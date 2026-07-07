El Cezîre:Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê serketî ye! Beşdariya milyonan kesan di merasîma şehîd de.bû mezintirîn merasîma dîrokê ya cîhanê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Rojnamevanê El Cezîre Ali Haşim, bi weşandina du vîdyoyan ji beşdariya berfireh a gelê Îranê di merasîma ragihandina cenazeyê Ayetullah Ali Xameneî, rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, û endamên malbata wî de, li ser tora civakî X nivîsî:
«Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê baş pêş diçe! Piştî rojek ji merasîma cenazeyê bi milyonan kesan li Tehranê, cenazeya Ayetullah Xameneî hate birin Qomê; cihê ku careke din girseyeke mezin kolanên bajêr kirin deryayek ji şînvanan.»
Ev rojnamevanê El Cezîre bi îşaretkirina berdewamkirina merasimê li bajarên cuda nivîsî:
«Paşê ev merasim dê ber bi bajarên Necef û Kerbelayê li Iraqê were veguhestin û di dawiyê de bi merasîma xatirxwestinê li Meşhedê, li cihê ku ew ê li kêleka Îmamê heştem ê Şîeyan were veşartin, bi dawî bibe.»
Li gorî texmînên fermî, hejmareya beşdarvanên vê merasîma şeş-rojî ku li pênc bajaran li Îran û Iraqê tê lidarxistin, ji aliyê mezinahiya beşdariya gelê ve, dê di nav mezintirîn merasimên cenaze yên ku di dîrokê de hatine tomarkirin de cih bigire.
...................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Îran
- Iraq
- Meşhed
- Qom
- Rêberê şehîd ê Îranê
Your Comment