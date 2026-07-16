“Lêkolîna li ser Aşûrayê di Xirîstiyantiyê de û zemînên hevkarîya zanistî û hevrêzîyê di qada têgehên hevpar ên manewî û exlaqî de - Beşa duyem”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA - Di beşa yekem a vê hevpeyivîna berfireh de, we bi pêşveçûna lêkolînên Eşûrayê di ramana Mesîhî de, ji serdema Parastina Pîroz (Şerê Îran-Iraqê) û damezrandina Enstîtuya Lêkolînên Ehlê Beyt (S) heta pêwîstiya wergerandina berhemên rojhilatnas û erkên Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê hate nasîn.
Naha di beşa duyem a vê hevpeyivîna balkêş de, bi me re bin ku ji nasandina berhemên berbiçav ên lêkolînerên Mesîhî yên Eşûrayê, ji Profesor Christopher Clohessy û Chris Hewer heta Keşîş Franco Julian Gelli, û herwiha hûrguliyên rêwîtiya Vatîkanê û hevdîtina bi Wezîrê Olên wî welatî re û danûstandinên zanistî yên li Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê pêk hatine, agahdar bibin.
Beşa Çarem: Nasandina Berhemên Berbiçav ên Rêbazên Mesîhî û Rojavayî
Pirs: Heke mimkin be, ji van berhemên wergerandî û nivîskarên navdar ên wan re hin îşaret bikin.
Bersiv: Erê, bê guman. Di salên dawî de, me berhemên hêja û berçav di warê nasîna Hz. Îmam Hiseyn (s), Eşûra û Erbeyînê de di nav ramanwer û nivîskarên ne-misilman de nasandin, nirxandin û bi piştgiriya Civata El-Mustefa El-Âlemiyye wergerandin. Hinek ji van berheman, ji ber tengasiyên darayî û li gorî zêdebûna mesrefên kaxez, çap û şandina welatên cihê, bi hejmara tixûbdar hatine çapkirin.
Bêguman, nêzîkatiya sereke ya me, bi li ber çavanê van tengasiyan û herwiha firehiya temaşevanên cîhanî, ber bi weşana dîjîtal û gihîştîkirina van berheman di cîhaza virtual de ye da ku derfetê bide temaşevanên zêdetir li seranserê cîhanê.
Herwiha hejmareke din ji van berheman niha di qonaxên wergerandin, edîtin û çapê de ne ku ez ê li jêr behsa hin ji wan girîngtirîn bikin.
1. Berhemên Profesor Christopher Paul Clohessy
Ew zanistekî Mesîhî ye bi eslê Afrîkayî û endamên bandorker û çalak ên «Bingeha Îslamî-Erebî ya Vatîkanê» (PISAI) li Romayê ye. Wî çar pirtûkên lêkolînê li ser Hz. Îmam Hiseyn (s.x), bûyera Kerbelayê û Hz. Fatime (s.x) nivîsandine ku ji berhemên berçav û hêja ne di vê warê de û kapasîteyeke bilind heye ji bo nasandin û bikaranîna lêkolînî.
Pirtûka «Xewnên Kerbelayê» (Dreams of Karbala / Angels Hastening):
Me ev pirtûk bi sernavê «Xwendineke Ol-derveyî li Xewnên têkildarî Kerbelayê» wergerand û çap kir. Nivîskar ji aliyekî balkêş û cuda ve, lêkolîna xewnên raporkirî li ser bûyera Kerbelayê û Hz. Îmam Hiseyn (s) dike; xewnên ku di çavkaniyên dîrokî û rîwayetî yên pêşîn ên Şîa û Ehlê Sunetê de hatine vegotin û ji aliyê dost û dijmin, kesayetiyên serdema pêşîn a Îslamê û hetta jiyanên Pêxember (s.x.a) ve hatine rivayetkirin.
