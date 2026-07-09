Di heman demê de bi merasîma veşartinê li Meşhedê re; Skardû, Pakistan bû mêvandarê merasîma xatirxwestinê ji Rêberê Şehîd re

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x) – ABNA –Hemdem ligel merasîma oxirkirina cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşa îslamî li bajarê pîroz ê Meşhedê, bi hezaran kes li bajarê Eskerdoyê yê Pakistanê bi lidarxistina merasîmeke berfireh, tekezî li ser berdewamkirina rêya armancên şoreşa îslamî kirin û bi wî re nûkirina peymana xwe ragihandin.
Di vê merasîmê de, dîmenên zindî yên oxirkirina bi milyonan xelkê Meşhedê bi hemdemî ji bo amadebûyan hatin pêşandan û bandoreke kûr li ser rewşa bajarê Eskerdoyê kir. Beşdarbûyan bi dîtina dîmenên xatirxwestina xelkê Îranê, bi dirûşmên şoreşgerî û şîn-gêranê, hevxemiya xwe ligel miletê Îranê anîn ziman û girêdana xwe ya kûr a baweriyê ligel şoreşa îslamî nîşan dan.
Eskerdo, ku li herêma herî bakur a Pakistanê cih digire, ji ber hevparên kûr ên çandî û olî, hurmeta taybet a xelkê ji bo Ehlûl-Beytê (s) û hezkirina kûr a ji bo şoreşa îslamî ya Îranê, bi navê “Îrana biçûk” tê naskirin.
Lidarxistina vê merasîma şînê ya hemdem ligel merasîma oxirkirinê ya li Meşhedê, bû nîşaneyek ji yekîtiya hestyarî û baweriyê ya xelkê her du aliyên sînor; yekîtiyek ku tê de dilên xelkê Eskerdoyê û Meşhedê di şîna rêberê şehîd ê civaka îslamî de gihîştin hev."
...................
Dawiya peyamê /
Etîket (Tags):
Pakistan
Skardû
Îran
Rêberê Şehîd
Your Comment