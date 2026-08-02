Çima PKK’ê dest ji şerê çekdarî berda?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Zêdetirî çar dehsalan piştî destpêkirina têkoşîna çekdarî ya Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) li dijî dewleta Tirkiyeyê, ev rêxistin cardin li wê nuqteyê ye ku stratejiya şerê çekdarî alîkî de dihêle û berê xwe dide danûstandinên aştiyê. Li gorî nêrîna Hannah Lucinda Smith, nivîskara gotara ku di kovarê “Engelsberg Ideas” de hatiye weşandin, ev guhertin ne encama guhertineke îdeolojîk a ji nişkê ve ye, belê encama komkirina zextên leşkerî, guhertinên jeopolîtîk û nûvekirina rastiyên herêmê ye; guhertinên ku PKK gihandine vê encamê ku berdewamkirina şer êdî tu destkeftiyeke stratejîk a girîng ji bo wê bi xwe re nîne.
Gotar bi lêkolîna pirtûka nû ya Aliza Marcus, lêkolîner û rojnamevana xwedî ezmûn a derbarê pirsgirêkên kurdan de, nîşan dide ku PKK di dirêjahiya temenê xwe de gelek caran karîbûye xwe bi şert û mercên nû re biguncîne. Ev rêxistin ku di salên 1980’an de bi îdeolojiya Marksîst-Lenînîst û bi armanca avakirina dewleteke kurdî ya serbixwe têkoşîna çekdarî da destpêkirin, piştî girtina Abdullah Ocalan di sala 1999’an de bi krîzeke cidî re rûbirû ma. Ocalan ji girtîgehê daxwaza rawestandina tundûtûjiyê kir û rêxistin jî gav bi gav ji daxwaza serxwebûna tam dûr ket û têgehên wekî “Konfederalîzma Demokratîk” û tevlêbûna siyasî li şûna armancên berê danî. Lê belê, ev guhertin ne bi wateya devjêberdana tam a amûrên leşkerî bû û PKK di salên pişt re jî karîna xwe ya şer parast û di heman demê de ji bo bidestxistina meşrûiyeta siyasî û navneteweyî hewl da.
Li gorî nivîsa Marcus, agirbesta salên 2000’î ji bo PKK’ê ne tenê heyamek bû ji bo rawestandina şer, belê firsendek bû ji bo avakirina saziyan, nûvekirina taktîkan û belavkirina bandora xwe li Sûriyeyê. Piştî xwepêşandanên sala 2004’an li Qamişlo, vê rêxistinê hêz û kadroyên xwe yên îdeolojîk şandin bakurê Sûriyeyê û torgileke veşartî avakir ku paşê bi destpêkirina şerê navxweyî yê Sûriyeyê, bingehên bandora wê li herêmên kurdnişîn pêk anîn. Gava krîza Sûriyeyê dest pê kir, PKK berevajî gelek komên dijberên Şamê, ji ketina rasterast a şer li dijî hikûmeta Esad xwe dûr girt û bi parastina cureyek têgihîştina pratîkî bi dewleta Sûriyeyê re, karî pozîsyona xwe misoger bike. Ev biryar di dawiyê de destûr da wê ku di rewşekê de ku gelek komên çekdar ketibûn nav nakokiyên navxweyî û tundrewiyê, saziya xwe ya yekgirtî biparêze.
Derketina DAIŞ’ê nuqteya zivirîna girîng a din bû. Berxwedana Yekîneyên Parastina Gel (YPG) li Kobanê û piştre hevkariya nêzîk bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re di şerê li dijî DAIŞ’ê de, pozîsyona hêzên ser bi PKK’ê ve di hevsengiyên herêmî de bi şêweyekî bêhempa bilind kir. Amerîka ji bo dûrketina ji hestiyariyên ku ji ber di lîsteya rêxistinên terorîst de bûna PKK’ê derdiket, piştgirî da saziya “Hêzên Sûriyeya Demokratîk” (HSD), lê di pratîkê de stûna sereke ya van hêzan ji kadroyên xwedî ezmûn ên PKK’ê pêk dihat. Ev hevkariya bû sedem ku PKK bifikire ku bo cara yekemîn ji piştgiriyeke navneteweyî xwedî derketiye.
