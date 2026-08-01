«Belavkirina wêneya biçûkxistina ciwanekî filistînî ji aliyê jinên leşker ên Îsraîlê ve»

«Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (ABNA), leşkerekî jin a Îsraîlî bi belavkirina wêneya girtina ciwanekî filistînî, kiryara xwe bi awayekî şanoyî nîşan da; wêneyekî ku wê ligel leşkerekî din nîşan dide, di halekî de ku ciwanê filistînî bi çavên girêdayî û dest û lingên bestî di navbera wan de hatiye danîn.
Di vê wêneyê de, du leşkerên Îsraîlî li hemberî kamerayê dikenin, di halekî de ku ciwanê filistînî li ser erdê rûniştiye, çavên wî girtî ne û destên wî ji paş ve hatine girêdan; dîmenek ku di salên borî de çendîn caran ji aliyê leşkerên Îsraîlî ve hatiye dubarekirin.»
«Belavkirina vê wêneyê di demekê de pêk tê ku hejmara girtiyên filistînî ji dema destpêkirina êrîşa li ser Kerta Xezeyê bi awayekî berbiçav zêde bûye.
Li gorî amarên saziyên karûbarên girtî û dîlên filistînî, niha zêdetirî 9600 girtiyên filistînî di zindanên rejîma sîyonîst de tên ragirtin, ku di nav wan de 350 zarok, 99 jin û zêdetirî 3500 girtiyên îdarî hene; kesên ku bêyî ku tawanek li ser wan bê sepandin an bêyî dadgehkirinê di girtîgehê de ne.
…
Dawiya peyamê
Etîket:
Îsraîl, Filistîn»
Your Comment