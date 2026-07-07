Rapora deqîqe bi deqîqe ya xatirxwestina dîrokî ya gelê Qumê bi Îmamê Şehîd / Nimêja li Mizgefta Pîroz a Cemkeranê + Vîdyo û Wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îro 16ê Tîrmeha 1405 roj e ku dîroka çend hezar salî ya bajarê pîroz Qumê êdî heta hetayê wê bi bîr bîne. Hevdîtina îsal a gelê Qumê bi rêber û pêşengê xwe ne di 19ê Rêbendanê de, lê îro pêk tê; lê cudahiya vê carê ew e ku ew cenazeya pak û xwînî ya rêberê şehîdê xwe li ser milên xwe hildigirin.
Îro cenazeya pak a rêberê arif, ku salên dirêj ev mizgefta pîroz a Cemkeranê cihê xelwet, raz û niyazên Îmamê Şehîd bû, mêvanê vê mizgeftê ye. Lê îro milyonên mirovan ji Qumê, bajarên din û welatên cuda li ser cenazeya wî ya xwînî nimêj dikin û bi wî re ji bo her dem vedixwazin.
Li gorî rapora nûçegihanê ABNA ji Mizgefta Pîroz a Cemkeranê, demek dirêj berî destpêka merasîmê, qada sereke ya mizgeftê, şebistan, rîwaq û qadên derveyî bi milyonên şînvanan dagirtibû.
Dengê ezanê sibehê yê pîroz îro ji minareyên Mizgefta Cemkeranê belav bû, di demekê de ku piştî demek kurt gel dê nimêja li ser cenazeya Îmamê Şehîd jî bike.
Li gorî ragihandina berê, tê plan kirin ku piştî nimêjê, cenazeya pak di nav gelê milyonî yê şînvan û daxwazkarên dadê de li Bulvara Peyxemberê Mezin (P) ya Qumê were meşandin û ji bo tavafê were veguhestin bo dergaha pîroz a Xatûna Keramet, Hz. Fatime Masûme (S).
Bi rapora deqîqe-bi-deqîqe ya vê merasîma mezin û dîrokî re bidomînin.
10:35 | Cenazeya pak a «Birêz Şehîdê Îranê» wekî zîvê li nav zengila tiliya, di nav girseya mezin a şînvanan de ye.
10:33 | Atmosfera û hestên gelê şînvan li kêleka erebeya ku cenazeya pak a Îmamê şehîd ê cengkar, Ayetullahê Mezin Seyyid Elî Xameneyî dihêle, di rêya şandina cenazeyê li Qumê de.
10:10 | Trafîka giran li deriyên ketina parêzgeha Qumê; cîgirê serokê polîsên rêyên Ferecayê got ku ji şeva borî ve li hemû deriyên ketina parêzgeha Qumê ji parêzgehên derdorê trafîkek giran heye. Herwiha ji şeva borî ve ketina wesayîtên giran bo Qumê qedexe hatiye kirin. Bi xweşî girêka trafîkê tune ye û ji ajokaran tê xwestin ku li deriyên ketina bajarê rawestin nekevin.
8:09 | Erebeya hilgirê cenazeya pak a Îmamê şehîd û malbata wî di nav girseya mezin a gel de ye.
8:08 | Merasîma şandina cenazeyê bi fermî ji Mizgefta Pîroz a Cemkeranê dest pê kir.
8:007:30 | Dengvedana dirûşma «Lebbeyk Seyyid Mucteba, fermandarê giştî yê hêzan» di Mizgefta Cemkeranê de.
Merasîma bîranîna rêberê şehîd ê ummetê vê heftiyê roja pêncşemê li Chicago ya Amerîkayê tê lidarxistin
Şêx Zekzakî ji bo beşdarbûna di merasîma oxirkirinê de gihîşt Necefê
Peyama lîstikvana sînemayê Pardis Ahmadieh: Rêberê min ê şehîd, rêya te dê berdewam bike
Your Comment