Ew bi nêzîkatiyeke akademîk, van raporan lêkolîn, analîz û kategorîze dike û ji wan wekî bingehek ji bo pêşkêşkirina nêrîneke ol-derveyî ya dîroka Eşûrayê û ravekirina têgehên exlaqî, giyanî û irfanî yên di tevgera Îmam Hiseyn (s) de bi kar tîne. Herwiha nivîskar li gorî hînkirin û têgehên nasînî yên Mesîhiyetê, hevberdan û ronîkirina hin xalên hevbeş ên giyanî di navbera van her du kevneşopiyên olî de dike.
Ez xwendina vê pirtûkê ji fazilên hawze û lêkolînerên warê ol û mezheban re pêşniyar dikim. Dilşad dikarin vê berhemê ji Weşanxaneya Civata El-Mustefa El-Âlemiyye bistînin. Herwiha, bi destûra Xwedê, di demek nêzîk de guhertoya dîjîtal a wê di warê lêkolînî û gihîştina Navenda Lêkolînên Kompûterî yên Zanistên Îslamî de jî dê were danîn.
Pirtûka «Nîvê Dilê Min» (Half of My Heart):
Ev pirtûk li ser jiyana Hz. Zeynebê (s.x) ye ku me ew bi sernavê «Xwendineke Ol-derveyî ya Jiyana Hz. Zeynebê (s.x)» wergerand û çap kir. Clohessy di vê berhemê de, bi çavdêriya pisporî ya çavkaniyên dîrokî û rîwayetî yên Şîa û Ehlê Sunetê, kesayeta Hz. Zeynebê (s) analîz kiriye û wê ji aliyê pakî, fedakarî û «tahammula êşê» ve bi Hz. Meryemê (s) re hevber dike.
Di îlahiyata Mesîhî de, tahammula êşê di riya rastiyê de, Xweda-xwazî û dadmendiyê, ji nîşanên bilindtirîn ên kemala mirovî tê hesibandin. Clohessy hewl daye ku vê têgehê di kesayeta Hz. Zeynebê (s) û herwiha Hz. Fatimeyê (s) de - ku pirtûkeke serbixwe li ser jiyana wan bi sernavê «Jiyana Keça Pêxember» (Fāṭima, Daughter of Muhammad) nivîsiye - bi nazikî û nêrîneke giyanî rave bike.
Ew di analîza xwe de tekez dike ku Hz. Zeyneb (s) bi parastina taybetmendiyên jinane û di şert û mercên ku ji aliyê ve hatibû windakirina hêzê de, karîbû roleke dîrokî û bêhempa bilîze; ji ragihandina peyama Eşûrayê û parastina jiyana Îmam Seccad (s) bigire heta parastina mîrata Îmametê û betalkirina armancên dijmin. Clohessy vê rolê ne tenê bi pişta alîkariyên nepenî, lê bi tekezkirina mezinahiya kesayetê, bawerî, irade û kapasîteya mirovî ya Hz. Zeynebê (s) analîz dike da ku îlhamdana vê nimûneyê ji bo jinan di cîhana hevdem de zêdetir xuya bibe.
Ji nêrîna wî, Hz. Zeyneb (s) dikare wekî sembola hêz û kerameta jinane li asta cîhanê were nasandin. Ew vê nimûneyê li hemberî hin xwendinên belav ên femînîzma rojavayî derdixe pêş û hewl dide ku nimûneyeke cuda ji nasname, rol û şiyana jinê pêşkêş bike.
Clohessy herwiha pirtûkeke din li ser Hz. Fatimeyê (s) bi sernavê «Jiyana Keça Pêxember» (Fāṭima, Daughter of Muhammad) nivîsiye ku berhemeke girîng û berçav e di vê warê de. Ev pirtûk ji aliyê Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê ve hatiye wergerandin û di pêvajoya weşanê de ye; her çend niha, li gorî pêşengiya nasandina berhemên têkildarî Eşûrayê, bala sereke ya me li ser weşana berhemên Eşûrayî ye.
