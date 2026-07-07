  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

El Cezîre:Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê serketî ye! Beşdariya milyonan kesan di merasîma şehîd de.bû mezintirîn merasîma dîrokê ya cîhanê

7 July 2026 - 16:54
News ID: 1836869
Source: kmr.abna24.com
El Cezîre:Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê serketî ye! Beşdariya milyonan kesan di merasîma şehîd de.bû mezintirîn merasîma dîrokê ya cîhanê

Rojnamevanê El Cezîre, Ali Haşim, bi parvekirina du vîdyoyan ji merasîma cenazeyê Ali Xameneî li ser X, got: "Dixuye ku guherîna rejîmê li Îranê baş pêş diçe!" Wî ev merasîm wek yek ji mezintirîn merasîmên cenaze yên dîroka cîhanê binav kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Rojnamevanê El Cezîre Ali Haşim, bi weşandina du vîdyoyan ji beşdariya berfireh a gelê Îranê di merasîma ragihandina cenazeyê Ayetullah Ali Xameneî, rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî, û endamên malbata wî de, li ser tora civakî X nivîsî:

«Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê baş pêş diçe! Piştî rojek ji merasîma cenazeyê bi milyonan kesan li Tehranê, cenazeya Ayetullah Xameneî hate birin Qomê; cihê ku careke din girseyeke mezin kolanên bajêr kirin deryayek ji şînvanan.»

Ev rojnamevanê El Cezîre bi îşaretkirina berdewamkirina merasimê li bajarên cuda nivîsî:

«Paşê ev merasim dê ber bi bajarên Necef û Kerbelayê li Iraqê were veguhestin û di dawiyê de bi merasîma xatirxwestinê li Meşhedê, li cihê ku ew ê li kêleka Îmamê heştem ê Şîeyan were veşartin, bi dawî bibe.»

Li gorî texmînên fermî, hejmareya beşdarvanên vê merasîma şeş-rojî ku li pênc bajaran li Îran û Iraqê tê lidarxistin, ji aliyê mezinahiya beşdariya gelê ve, dê di nav mezintirîn merasimên cenaze yên ku di dîrokê de hatine tomarkirin de cih bigire.

El Cezîre:Dixuye ku "guhertina rejîmê" li Îranê serketî ye! Beşdariya milyonan kesan di merasîma şehîd de.bû mezintirîn merasîma dîrokê ya cîhanê

...................

Dawiya peyamê/

Etîket:

  • Îran
  • Iraq
  • Meşhed
  • Qom
  • Rêberê şehîd ê Îranê

Your Comment

You are replying to: .
captcha