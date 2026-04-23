"Yekîtî di navbera hemwelatiyan de di dijmin de şkestinê afirandiye"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–Medyaya Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, di peyamekê de ku li ser tora X hatiye weşandin, wî gotiye: "Ji ber bandora ecêb a yekîtîyê di navbera hevwelatiyan de, di dijmin de şikestinek çêbûye."
Peyam wiha berdewam dike: "Bi spasdariya pratîkî ji bo vê bereketê, yekîtî dê xurttir û polatir bibe, û dijmin dê dilnizm û kêmtir lawaz bibin." Operasyona medyayî ya dijmin, ku armanc dike hiş û giyanê mirovan manîpule bike, armanc dike ku yekîtî û ewlehiya neteweyî têk bibe; da ku ev niyeta xerab bi îhmalkariya me pêk neyê.