Pirtûka «Ebûlfezlê Alambdar»:
Ev berhem li ser analîza rola Hz. Ebûlfezl El-Ebbas (s) di piştgiriya tevgera Îmam Hiseyn (s) û pêşkêşkirina nimûneyeke exlaqê qehremanî, dilsozî û wêrekîyê ye. Ev lêkolîna hêja ji aliyê Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê ve hatiye wergerandin û di pêvajoya weşanê de ye. Bi destûra Xwedê, bi piştgiriya Meclisa Ol û Mezheban a Komîteya Çandî ya Erbeyînê ya Hiseynî, berî Erbeyîna îsal dê bê çapkirin û ji dilşadan re peyda bibe.
Nivîskarê vê berhemê, ku ji lêkolînerên Mesîhî yên Eşûrayê tê hesibandin, bi hewldaneke mezin û çavdêriya rast a çavkaniyên dîrokî yên Şîa û Ehlê Sunetê, jiyana Hz. Ebûlfezl El-Ebbas (s) lêkolîn kiriye û rola wî di piştgiriya tevgera Îmam Hiseyn (s) de rave kiriye.
Ew bi tekezkirina taybetmendiyên wekî wêrekî, bawerî, fedakarî û dilsozî, Hz. Ebbas (s) wekî nimûneyeke berbiçav a dilsoziya bi bira re nas dike; kesayeteke ku tevî wergirtina nameya ewlehiyê ji aliyê dijmin ve, neqebûl kir ku ji Îmam û armanca rastiyê veqete.
Di vê berhemê de, Hz. Ebûlfezl El-Ebbas (s.x) wekî sembola «exlaqê qehremanî», «fedakariya derveyî hesabên asayî», «dilsoziya mutleq» û «hilbijartina hişmend a riya rastiyê» hatiye nasandin; kesayeteke ku bi zanîna çarenûsa xwe û tevî agahdarbûna ji şehîdbûnê, bi bawerî û bîrhatinê rexê Îmam Hiseyn (s) rawestiya û bû nimûneyeke mayînde ya fedakarî û dilsoziyê di dîrokê de.
2. Berhemên Profesor Chris Hewer
Profesor Chris Hewer ji lêkolînerên navdar ên Brîtanî ye di warê îlahiyata Mesîhî, lêkolînên Îslamî û diyaloga nav-olî de. Wî doktoraya xwe ya lêkolînên Îslamî heye û salên dirêj di warê pêşvebirina têkîlî û diyaloga di navbera misilman û mesîhiyan de, bi taybetî li Ingilîstanê, xebatên zanistî, perwerdeyî û lêkolînî yên berfireh kiriye û hê jî di vê qadê de çalak e.
Cudahiya berhemên wî ev e ku ew tenê bi lêkolînên pirtûkxaneyê ve nesekiniye, lê bi amadebûna meydanî di meşandina mezin a Erbeyînê ya Hiseynî de, vê destana giyanî û civakî ji nêz ve dît û tecrûbe kiriye.
Pirtûka «Hiseyn û Têkoşîna li Riya Dadê» (Hussain and the Struggle for Justice)
Ev berhem bi sernavê xwe yê orîjînal «Hussain and the Struggle for Justice» ji aliyê Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê ve hatiye wergerandin û bi piştgiriya Civata El-Mustefa El-Âlemiyye bi hejmara tixûbdar hatiye çapkirin.
Nivîskar di vê pirtûkê de, destana bêhempa ya Kerbelayê bi xwe dispêre têgehên îlahiyata Mesîhî, pexşaneke rûn û dadmend û bi bikaranîna çavkaniyên Îslamî yên pêbawer, bi taybetî «Miqtela Lehûf», ji bo temaşevanên ne-misilman vegotiye. Ew di pêşgotina pirtûkê de diyar dike ku ev berhem bi çavdêriya zanistî ya yek ji ruhaniyên fazil û nas bi çand, edebiyat û rêbaza diyalogê bi temaşevanên rojavayî û ne-misilman re hatiye amadekirin.
