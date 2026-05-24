Analîstê Pirsên Kurdan: Kurd êdî bi Sozên Trump Nayînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî Radestkirina Kurdpressê: Di pey daxuyaniyên dawî yên Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê derbarê “dizîna çekên Amerîkî” ji aliyê Kurdan ve, Kamal Chumanî, analîstê pirsên Rojhilata Navîn, di nivîsarekê de tekez kir ku bêbaweriya Kurdan bi Washingtonê, ji tecrûbeyên dubare yên “terk bûyînê” ji aliyê hêzên herêmî û navneteweyî ve tê.
Çûmanî nivîsî ku Trump gelek caran Kurdan bi xeletî bi kar anîna çekên Amerîkî tawanbar kiriye, lê li gorî gotina wî, alîkariyên leşkerî yên Waşingtonê ji bo Kurdan “pir tixûbdar” bûne û bi piranî ji çekên sivik derbas nebûne. Wî got ku pirsgirêka sereke ji bo Kurdan ne wergirtina çekan e, lê neyîniya garantîyên siyasî piştî dawiya şer û qeyranên herêmî ye.
Ev analîst tekez kir ku Kurd li hemberî tevlîbûna şeran, ku encama siyasî ya zelal nîne, hûrs û baldar in. Li gorî gotina wî, pirsa sereke ya Kurdan ev e ku, di rewşa guhertina hevsengiyan de, gelo Amerîka dê Kurdan biparêze û dê ji bo mafên siyasî yên wan çi garantî hebin?
Çûmanî her wiha hişyarî da ku tecrûbeya dîrokî ya Kurdan nîşan daye ku hêzên mezin û lîstikvanên herêmî gelek caran hêzên Kurdan wekî amûrekî demkî bi kar anîne û paşê ew ji holê rakirine. Wî nivîsî: “Kurd naxwazin her çend sal carek din bên binpêkirin.”
