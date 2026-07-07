“Qum di çarçoveya xatirxwestina bi rêberê ummetê de; oxirkirina bi milyonan kesî ya termê rêberê şehîd”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li gorî Kurdpress, koalîsyona «Na ji NATO re» li dijî lidarxistina civîna serokên NATO di 7 û 8 Tîrmehê de li Ankara, û herwiha li dijî girtin û zindanîkirina hejmarek aktîvîstan berî vê civînê, li qada Kadıkoyê ya Stenbolê meşeke protestoyê organîze kir.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Nimêja cenazeyê li ser termê rêberê şehîd û şehîdên malbata wî, bi amadebûna rayedarên parêzgehê, zanyar û rûhaniyan û beşên cuda yên gel – ku ji şevê din ve bi çavên bi hêstir li Mizgefta Cemkeranê şîn digirtin – ji aliyê Ayetullah Cewadî Amulî ve hat kirin.
Merasîma oxirkirina termên rêberê şehîd û malbata wî, li gorî daxuyaniya navenda fermî, ji riya Bulvara Pêxemberê Mezin (s) ber bi Heramê Hezretê Mesûmeyê (s) ve dest pê kir.
Di nav girseya gel de, alên sêreng ên Komara Îslamî ya Îranê beriya her tiştî tên dîtin. Alên sor ên “Ya Lesarat el-Huseyn” û alên bi navê Hezretê Sahibê Zeman (ec) jî di destê gelek kesên amadebûyî de hene.
Dengê qîrînên “Lebeyk ya Mehdî”, “Ebulfezlê Elamdar, Xaminêyî biparêze”, “Lebeyk ya Huseyn”, “Huseyn Huseyn şîara me ye, şehadet şanaziya me ye” bilind dibe.
Li ser riya oxirkirina rêberê şehîd di Bulvara Pêxemberê Mezin de, ji bo rihetiya şîngeran, amûrên av-pijandinê hatine danîn.
Kesên ne-îranî ji neteweyên cuda jî bi malbatên xwe ve hatine vê merasîma milyonan kesî da ku bi mîrê misilmanan re peymana xwe nû bikin û vê peyamê bidin: “Em hîn jî li ser wê peymana ku me girêdaye, mane.”
Termê pîroz ê “Axayê Şehîd ê Îranê” di hembêza girseya mezin a şîngeran de, di saet 09:45 de gihîşt stûna (emûd) 74 a Bulvara Pêxemberê Mezin.
Di nav komela mirovan de, amadebûna bi coş a ciwanan û xortan li gel pîran û malbatan reng û ruhê taybet da merasîmê. Gelek malbat zarokên xwe yên biçûk jî bi xwe re anîne da ku di vê merasîma dîrokî ya şandina cenazeyê de beşdar bibin û peymana xwe bi armancên rêberê şehîd nû bikin.
Herwiha, ziyaretkarên ji welatên cihê jî di vê merasîmê de amade bûn. Ew bi hilgirtina alayên Îranê û berxwedanê, yekgirtî û piştgiriya gelên Misilman ji gelê Îranê re nîşan dan. Di hin beşên rêya şandina cenazeyê de, mersiye û nohe bi zimanên Farsî, Erebî û Urdû hatin xwendin ku atmosfera merasîmê bêtir navneteweyî kir.
Hêzên alîkariyê, asayîşê û xizmetguzariyê jî li cihên cuda hatine bicihkirin û hemû amadekariyên pêwîst ji bo meşandina merasîmê hatine kirin. Plan bi awayekî hatiye amadekirin ku ziyaretkar bikaribin bi aramî, rêkûpêkî û ewlehiyê beşdarî vê merasîma manewî û dîrokî bibin û ji xizmetên hatine amadekirin sûd werbigirin.
Hêzên cihadî di warên bijîşkî, hemşîreyî û alîkariyê de di merasîma şandina cenazeyê şehîd li bajarê pîroz ê Qumê de li xizmetê ne.
Endamên Basîcê ji bo derbasbûna bi rehetiya erebeya ku cenazeyên şehîdan dihilanî, zincîrek çêkirin. Di vê navberê de, wan kefiy û cilên gel bi cenazeyên şehîdan teberûk dikirin. Alayên sor ên bi nivîsên «Lebbeyk ya Xameneyî» û «Ya Le-Sarât el-Xameneyî» di destên gel de xuya bûn. Hestên gel ne tenê dîtinî bûn, lê jî pesindar bûn; tevî şert û mercên nebaş ên hewayê, ew amade nebûn ku vê xatirxwestina dîrokî bihêlin.
Cenazeya pak a rêberê şehîd û şehîdên malbata wî di saet 10:50 de gihîştiye amûda (stûna) 28.
Îman Attarzade, axaftvanê Komîteya Şandina Cenazeyê Rêberê Şehîd ê Şoreşê, got: «Piştî rabûna mezin a gelê Tehranê di merasîma şandina cenazeyê îmamê şehîdê me de, îro jî rabûna gelê Qumê ji bo xatirxwestina şehîdê Îranê di dîroka vê axa pîroz de mayînde bû. Ev destan bi bereketa amadebûna heman gelê ku wekî miletê rabûyî hatibû pênasekirin pêk hat; gelê ku şehîdê me di pesnê wan de gotibû: “Ev gel bi xwe karê dawî dike.”»
Berdewam dibe...
Your Comment