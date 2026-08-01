"Yemenê fabrîkeyek Almanî li Erebistana Siûdî girt"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Desthilatdarên Siûdî derbarê qebareya lêdanên Yemenê li tesîsên Yenbu yên di êrîşên hefteyek borî de bêdengî girtine, lê niha şîrketa Alman a "Fuchs" (Fox) ragihandiye ku xebata kargeha xwe ya li vê herêmê piştî agirpêketinê rawestandiye.
Rapora îro ya Şemiyê ya ajansa Reuters destnîşan dike ku şîrketa Alman a Fuchs çalakiya xwe li tesîsên bajarê Yenbu rawestandiye. Yenbu, navendeke pîşesazî û termînala herî mezin a hinardekirina nefta Erebistana Siûdî ye li peravê Deryaya Sor.
Ev gav piştî wê yekê hatiye avêtin ku tesîsên neftê yên Yenbu roja Şemiya hefteya borî di encama bersivên bi dronên Yemenî de ketine ziyaneke giran û agirpêketineke berfireh.
Şîrketa Fuchs di sala 1995'an de bi hevkariya koma El-Hamranî ya Siûdî re kargeheke li Yenbu ava kiriye ku piştî Almanya û Çînê, sêyemîn kargeha herî mezin a vê şîrketê li cîhanê ye. Ev kargeh %37 ji bazara navxweyî ya Erebistana Siûdî vedigire û ji 26 welatên herêmê zêdetir re hinarde dike.
Berdevkê Fuchs destnîşan kiriye ku hevkarê Siûdî agahiyên hûrgilî derbarê rawestandina kargehê de nedaye, lê gotiye ku heya avakirinê, dabînkirina xerîdaran bi riyên din berdewam dike.
Li gorî daneyên heyî, hejmara barkêşiyên nefta xav ji bendera Yenbu di hefteya borî de kêm bûye 16 barkêşiyan, ku ev li gorî 35 barkêşiyên hefteya berê, kêmbûneke berçav e.
...........................
Dawiya peyamê/
Your Comment