmend a erd û sermiyanê. Her hikûmetek yek ji van her duyan xurt kirine û ya din lawaz kirine. Perwerdeyên erebperwer pêşkeftin û reformên erdî anîn, lê kêmneteweyan tepisandin. Hevpeymanên pirneteweyî hevjiyanê pêk anîn, lê nekarîn avahiya newekhev a xwedaniya erdê bi temamî biguherînin.
Bi vî awayî, çarenivîsa Cizîrê ya Sûriyeyê hê jî bi çareseriya heman pirsê ve girêdayî ye: Erdê ya kî ye?
Karûbarê Cîhanê – Herêma Cizîrê li bakurê rojhilatê Sûriyê di sedsala borî de bûye qada pêşbaziya li ser erd, nasname û hêzê. Kurdên ku bi dehsalan rastî bêparîbûna siyasî, nepenîbûn (rabûna hemwelatîbûnê) û cudakariya avahîsaz (strukturel) hatine, piştî sala 2012an karîn ji bo cara yekem bibe lîstikvanê sereke yê vê herêmê. Lê para wan a ji Cizîrê hê jî di navbera daxwazên neteweyî, dadmendiya civakî û pêdiviya hevjiyana bi gelên din de diledize (an: di nav osilasyonê de ye).
