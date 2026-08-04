Şêx Neîm Qasim: Danûstandinên bi rejîma siyonîst re, ji bilî zelîlî û bindestiyê tiştekî din nayîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Îro roja sêşemê, merasîma bi heybet a bîranîna Erba'îna Husênî bi beşdariya hejmareke mezin ji evîndarên malbata Pêxember û piştevanên eniya berxwedanê li bajarê Baalbekê yê Libnanê dest pê kir.
Di vê merasîma manewî û siyasî de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Şêx Neîm Qasim wekî axêverê sereke, dawîn pêşhatên herêmê şirove kir û çawaniya êrişên rejîma siyonîst nirxand.
Têgihîştina di navbera Îran û Amerîkayê de, rejîma siyonîst kontrol kir
Şêx Neîm Qasim di beşê destpêkê yê axavtina xwe de, bi bîr xist ku di êrişa berfireh a Îlonê 2024an a rejîma siyonîst bo ser Libnanê, armanca dijmin tinekirina temamî ya berxwedanê bi riya terorkirina fermandarên pilebilind (di nav de Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah), operasyonên sîberî û teqandina peygeran bû. Lê wekî ku wî got: “Berxwedan ne tenê nehilweşiya, belkî bi pişta xwe bi bawerî û amadehiyê ve girêda, hevsengiya hêzê guhert.”
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê, sedema sereke ya sekinandina van êrişan wekî têgihîştina di navbera Îran û Amerîkayê de zanî û ragihand ku Tehran bi rawestana xwe ya bi biryar, “rawestandina êrişan” wekî şertê bingehîn anî ziman û Waşîngton neçar ma ku li hember van daxwazan teslîm bibe û agirbestê qebûl bike.
Wî diyar kir ku ev têgihîştin, Îsraîl kontrol kir û îro jî ku Trump careke din li pey şerxwaziyê ye, rejîma siyonîst newêre êrişî Îranê bike; ji ber ku hikûmeta niha ya Amerîkayê hîn jî ji ber wê nameya têgihîştinê û daxwazên bi biryar ên Îranê, rastî astengiyan hatiye û ji encamên şer ditirse.
Serokatiya Ayatullah Seyîd Mûçteba Xamineyî, faktora serketinên zêdetir e
Di berdewamiya axavtina xwe de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bi zelalî ragihand: “Îran bi ser ket û Amerîka têk çû.”
Şêx Neîm Qasim bi tekezî li ser rawestana bêhempa ya Komara Îslamî ya Îranê li hember hevpeymaniya leşkerî-siyasî ya Amerîka û Îsraîlê, anî ziman ku Tehran bi pişta xwe bi kûrahiya stratejîk û vîna îlahî girêda, ne tenê di ti rûbirûbûnên dawî de paşve gav neavêt, belkî bi sêwirandina hişmendane, hevsengî li gorî berjewendiyên eniya berxwedanê guhert.
Wî zêde kir: “Şehadeta Îmam Xamineyî belgeyek bû li ser rûmet, şoreş, dînamîzm û berdewamiya rêya berxwedanê. Îranê bi vê rawestanê îsbat kir ku welatekî bihêz û têkneketiye.”
Şêx Neîm Qasim, bi nîşandana beşdariya bi milyonan kesî ya xelkê Îranê di kolanan de û nûkirina peymana bi armancên şoreşê re, ev dîmen wekî kûrahiya hevgirtina neteweyî nirxand û got: “Cîhan şahidê beşdariya bi milyonan a xelkê Îranê bû ku careke din kûrahiya hevgirtin û dilsoziya neteweyê ji şoreş û serokatiyê re nîşan da.”
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê got: “Serokatiya Ayatullah Seyîd Mûçteba Xamineyî dê bibe bingeha pêkanîna serketinên mezintir di pêşerojê de.”
Danûstandinên bi rejîma siyonîst re, ji bilî zelûliyê ti destkeftî nîne
Şêx Neîm Qasim bi redkirina her cure danûstandineke bi rejîma siyonîst re, tekez kir: “Danûstandinên rasterast bi Îsraîlê re heta îro tu fêdeyek ji bilî xewrî, zelûlî û tawîzdayînên li pey hev ji bo Libnanê bi xwe re neaniye.”
Wî ji rayedarên libnanî xwest ku dest ji tawîzdayînên bêpere berdin û li şûna hevrêziya bi armancên Amerîkayê re, li pey parastina serweriya neteweyî, xurtkirina artêşa Libnanê û danîna nexşerêyekê ji bo derxistina Îsraîlê û avakirina welêt bin.
Di dawiya axavtina xwe de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bang li dewleta Libnanê kir û got: “Ji amerîkiyan re bêjin ‘na’; ew ê li hember rawestanê zelûl bibin, çimkî hemû êrişên dawî bi çavdêrî û ronahiya kesk a rasterast a Waşîngtonê pêk hatine.”
Ji bo hevdîtina di navbera Hizbullah û serokatiya Sûriyê de ti astengî nîne
Şêx Neîm Qasim derbarê peywendiyên Hizbullahê bi dewleta demkî ya Sûriyê re jî zelal kir: Ti astengiyek ji bo hevdîtina di navbera Hizbullah û serokatiya Sûriyê de nîne û ev hevdîtin dê di dema guncaw de, bi nirxandin û lihevkirina her du aliyan pêk bê.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê zêde kir: Sûriyeke aram, pişta Libnanê ye û berevajî wê, Libnaneke aram jî ji bo Sûriyê pêgeheke stratejîk e.
Dawiya peyamê /
Etîket:
Xeze, Îsraîl, Nêrîna we
Your Comment