Tevî ambargoya DYA'yê, Îran hinardekirina petrolê berdewam dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–Daneyên nû destnîşan dikin ku Îran, tevî ambargoya deryayî ya ku ji aliyê Amerîkayê ve hatiye sepandin, hîn jî dişewite ku neftê derxe û riya xwe li bazarên cîhanê bibîne. Ev yek nîşan dide ku rawestandina temamî ya herîka neftê li yek ji derbasgehên herî hesas ên enerjiyê yên cîhanê çi qas dijwar e.
Li gor rapora ajansa Reuters, pargîdaniya "Fortexa" ragihand ku di navbera 13 û 21ê Avrêlê de, bi qasî 10.7 milyon bermîl nefta xav a Îranê ji Tenga Hirmizê derbas bûye û ji qada abloqeyê derketiye.
Fortexa zêde kir ku van baran bi 6 tankerên neftê yên ku pergala nasnameya xweser (AIS) wan vemirandî bû, hatiye barkirin; ev kiryar carinan tê kirin ji bo ku riya seferê were veşartin yan jî ihtîmala şopandina keştiyan kêm bibe.
Ambargoya Amerîkayê li hemberî bendera Îranê ji 13ê Avrêlê ve hatiye bicîhanîn; ev kiryarek e ku di çarçoveya zextên zêde yên li gel şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê û têkçûna danûstandinên piştî wê de pêk hatiye.
Li gor gotina Fortexa û ji Reutersê jî, bicîhanîna vê abloqeyê tenê bi bendera Îranê yan jî di nav Tenga Hirmizê de sinordar nabe, lê bi nermbûnekê heta herêmeke bi qasî 300 mîl ber bi rojava ve, di navbera sînorê Îran û Pakistanê heta xala herî rojavayî ya Omanê dirêj dibe.
Vê pargîdaniyê bi tevahî 35 derbasbûnên deryayî di navbera 13 û 22ê Avrêlê de tomar kiriye ku keştiyên têkildarî Îranê an jî di bin cezayên aborî de, li ser riya çûn û hatinê, di nav de ne; ev yek nîşana berdewamiya çalakiya deryayî ya berbiçav tevî astengiyan e.
Di heman demê de, ajansa Bloomberg ji daneyên şopandina keştiyan ragihand ku 34 tankerên neftê yên têkildarî Îranê ji Tenga Hirmizê derbas bûne û abloqeya Amerîkayê binpê kirine.
Lê dîsa jî, rêjeya derbasbûnên deryayî yên têkildarî Îranê ji destpêka abloqeyê ve kêm bûye. Li gor rapora Reutersê, navincîya derbasbûna tankerên neftê di navbera 13 û 21ê Avrêlê de kêm bûye rojê 1-2 tankeran, lê ev hejmar di 30 rojên beriya wê de rojê 2-3 tankeran bû.
Berê jî raporên medyayên rojavayî û daneyên şopandina deryayî destnîşan kiribû ku tanker û keştiyên têkildarî Îranê di rojên borî de karîbûn ji Tenga Hirmizê derbas bibin û ji xeta qedexekirî ya ku ji aliyê Amerîkayê ve hatibû ragihandin, derbas bibin; ev yek li hember wê yekê ye ku berê rayedarên Amerîkayê dawa kiribûn ku çûnûhatina deryayî ji Îranê û ber bi Îranê ve bi temamî hatiye rawestandin.
Li gor rapora rojnameya The Wall Street Journal, zêdetirî 24 keştiyên têkildarî Îranê yên ku hilgirê neft û gazê bûn, bi xwe dispêrin daneyên "Lloyd's List Intelligence" û navbeynkarên veguhastinê, ji abloqeya Amerîkayê ya li Tenga Hirmizê reviyane.
Ev rojname zêde kiriye ku ji destpêka abloqeyê di 13ê Avrêlê de, 26 keştiyên barkirî ketine an jî ji bendera Îranê derketine, lê Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) ragihandiye ku 23 keştiyan neçar kirine vegerin.
Bloombergê her wiha ji Fortexayê ragihand ku du tankerên gergav ên Îranê bi navên "Hiro 2" û "Hidi" di wêneyên satelîtê de di dîroka 20ê Avrêlê de, di dema derbasbûna xwe ber bi Deryaya Erebî ve, hatine dîtin. Her du tankeran piştî derbasbûna ji xeta ku Amerîkayê destnîşan kiribû, bi tevahî heta 4 mîlyon bermîl neft hilgirtibûn.
Di heman demê de li aliyê din, çavkaniyên sektora keştiyê û ewlehiyê ragihandine ku artêşa Amerîkayê li avên Asyayê bi kêmî sê tankerên bi ala Îranê desteser kiriye. Her wiha artêşa Amerîkayê ragihand ku heta niha 29 keştiyan neçar kirine ku rîya xwe biguherînin yan jî vegerin bendera xwe.
Ev guherîn li demekê rû didin ku bi gelemperî nêzîkî 20% ji bazirganiya cîhanî ya neft û gazê xwezayî yê şilbûyî (LNG) ji Tengava Hurmuzê derbas dibe; ev yek dibe sedem ku her astengî yan zêdebûna çavdêriyê li vê derbasgehê, bibe faktoreke tavilê bandor li ser bihayên neftê bike, tevî ku mixabin beşek ji nefta Îranê hîn jî ji rîyên nenormal derbas bibe.
