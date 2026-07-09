  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Di heman demê de bi merasîma veşartinê li Meşhedê re; Skardû, Pakistan bû mêvandarê merasîma xatirxwestinê ji Rêberê Şehîd re

9 July 2026 - 23:08
News ID: 1838064
Source: kmr.abna24.com
Di heman demê de bi merasîma veşartinê li Meşhedê re; Skardû, Pakistan bû mêvandarê merasîma xatirxwestinê ji Rêberê Şehîd re

Di heman demê de bi merasîma veşartina cenazeyê pak ê Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî li Meşheda Pîroz re, hezaran kes ji gelê bajarê Skardû li herêma herî bakur ê Pakistanê, bi lidarxistina merasîmekê berfireh û weşana zindî ya wêneyên veşartina milyonan li Meşhedê, li ser domandina rêya armancên Şoreşa Îslamî tekez kirin û bi Rêberê Şehîd re ve girêdayîbûna xwe nû kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlûl-Beytê (s.x) – ABNA –Hemdem ligel merasîma oxirkirina cenazeyê pak ê rêberê şehîd ê şoreşa îslamî li bajarê pîroz ê Meşhedê, bi hezaran kes li bajarê Eskerdoyê yê Pakistanê bi lidarxistina merasîmeke berfireh, tekezî li ser berdewamkirina rêya armancên şoreşa îslamî kirin û bi wî re nûkirina peymana xwe ragihandin.

Di vê merasîmê de, dîmenên zindî yên oxirkirina bi milyonan xelkê Meşhedê bi hemdemî ji bo amadebûyan hatin pêşandan û bandoreke kûr li ser rewşa bajarê Eskerdoyê kir. Beşdarbûyan bi dîtina dîmenên xatirxwestina xelkê Îranê, bi dirûşmên şoreşgerî û şîn-gêranê, hevxemiya xwe ligel miletê Îranê anîn ziman û girêdana xwe ya kûr a baweriyê ligel şoreşa îslamî nîşan dan.

Eskerdo, ku li herêma herî bakur a Pakistanê cih digire, ji ber hevparên kûr ên çandî û olî, hurmeta taybet a xelkê ji bo Ehlûl-Beytê (s) û hezkirina kûr a ji bo şoreşa îslamî ya Îranê, bi navê “Îrana biçûk” tê naskirin.

Lidarxistina vê merasîma şînê ya hemdem ligel merasîma oxirkirinê ya li Meşhedê, bû nîşaneyek ji yekîtiya hestyarî û baweriyê ya xelkê her du aliyên sînor; yekîtiyek ku tê de dilên xelkê Eskerdoyê û Meşhedê di şîna rêberê şehîd ê civaka îslamî de gihîştin hev."

Di heman demê de bi merasîma veşartinê li Meşhedê re; Skardû, Pakistan bû mêvandarê merasîma xatirxwestinê ji Rêberê Şehîd re

Di heman demê de bi merasîma veşartinê li Meşhedê re; Skardû, Pakistan bû mêvandarê merasîma xatirxwestinê ji Rêberê Şehîd re

...................

Dawiya peyamê /
Etîket (Tags):
Pakistan
Skardû
Îran
Rêberê Şehîd

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha