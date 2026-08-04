Herikîna Amerîkî li Hewlêrê û destpêkirina derketina ji dawî bingeha leşkerî li Iraqê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî rapora KurdPress û bi nivîsîna “Al-Arabiya Al-Jadeed”, ev çalakiyên ku têne dîtin, di çarçoveya amadekariyên derketina hêzên Amerîkayê yên mayî ji Iraqê de, li gorî peymana Washington û Baxdad pêk tên.
Belê, ev operasyon bi nûkirina hewldanên ji bo dagirtina bi êrîşên dronî li konsûlergeriya Amerîkayê li Hewlêrê, û bi daxuyaniyên hişyarîna navendên diplomatîk ên Amerîkayê li Baxdad û Hewlêrê re hatin meşandin; ev jî ji bo amadekarî ji bo îhtîmala çêbûna lehiyeta ewlehiyê.
Di daxuyaniya navenda diplomatîk a Amerîkayê li Baxdad û konsûlergeriya vê welat li Hewlêrê de hat diyarkirin ku navendên diplomatîk ên Amerîkayê hatine armanckirin, û îhtîmal heye ku di çarçoveya lehiyeta di navbera Tehran û Waşingtonê de, berjewendî û saziyên Amerîkayê li herêmên cuda yên cîhanê jî bibe hedef.
Çavkaniyên ewlehiyî û siyasî li Hewlêrê ji “Al-Arabiya Al-Cadîd” re ragihandin ku operasyona derxistina karmendan (karbidestên ne esensî, wekî tîmên perwerdekar û şêweyîdar), ligel veguhestina amûrên cuda ji bingeha Herîrê ber bi balafirgeha Hewlêrê ve, bi hevkariya Armyya Amerîkayê ji rojên berê dest pê kiriye.
Ev çavkanî destnîşan kirin ku operasyona veguhestinê, tevî pergala “Patriot” e ku ji cihê xwe yê niha li bingeha Herîrê, hatiye veguhestin ber bi derdorê konsûlergeriya Amerîkayê ve.
Li gorî van çavkaniyan, hêzên Amerîkî di çarçoveya operasyona derketina leşkerî ji Iraqê de, dest bi veguhestina kademî ya ji dawî bingeha leşkerî ya sereke ya li vê welatê, yan jî bingeha Herîrê, ber bi derveyî Iraqê ve kiriye.
Her wiha ew destnîşan kirin ku hin amûr û çek ji hêzên Pêşmergeyê re hatine dadan, lê pergala parastina hewayî wekî “Patriot” û “C-RAM” ji bingeha Herîrê hatine veguhestin ber bi nêzîkî konsûlergeriya Amerîkayê ve û heta niha ji Iraqê derneketine.
Çavkaniyek diyar kir ku Armyya Amerîkayê ji çend rojên berê ve, dest bi veguhestina amûr û mekanîzmên cuda bi şevpêşên leşkerî an jî karkerên siparişkirî (contractors) yên sivîl ber bi derveyî Iraqê ve kiriye.
Berê, navçeya nûçeyan a “Al-Monitor” nivîsîbû ku Amerîka dest bi derxistina hêzên xwe yên mayî ji Iraqê kiriye. Ev nûçeyedarîşand ku derketina hêzên Amerîkî di demekê de tê ku herêm bi lehiyeta ewlehiyî re mijûl e û êrîş li dijî Herêma Kurdistanê berdewam dibin; ev yek jî fikarên li ser kêmkirina hebûna leşkerî ya Amerîkayê û zêdebûna metirsiyên ewlehiyê li dijî Herêmê çêdikin.
Belê, Baxdad û Washington di sala 2024’an de li ser bernameya demê (timeline) ji bo derketina hêzên Amerîkayê ji Iraqê li ser hevgirî kirin. Tevî kêmkirina hebûna leşkerî, Amerîka gelek caran tekez kiriye ku ew dê hevkariya xwe ya bi hêzên Iraqê re di warê perwerdekarî, parvekirina agahiyan û têkoşîna li dijî DAIŞ’ê berdewam bike.
Bingeha Herîrê ew êfin navenda dawî ya hêzên Amerîkayê li Iraqê ye, piştî ku hêzên Amerîkayê di meha Kanûna Sibêrê de bingeha “Ain al-Asad” li rojava Anbarê teslim kirin.
Di vê çarçoveyê de, Îdrîs Şebân, endamê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) re tekez kir ku biryara paşvekuşîna Amerîkayê ji Iraq û Herêmê jî berdewam e.
Wî rave kir ku fikarên gelek li ser bandora derketina Amerîkayê û derxistina pergala parastina hewayî hene; ji ber ku ev yek dê valahiya mezin çêbike ku komên çekdar, Îran û rêxistînên terorîstî wê ji vê yekê sûdê werin girtin.
Ji aliyê din ve, Kerîm Agrawî, endamê PDK, diyar kir ku biryara derketina hêzên Amerîkayê biryarekî girêdayî Baxdadê ye.
Wî di axaftinên xwe yên ji bo “Al-Arabiya Al-Cadîd” de destnîşan kir ku Herêm rêz li biryarên Hikûmeta Federal a Iraqê digire, lê bi fikar e ku êrîşên komên çekdar li dijî Herêmê zêde bibin û vê paşvekuşiyê wekî serkeftinek hesab bikê.
Agrawî zêde kir ku derketina kademî ya hêzên Amerîkî û hêzên koalisyonê divê bi kêmkirina rola komên çekdar û çekdanîna wan re be.
Ji aliyê din ve, Mihemed El-Esad, lêkolînerê navîtiyên ewlehiyî û siyasî yên Iraqê, diyar kir ku li gorî raporên medyayê, cihê nû yê danasîna pergala “Patriot” ji ber hesabên ewlehiyî û taktîkî yên parastina saziyên leşkerî yên hesas nehat diyarkirin.
Wî tekez kir ku xuya dibe ku pergala parastina hewayî ji Hewlêrê derneketiye, ji ber ku tu welatên cîran naxwazin wan werbigirin, lê hewcedariya rast ew parastina derdora konsûlergeriya Amerîkayê ye.
El-Esad got ku Hewlêr hîn jî hewcedariya wê bi pergalên parastina hewayî yên giran wekî “Patriot” heye, lê belê bêtir hatiya wê bi pergalên kurt wekî “C-RAM” û parastina li dijî dronan (anti-drone) heye.
………
Dawiya Peyam/
Tag (Brênder): Hêzên Amerîkî
Your Comment