Lê heman van serkeftinan, li gorî baweriya nivîskar, zemîna yek ji mezintirîn şaşiyên stratejîk ên PKK’ê amade kir. Vê rêxistinê bi pişta xwe bi destkeftiyên xwe yên li Sûriyeyê ve girêdan, di sala 2015’an de careke din serhildana çekdarî li nav Tirkiyeyê dest pê kir û hewl da bi avakirina çeperan û şerê bajaran li herêmên kurdnişîn, xweseriyê li ser dewletê ferz bike. Berteka dewleta Tirkiyeyê gelek tund bû; bajarên kurdnişîn bi operasyonên berfireh ên leşkerî re rûbirû man, bi hezaran kes jiyana xwe ji dest dan û beşeke girîng a binesaziyên bajaran hatin wêrankirin. Ji nêrîna Marcus, ev biryar ne tenê negihîşt armancên PKK’ê, belê beşeke girîng a piştgiriya civakî ya kurdên Tirkiyeyê jî ji vê rêxistinê stand û nîşan da ku rêberên wê di nirxandina hevsengiya hêz û rastiyên jeopolîtîk de tûşî şaşiya hejmarî bûne.
Di vê navberê de, hêviya PKK’ê ya ji bo piştgiriya demdirêj a Rojava jî gav bi gav şîn bû. Piştî têkçûna DAIŞ’ê, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tu meyla rûbirûbûna bi Tirkiyeyê re li ser herêmên kurdnişîn ên Sûriyeyê nîşan neda. Êrîşa Tirkiyeyê bo ser Efrînê di sala 2018’an de û operasyonên paşê, ji bo rêberên PKK’ê ev peyam da ku hevkariya Waşîngtonê tenê li ser bingeha hewcedariyên kêliyan ên Amerîkayê di şerê li dijî DAIŞ’ê de hatiye avakirin, ne wekî pabendbûneke demdirêj ji bo projeya siyasî ya kurdan. Li gorî gotina yek ji fermandarên berê yên vê rêxistinê, “Ji bo Amerîkayê, em tenê firsendek bûn.”
Di heman demê de, Tirkiyeyê ji sala 2020’an ve bi pişta xwe bi balafirên bêmirov ên şerker û teknolojiya xwecihî ve girêdan, zexta leşkerî li ser bingehên PKK’ê li bakurê Iraqê û piştre Sûriyeyê bi awayekî berçav zêde kir. Operasyonên armanckirî li dijî fermandar û binesaziyên vê rêxistinê, qada manevraya wê tengtir kir. Ji aliyekî din ve, hilweşîna hikûmeta Beşar Esad di dawiya 2024’an de û avakirina nîzama nû li Sûriyeyê, pozîsyona hêzên kurdî jî aloztir kir. Gerçî danûstandinên ji bo tevlêkirina hêzên kurdî di avahiya nû ya Sûriyeyê de dest pê kirin, lê ev pêvajo bi hêdî pêş ket û gelek caran di bin bandora şerên meydanî de ma.
Di rewşekeke wiha de, Abdullah Ocalan di sala 2025’an de cardin ji girtîgehê daxwaza danîna çekan û destpêkirina dewreke nû ya danûstandinên aştiyê bi Enqereyê re kir. Nivîskarê gotarê bawer dike ku ev biryar zêdetir ji wê yekê ku bibe nîşana guhertineke îdeolojîk, bertekeke li ser vê rastiyê bû ku PKK piştî salên şer, êdî çavdêriyeke zelal ji bo bidestxistina armancên xwe bi rêya têkoşîna çekdarî nedidît. Zexta leşkerî ya Tirkiyeyê, kêmkirina piştgiriya derve, guhertina hevsengiyên herêmî û têkçûna stratejiya şerê bajaran, hemû ev rêxistin gihandine vê encamê ku berdewamkirina şer, lêçûneke wê ji destkeftiyên wê yên gengaz zêdetir dê hebe.
Gotar di dawiyê de encam digire ku PKK di dirêjahiya çar dehsalên borî de gelek caran karîbûye xwe bi şert û mercên nû re biguncîne; ji tevgereke Marksîst a dijî emperyalîst veguheriye hevalbendekî meydanî yê Amerîkayê di şerê li dijî DAIŞ’ê de û niha jî ber bi danûstandin û aştiyê ve dimeşe. Lê belê, nivîskar bawer dike ku ezmûna sala 2015’an nîşan da ku ev rêxistin hîn jî zêdetirî pîvanê girêdayî biryarên Abdullah Ocalan e, kapasîteyên rastîn ên piştgiriya navneteweyî carinan zêdetir ji pîvanê texmîn dike û di dawiyê de, di rewşa şer û bêîstiqrariyê de gelek karîgertir ji dema aramî û pêşbaziya siyasî kar kiriye. Ji ber vê yekê, serkeftina rêya nû ya aştî, zêdetirî her tiştî li ser şiyana PKK’ê ya guncandina bi hawirdoreke siyasî ya aram û devjêberdana tam a mantiqa têkoşîna çekdarî ve girêdayî dê be.
Etîket (Tag):
- PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê)
- Tirkiye
- Kurd
- Abdullah Ocalan
- Erdogan (Recep Tayyip Erdogan)
- Amerîka
- DAIŞ
- Donald Trump
Your Comment