Ev pirtûk bi awayekî hatiye nivîsandin ku dikare wekî berhemeke nasînî, pêbawer û minasib ji bo nasandina pêşîn a temaşevanên Mesîhî bi kesayeta Hz. Îmam Hiseyn (s), tevgera Eşûrayê û nasînên Îslamî re were nasandin û hetta wekî diyarî ji wan re were şandin. Ji ber vê yekê, Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê bi piştgiriya Civata El-Mustefa El-Âlemiyye, wergerandin û weşana wê di bernameya xwe de cih girt da ku ji ne-misilmanan re, bi taybetî mesîhiyên ku di merasîma peyameşîna Erbeyînê de amade dibin, peyda bibe. Herwiha wergerandina vê berhemê bi çend zimanên din jî di pêvajoya weşanê de ye.
Ev pirtûk sala borî ji aliyê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî ve wekî yek ji berhemên hilbijartî yên warê Erbeyînê hate hilbijartin û hate pesendkirin.
Bi destûra Xwedê îsal jî ji Profesor Chris Hewer re ji bo amadebûna di konferansa hevbeş a zanistî ya ol û mezheban de ku bi hevkariya Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s) û Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê tê lidarxistin, vexwendin hatiye şandin da ku di heman demê de pesendkirina xebatên zanistî yên wî, xelata vê berhemê jî were dayîn. Herwiha bi vexwendina Meclisa Ol û Mezheban a Komîteya Çandî ya Erbeyînê, dê di merasîma Erbeyîna Hiseynî de amade bibe.
Ew her sal di mehên Muharremê de li navendên zanistî, zanîngehî û olî yên Ingilîstanê li ser aliyên cîhanî yên kesayeta Hz. Îmam Hiseyn (s) û peyama Eşûrayê axaftinan dike û ji rûyên çalak ên di nasandina vê tevgerê de ji temaşevanên rojavayî re tê hesibandin.
Ez xwendina vê pirtûkê ji hemû dilşadan re, bi taybetî lêkolînerên warê ol û diyaloga nav-çandî, pêşniyar dikim. Dilşad dikarin vê berhemê ji Weşanxaneya Civata El-Mustefa El-Âlemiyye bistînin.
________________________________________
3. Berhemên Keşîş Franco Julian Gelli
Ew ji keşîşên navdar ên Dêra Anglîkan (şaxek ji Mesîhiyeta Protestan) li Ingilîstanê ye ku riya nasîn û dildarbûna xwe bi asta pîroz a Hz. Îmam Hiseyn (s) re bi hunera resen û ayînî ya «Teziye» nasandiye.
Pirtûka «Kerbelaya Herheyî; Îmam Hiseyn (s) û Cîhada Berdewam» (Forever Karbala: Îmam Huseyn and the Enduring Conflict):
Ev pirtûk bi qelemekî pirr xweş, kûr û bandorker hatiye nivîsandin. Xala pirr berbiçav û wêrek a li ser vê berhemê ev e ku nivîskar pirtûka xwe diyarî ruhê pîroz ê şehîdê mucahid «Şêx Baqir En-Nimr» (ruhaniyê navdar ê Şîa yê ku bi awayekî mazlûmane li Erebîstanê hat şehîdkirin) kiriye.
Di konferansa ku dawiyê bi piştgiriya birêz Sudani, serokwezîrê berê yê Iraqê, bi munasebeta vekirina nivîsgeha Bingeha Eşûrayê li Bexdayê hat lidarxistin, me îmtiyaza mêvanîkirina vê ramanwerê Mesîhî bi ol û mezhebeke cuda, ango Protestan, hebû.
Di vê rêwîtiyê de, min bi xwe ew di ziyareta pîrozgehên Hz. Îmam Hiseyn (s), Hz. Ebbas (s) û Hz. Elî (s) de heval kir û ji gelek pirsên wî re bersiv didam. Di wê atmosfera giyanî û melakûtî de, ew pirr bandor bû û guherî; bê irade hêsirên xwe dişûşt û bi bandoreke kûr digot: «Ez windahiyên xwe li vir dîtin û ruhê Hz. Mesîh û Hz. Meryemê (s) li vir hîs dikim.»
