“Çarenivîsa serkirdeyên kurdên Sûriyeyê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Ligor raporên Kurdistan Pressê, piştî serdana Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê bo Şamê û hevdîtina wî ligel Ehmed el-Şera, Serokkomarê Sûriyeyê, çav li ser çarenivîsa Mazlûm Ebdî, fermandarê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ye.
Tevî ku berê şayîe derbarê lidarxistina hevdîtineke sêalî ya di navbera Ehmed el-Şerî, Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî de hebûn, ev hevdîtin qet pêk nehat û Barzanî bêyî hevdîtina ligel fermandarê HSDê, Şamê bi cih hişt. Gelek şirovekar vê helwestê weke nîşaneya hewldana Şamê ya ji bo tekezîkirina li ser vê prensîbê dibînin ku gotûbêjên ligel kurdên Sûriyeyê tenê di çarçoveya dewleta navendî ya Sûriyeyê de dê bên kirin.
Di heman demê de, Îbrahîm Hemîdî, edîtorê kovara “El-Mecelle” ya li Londonê, raport daye ku Mazlûm Ebdî û Îlham Ehmed li Şamê ne û eger gotûbêj bigihêjin encamê, Ehmed el-Şerî dê bi wan re hevdîtinê bike. Li gor gotina Hemîdî, gotûbêj li ser cîbicîkirina wê rêkeftinê ne ku di dawiya meha Çileya 2026an de di navbera dewleta Sûriyeyê û HSDê de hatiye îmzekirin û tewra îhtimala ragihandina fermî ya hilweşandina van hêzan jî heye; her çend ev raport hêj ji aliyê Şamê an HSDê ve nehatiye piştrastkirin.
Di vê derbarê de, Amberin Zaman, analîsta payebilind a pirsgirêkên kurdan û nûçegihana "Al-Monitor"ê bawer dike ku giringtirîn pirs di şert û mercên niha de, paşeroja siyasî ya serkirdeyên Hêzên Sûriyeya Demokratîk e. Li gor wê, ne diyar e piştî hilweşandina fermî ya van hêzan, çi postên fermî di avahiya dewleta Sûriyeyê de dê bidin Mazlûm Ebdî û Îlham Ehmed.
Zaman her wiha senaryoyeke din jî dixe rojevê ku dikare hevkêşeyên herêmî bikişîne qonaxeke nû. Ew dibêje, eger hilweşandina HSDê dawî bibe û di heman demê de parlamentoya Tirkiyeyê qanûna derbarê proseya paralel a çekberdan û hilweşandina Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) pesend bike, dibe ku Mazlûm Ebdî di hefteyên bê de rêya Enqereyê bigire.
Li gor gotina vê nûçegihanê, Mazlûm Ebdî berê di gotûbêjeke xwe de ligel Al-Monitorê di meha Adarê de pêşbînî kiribû ku eger proseya siyasî bi pêş ve biçe, îhtimala serdan û pêşwazîkirina fermî ya wî li Enqereyê heye.
Eger ev senaryo pêk were, serdana îhtimalî ya fermandarê berê yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk bo Tirkiyeyê dikare bibe yek ji giringtirîn guhertinên di têkiliyên Enqereyê ligel kurdên Sûriyeyê de di van salên dawî de; guhertineke ku di heman demê de ligel cîbicîkirina rêkeftina Şam û HSDê, dikare bibe destpêka qonaxeke nû di peywendiyên Sûriye, Tirkiye û kurdan de.
Etîket:
Kurd, Sûriye, Mazlûm Kobanê, Ehmed el-Şera, Nêçîrvan Barzanî
Your Comment