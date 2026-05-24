Emîr Muhemmedriza Fûladî: “Şerê îro, şerê îradeyan e û dijmin li hemberî gelê Îranê şikestiye”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Emîr Serhengê Duyem Muhemmedriza Fûladî, Serokê berê yê Rêxistina Parastina Berhem û Belavkirina Nirxên Şerê Berevaniya Pîroz a Artêşê û Serokê Rêxistina Pêşmergeyên Şerê Berevaniya Pîroz, di hevpeyvîneke taybet de bi ajansa nûçeyan a “Ebna”yê re, derbarê asta têgihiştina dijminan li hemberî rastiyên Îranê de axivî.
Fûladî bal kişand ser çend xalên girîng:
1. Xetaya hesaban a dijminan:
Emîr Fûladî diyar kir ku dijmin ji ber ruhê xwe yê destdirêjîkar û serdestiyê, nikarin rastiyên dîrokî û kûrahiya şaristaniya Îranê fêm bikin. Li gorî gotina wî, eger dijminan bi şaristaniya heft hezar salî ya Îranê û cihê wê yê stratejîk yê li ser rêya çarêyan a cîhanê zanibûna, dê di analîzên xwe de rastî şaşitiyên stratejîk nehatibana. Dîrokê nîşan daye ku her hêzeke dagirker ku êrîşî Îranê kiribe, an şikestîye an jî tu destkeftiyek bi dest nexistiye.
2. Yekîtiya neteweyî û hevgirtina olî:
Fûladî tekez kir ku dijminan nikarin têkiliya hevgirtî ya di navbera pêkhatên etnîkî û olî yên Îranê de rast analîz bikin. Wî da zanîn ku di dema Şerê Berevaniya Pîroz de, ji şîe, sunnî, xiristiyan û cihûyan hemûyan bi yek dengî berevaniya welat kirine. Wî bibîr xist ku 12 hezar şehîdên sunnî û beşdariya çînên cuda yên civakê, belgeya herî zelal a vê yekîtiyê ye. Herwiha wî destnîşan kir ku jinan di wê demê de zêdetirî 20 rolên girîng lîstine.
3. Şerê îradeyan:
Emîr Fûladî destnîşan kir ku îro şer ne tenê şerekî leşkerî ye, belkî “şerê îradeyan” e. Li gorî wî, gelê Îranê bi xwedîderketina li bîranînên şehîdan di kongre û merasîman de, ev ruhê berxwedanê bo nifşên nû veguhestiye. Hebûna komên lêgerîna cenazeyên şehîdan (tefês) piştî 38 salan, nîşaneya kûrahiya pabendbûna gelê Îranê ya bi armancên xwe re ye.
4. Siyaseta fişarê ya bêencam:
Di dawiya axaftina xwe de, Fûladî bal kişand ser rewşa navneteweyî û got: “Îro di analîzên hin navendên rojavayî de jî tê mukurhatin ku rêya fişarê ya li dijî Îranê negihîştiye encamê. Dijmin neçar mane ku paş de gav bavêjin, çimkî li hemberî îradeya polayîn a gelê Îranê, ji bilî şikestê tu alternatîfek ji bo wan nemaye.”
Fûladî di dawiyê de tekez kir ku parastina yekîtiya neteweyî û ruhê berxwedanê, rêya sereke ya berdewamkirina pêşketin û serbilindiya Îranê ye û divê ev hişmendî di rewşa hestiyar a niha de jî were parastin.
Fûladî tekîd kir: Îro şer, şerê iradeyan e; her wiha ku Îmam Xumeynî (rehmetullahi eleyh) di derbareyê Xurremşehrê de gotibû: «Xurremşehr di pêş de ne», ango serfirazî di meydana iradeyan de rû didin, ne tenê di meydana leşkerî de.
Wî zêde kir: Miletê Îranê dersên Parastina Pîroz ji bîr nekiriye û ev ezmûn bi sîngê sîngê hatine ragihandin nifşên bê, û çiqas dijmin li ser rêça xwe ya şaş biberxwe, têkçûn û rezîliya wî wê zêdetir bibe.
Wî di dawiyê de bi destnîşankirina şert û mercên navneteweyî û analîzên ku li ser hêzên cîhanî hatine kirin, got: Îro tewra di analîzên hin hêzên rojavayî de jî tê qebûlkirin ku rêça zextê li dijî Îranê encam daye û neçar bûne ku paşde ve kêşin, ji ber ku li hember iradeya miletê Îranê rêyek ji bilî teslîm an têkçûnê namîne.
Fûladî bi tekîdkirina pêwîstiya parastina yekîtiya neteweyî û ruha berxwedanê ya gelê, hêvî kir ku ev ruha di şert û mercên hestiyar ên niha de bi cih bimîne û miletê Îranê bi yekîtî û berxwedanê re riya pêşketin û rûmetê bidomîne.
