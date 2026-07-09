Şêx Seîd; serhildana ku hêj aram nebûye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlûl-Beytê (s.x)–ABNA–Analîzek li ser serhildana Şêx Seîd: Di navbera dîrok, bîr û siyasetê de
Di sala 1925an de, li Kurdistana Tirkiyeyê, zilamekî bi navê Şêx Seîdê Pîranî ku şêxekî Neqşebendî bû, ala serhildanê bilind kir. Lê ev serhildan, ne bi tenê “serhildanek olî” bû, wekî ku di çîrokên fermî de tê gotin; her wiha ne bi tenê tevgereke neteweyî ya modern bû, wekî ku hinek kes îdia dikin. Rastî gelekî ji vê alozir bû.
Piştî hilweşîna Împeratoriya Osmanî û ragihandina Komara Tirkiyeyê ya sala 1923an, dewleta nû siyasetên “neteweperestiya tirk” bi lez û bez pêk anî. Ew sozên ku di dema Şerê Rizgariyê de dabûn kurdan, hemû hatin piştguhkirin. Navê Kurdistanê ji pirtûkên dibistanan hat rakirin, ziman û çanda kurdî ket bin zextan û gelek rewşenbîrên kurd hest pê kirin ku ew ji hevkêşeyên siyasî tên derxistin.
Di vê rewşê de, komek ji efser û rewşenbîrên kurd rêxistina veşartî ya “Azadî” ava kirin. Armanca wan parastina mafên kurdan û di dawiyê de gihandina xweseriyê an serxwebûnê bû. Wan Şêx Seîd wekî rêberê sembolîk hilbijart; zilamekî ku hem bandora wî ya olî berfireh bû û hem jî dikaribû eşîran li dora xwe kom bike. Ol li vir bû amûreke seferberiyê, ne armanca dawî. Serhildan, berhema hevkariyeke şikestî ya di navbera neteweperest, efser, serokên eşîran û rûhaniyan de bû.
Lê ev tifaq ji hundir ve şikestî bû. Kurdên elewî bi piranî xwe jê dûr xistin. Gelek kurdên bajaran û ne-eşîrî jî ti motîvasyoneke mezin ji bo tevlîbûnê nîşan nedan. Ji aliyê din ve, guhertinên aborî yên ku ji ber sînorên nû çêbûn, bazarên kevneşopî yên Kurdistanê têk biribûn û zexteke giran li ser koçer û gundiyan çêkiribû.
Serhildan di sibata 1925an de dest pê kir û çend meh şûnda, bi tepeserkirineke tund bi dawî bû. Şêx Seîd û hevalên wî hatin darvekirin. Lê bandora rastîn a vê serhildanê, ji meydanên şer wêdetir bû. Dewleta Tirkiyeyê vê bûyerê wekî hincetekê ji bo pejirandina “Qanûna Parastina Nizamê” bi kar anî; qanûnek ku desthilatên awarte da dewletê, çapemenî tepeser kir û rê li ber rakirina dijberên siyasî yên Mistefa Kemal, di nav de Partiya Komarparêz a Pêşverû, vekir.
Îro, piştî zêdetirî sed salan, serhildana Şêx Seîd hîn jî zindî ye. Ne bi tenê di bîra kurdan de, lê di şerê li ser şîrovekirina dîrokê de jî. Gelo ev serhildan, hewldana dawî ya ji bo parastina girêdanên îslamî û osmanî bû? Yan pêşîn qijika tevgereke ciddî ya neteweyî ya kurdan bû? Yan jî tevliheviya her duyan bû, di çarçoveya guhertinên kûr ên civakî û aborî de?
Bersiv, hîn jî li wê derê ye ku gora Şêx Seîd û hevalên wî lê veşartî ye: di navbera dîrok û siyasetê de, di navbera jibîrkirin û bîranînê de.
................
/Dawiya Nûçeyî
Your Comment