Beşa Pêncem: Rêwîtiya Vatîkanê û Hevdîtin û Danûstandin bi Lêkolînerê Mesîhî yê Berbiçav û Zêdekar Profesor Paul Clohessy re
Pirs: Goya hûn rêwîtiyek jî ber bi Vatîkanê ve ji bo hevdîtina bi nivîskarên van berheman re kirine. Ji hûrguliyên wê rêwîtiyê û bertekên wê re bibêjin.
Bersiv: Erê, ez ji aliyê Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê ve hatim erkdarkirin ku bi awayekî fermî ji bo pesendkirina Profesor Christopher Clohessy û herwiha hevdîtina bi Wezîrê Olên Vatîkanê û Serokê Departmana Diyaloga Olan, Kardînal Kovakad, re biçim Vatîkanê. Hevrêziya vê rêwîtiyê dijwar bû, lê dawiyê bi şandina nameyeke vexwendinê ya fermî, pêşwaziya germ a Profesor Clohessy, û şopandin û piştgiriyên Qasidê hêja yê Komara Îslamî ya Îranê li Vatîkanê, HucetulÎslam Wel Muslimîn Dr. Mixtarî, ev rêwîtî pêk hat.
Berî vê hevdîtinê jî bi rêya cîhaza virtual têkiliyeke berdewam û nêzîk bi wî û Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê re hebû û ji axaftinên virtual yên wî di civîn û konferansên cihê de sûd werdigirt; lê ev yekem hevdîtina rû bi rû ya me bû; hevdîtineke ku çend rojan dom kir û di dema wê de bi saetan li ser berhem û lêkolînên wî yên li Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê re danûstandinên pisporî kirin.
Di vê hevdîtinê de, li gorî dilsozî û evîndariya kûr a ku min ji wî ber bi Hz. Ebî Ebdullah El-Hiseyn (s) ve nas dikir, diyariyên pîrozkirî, di nav de «Axeke Pîroz a Hz. Îmam Hiseyn (s)» ya ku ji aliyê berpirsiyarên Enstîtuya Lêkolînî ya «Warisul Enbiya» ya girêdayî Astana Pîroz a Hiseynî hatibû amadekirin, pêşkêşî wî kirim. Dema ku min ev ax pîroz pêşkêşî vê zanistê Mesîhî kir, ew pirr bandor bû û bi hesteke kûr got: «Ez hîs dikim ku bi wergirtina vê axê, min mizûca giyanî ya salên lêkolîn û xebata xwe ji Îmam Hiseyn (s) wergirt û westandina salên dirêj ên lêkolînê ji laşê min derket.»
Di pirtûkxaneya pisporî ya wî li Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê de, hema hema her pirtûkek ku li ser Hz. Îmam Hiseyn (s) bi qelemê nivîskarên Şîa, Ehlê Sunetê an hetta ramanwerên ne-misilman hatiye çapkirin, hebû. Mixabin em hê li Îranê xwedî pirtûkxaneyeke wiha pisporî û berfireh a li ser Hz. Îmam Hiseyn (s) nîn in.
Ji vir ve ji Hazretê Ayetullah E'rafî, Rêvebirê hêja yê Hawzeyên Îlmî, endamên hêja yên Meclisa Bilind a Hawzeyê, Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî, Civata Cîhanî ya Nêzikbûna Mezhebên Îslamî û Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s) daxwaz dikim ku bi piştgiriyên zanistî û bicîhkirî yên xwe re hawîrdora damezrandina pirtûkxaneyeke pisporî, transneteweyî û referansî di warê lêkolînên Eşûrayê de peyda bikin; pirtûkxaneyeke ku bi awayê fizîkî û dîjîtal, digel berhevkirina hemû berhemên têkildarî tevgera Hiseynî, karibe bersiva hewcedariyên lêkolînî û herwiha pirs û şûbheyan roj bi roj ên misilman û ne-misilmanan li ser Eşûrayê bide û li şanê Hawzeya Îlmî ya Qumê û Îrana Îslamî rola xwe bilîze.
