“Azadiya girtiyê siyasî yê Kurd piştî 30 salan”

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ramazan Tanriverdi, girtiyê siyasî yê Kurd, piştî 30 sal û 6 mehên girtîbûnê, ji zindana bilind a ewlehiya Diyarbekirê hat azadkirin.
Li gorî nivîsa “Mezopotamya”, Tanriverdi di sala 1992’an de, piştî ku li herêma Bismil (Diyarbekir) hat girtin, bi tohmeta “wextwendina yekparçeyî û yekîtiya welat” hat dadkirin û cezayê girtîbûna heta mirinê (êbad) wergirtiye. Her çend ew di 28’ê Cotbra 2022’an de 30 salên cezayê xwe bi dawî kiribû jî, ji ber cezayên odeyî (disiplînî) yên ji aliyê rêveberiya zindanê ve hatine dan, 6 mehên din jî di zindanê de derbas kirin.
Tanriverdi salên girtîbûna xwe di zindanên Diyarbekir, Rêze, Midyat, Yûzegat, Adi Yemam û çend zindanên din de derbas kirine.
Piştî azadkirina wî li Diyarbekirê, gelek gel û çalakvanên siyasî, di nav wan de endamên Partiya Demokratik a Gelan (HDP), Partiya Demokratik a Herêman (DBP) û endamên Komeleya Piştgiriyê ya Malbatên Girtiyan (Şaxê Amêdê) bi mezinî pêşwazî bi wî kirin.
Tanriverdi, ku di nav gelê ku bi tundî pêşwazî bi wî kir jî de ne, bi gotinên xwe yên kurt wiha qala rewşa xwe kir:
“Piştî dîtina vê pêşwaziya vê xelkê, ez hest dikim ku wê 30 salan birbar ne bûn. Em hîn gelek hevalên xwe yên hêja di zindanê de hene. Ez hêvî dikim ku di siberojiya azadiyê de bi wan re bibin dîtin.”
Your Comment