"Li Hûseyniyeya Pîroz a Senendecê merasîma şîn û matema yên deh rojên pêşîn ên meha Muheremê warin pekanîn"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gel hatina rojên şînê yên Seyîd û Serdarê Şehîdan Hz. Eba Ebdullahil Huseyn (silamê Xwedê lê be), merasîmên xemgîniyê yên deh rojên pêşîn ên meha Muheremu'l-Heram li bajarê Senendecê têne lidarxistin.
Ev merasîma giyanî roja Duşemê, 25'ê Xezîranê (Hezîran), bi dirêjahiya 12 rojan û her roj ji saet 13:30'î ve li Hûseyniyeya Pîroz a Senendecê (ku li Meydana Şoreşê (Enqilabê) cîwar e) tê lidarxistin.
Di vê merasîmê de Hucetûlîslam wel-Muslimîn Pûrzehebî (nûnerê Welîyê Feqîh li Parêzgeha Kurdistanê), Hucetûlîslam wel-Muslimîn Sedat û Hucetûlîslam wel-Muslimîn Mîrzayî dê axaftinan bikin.
Herwiha Kerbelayî Mezahir Kesîrînejad û Kerbelayî Ebdulreza Şerefbeyanî (kerbelayî tê maneya kesê ku ziyareta Kerbelayê kiriye) yên ji medahên Ehlê Beytê, dê di vê merasîmê de medahî û şerqî/xemgîniyê bikin.
Balkêş e ku ev merasîm di atmosferek giyanî de û bi amadebûna şînvanên Huseynî tê lidarxistin.
Your Comment