Mixabin em li Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê, tevî hewldanên zêde, ji ber kêmbûna cîhê minasib û tengasiyên darayî û alavên bingehîn, heta niha nekarîn pirtûkxaneyeke wiha pisporî û berfireh, mîna ya ku min li Vatîkanê dît, damezrînin. Ev kêmasi, bi baweriya min, ji bo Hawzeya Îlmî ya Qumê û navendên zanistî û belavkerî yên Komara Îslamî ya Îranê ne hêja ye û rakirina wê divê di nav pêşînîyên çandî û lêkolînî de were danîn.
Di danûstandinên berfireh ên ku min bi Profesor Clohessy re kirin de, min fêm kir ku hin referansên berhemên wî ji çavkaniyên destê duyem in û di hin analîz û fêmkirinan de jî, ji ber gihîştina tixûbdar a çavkaniyên resen ên Şîa, kêmasi hene. Ew bi xwe bi rûyekî vekirî û nêrîneke zanistî, pêşniyara kirina lêkolînên hevbeş kir û got: «Ez amade me ku cildê duyem ê pirtûkên xwe li ser Hz. Îmam Hiseyn (s), Hz. Zeynebê (s), Hz. Ebbas (s) û Hz. Fatimeyê (s) bi hevkariya we û şêwirmendên ku ji aliyê Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê ve hatine erêkirin, bi awayekî hevbeş binivîsim da ku hem belge û vegotin rasttir bibin û hem jî ev nasîn bi qelem û edebiyata ku ji bo temaşevanên cîhana Mesîhiyetê tê gihîştin, were pêşkêşkirin.»
Bi baweriya min, ev pêşniyar derfeteke hêja ye ji bo berfirehkirina hevkariyên zanistî bi Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê re û bingeheke kêm-mînak e ji bo nasandina nasînên Eşûrayê, çanda Erbeyînê û têgehên hevbeş ên mirovî û îlahî yên di tevgera Hiseynî de xuyabûyî, ji civaka cîhanî re.
Ji ber vê yekê, ji nû ve ji Hazretê Ayetullah E'rafî - ku ez her tim rêzgirtina xwe jê re hebû û hêvîdar piştgiriyên wî yên rêgirtinê bûm, her çend kêmtir derfetê hevdîtina rû bi rû pêk hatibû û piranîya têkiliya me li cîhaza virtual bû - û herwiha ji Serokê hêja yê Civata El-Mustefa El-Âlemiyye, birêz Dr. Ebasî, daxwaz dikim ku bi piştgiriyên zanistî, çandî û bicîhkirî yên xwe, hawîrdora pêkanîna van hevkariyan peyda bikin û ravekirin û belavkirina nasînên Eşûrayê û nasandina armancên bilind ên tevgera Hz. Ebî Ebdullah El-Hiseyn (s) ji misilman û ne-misilmanan re, beşeke veqetînayî ji erkê saziyên hawzeyî û navneteweyî bihesibînin.
Di dawiyê de, ez tenê dikarim bibêjim:
«اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ، وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.» (Xwedêyo, min gihand, û li ser me tenê gihandin e.)
Herwiha di vê rêwîtiyê de, min bi Wezîrê Olên Vatîkanê û cîgirên wî, di nav de birêz Paul Lavler, nûnerê berê yê Vatîkanê li Îranê, li cîhê Qesra Komara Îslamî ya Îranê re hevdîtin, danûstandin û şêwirînên berfireh kirin. Wezîrê Olên Vatîkanê ku kesayetiyeke bi eslê Hindî ye, ji ber paşeroja xwe ya çandî, têgehên ol-derveyî baş fam dikir û nasîneke giştî jî bi kesayeta Hz. Îmam Hiseyn (s) û bûyera Eşûrayê re hebû.
Di vê hevdîtinê de, min li ser aliyên giyanî, civakî û şaristaniyê yên tevgera Eşûrayê, amadebûna milyonan ziyaretvanan di meşandina Erbeyînê de ji şopînerên olên îlahî û ayînên cihê, û herwiha çalakî û berhemên lêkolînerên Mesîhî yên Eşûrayê ji mezhebên Katolîk, Protestan û Ortodoks, herwiha ramanwerên Hindû û asta evîndarî û eleqeya wan bi kesayeta Hz. Seyid El-Şuheda (s) re axivîm. Ev mijar ji bo wan pirr ecêb û ramanî bû.
