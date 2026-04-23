"Middle East Monitor: Agirbest a bêsînor, têkçûneke stratejîk ji bo Amerîkayê li hemberî Îranê ye."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–Kovara Middle East Monitor di raporekê de behsa têkçûna stratejîk a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li dijî Îranê kir û nivîsand: Agirbesteke bêdawî têkçûneke stratejîk a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li hemberî Îranê ye.
Dirêjkirina agirbestê ya yekalî û bêdawî ji aliyê Trump ve, bêyî ku ji Tehranê daxwazek bê kirin, têkçûna nêzîkatiya leşkerî ya Washingtonê eşkere dike.
Bi girêdana agirbestê bi danûstandinên ne diyar, Qesra Spî peyama ku şiyana xwe ya ferzkirina yekalî ya şert û mercên pevçûnê winda kiriye dişîne.
Îranê nîşan da ku ferzkirina şert û mercan, ku di dîrokê de ji hêla Washingtonê ve dihat bikar anîn, niha bi berxwedana Îranê ya birêxistinkirî û bibandor re rû bi rû ye.
Di vê çarçoveyê de, Îran ne wekî aktorek pasîf, lê wekî çalakvanek çalak xuya dike ku qaîdeyên lîstikê ji nû ve diyar dike.