Piştre, min ji Wezîrê Olên Vatîkanê re ji bo amadebûna di meşandina Erbeyînê û herwiha rêwîtiya Îranê re vexwendin kir ku ew di berambera Qasidê hêja yê Komara Îslamî ya Îranê de, bi awayekî fermî amadebûna xwe ji bo lêkolîn û şopandina vê vexwendinê ragihand.
Di vê hevdîtinê de, min komeke berhemên zanistî yên ku bi zehmetiyeke mezin re bi xwe re biribûm Vatîkanê, pêşkêşî Wezîrê Olan û herwiha Navenda Lêkolînên Îslamî ya Vatîkanê kirim. Her çend piraniya van berheman hê nehatibûn wergerandina zimanê Inglîzî û pêwîst e ku herî zû wergerandineke rast û pisporî ji wan re peyda bibe, lê pêşkêşkirina van berheman wekî gaveke pêwîst ji bo nasandina axaftina Eşûrayê bo navendên zanistî yên cîhanê dizanîbûm.
Di nav van berheman de dikare pirtûka «Îmam Hiseyn (s)» ya Hazretê Ayetullah El-Uzma Safî Gulpayganî (rehmetullahî), pirtûka «Îmam Hiseyn (s)» ya Hazretê Ayetullah El-Uzma Mekarim Şîrazî, wergerandina Inglîzî ya «Xulaseya Ensîklopediya Îmam Hiseyn (s)» ya ji aliyê Darul-Hedîs ve hatî çapkirin, pirtûka «Vegotina Çîrok û Gotinên Hz. Îsa (s) di Quran û Çavkaniyên Rîway
.......................
Dawiya Beşa Duyem/
Etîket:
Şîa | Îran | Iraq | Erbeîyn | Eşûra | Tevgera Eşûrayê | Kerbela
“Lêkolîna li ser Aşûrayê di Xirîstiyantiyê de û zemînên hevkarîya zanistî û hevrêzîyê di qada têgehên hevpar ên manewî û exlaqî de - Beşa duyem”
"Hucetul-Îslam wel-Muslimîn Hadî Derwîşî, Alîkarê çandî, perwerde û lêkolînê yê Weqfa Navneteweyî ya Aşûrayê, di berdewamiya axaftina xwe ya li ser mijara ‘Lêkolîna Aşûrayê di Xirîstiyantiyê de û zemînên hevkarîya zanistî û hevrêzîyê di qada têgehên hevpar ên manewî û exlaqî de’, behsa berhemên berbiçav ên lêkolînerên aşûrayî yên Xirîstiyan kir, di nav wan de Profesor Christopher Paul Clohessy, Profesor Chris Hewer û keşîş Franco Giulio Gulli. Herwiha wî mizgîniya wergerandin û weşandina pirtûkên wekî ‘Xewnên Kerbelayê’, ‘Nîvê dilê min’, ‘Ebasê Alamdar’ û ‘Huseyn û têkoşîna ji bo dadmendiyê’ da. Wî di heman demê de hûrgiliyên serdana xwe ya bo Vatîkanê û hevdîtina xwe ya bi Wezîrê Dînan ê Vatîkanê û Serokê Beşa Diyaloga Dînan re şirove kir û da zanîn ku Profesor Clohessy pêşniyar kiriye ku bi hev re berga duyem a berhemên wî yên derbarê Îmam Huseyn û Hezretî Zeyneb (silav liwanbe) de binivîsin."
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) - ABNA - Di beşa yekem a vê hevpeyivîna berfireh de, we bi pêşveçûna lêkolînên Eşûrayê di ramana Mesîhî de, ji serdema Parastina Pîroz (Şerê Îran-Iraqê) û damezrandina Enstîtuya Lêkolînên Ehlê Beyt (S) heta pêwîstiya wergerandina berhemên rojhilatnas û erkên Bingeha Navneteweyî ya Eşûrayê hate nasîn.
Your Comment