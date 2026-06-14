Huccetulîslam Elîyasî: Bi mîna Yezîd ve bey‘et nekirin, stratejiya Şîe di qada jiyanê de ye.

Li gorî nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Merasîma pîrozkirina salvegera şehîdbûna şehîdên hêza polîs a parêzgeha Qumê di şerê diwazdeh-rojî de, bi amadebûna komek ji zanayên olî û berpirsên Qumê, roja Şemiyê 23ê Xizîrana 1405ê (13ê Hezîrana 2026an) li Şevistanê Îmam Xumeynî (r.h.) yê Herema Pîroz a Banûya Kerametê hate lidarxistin.
HucetulÎslam Muslimîn Hadî Elyasî bi destnîşankirina lihevhatina vê merasîmê bi nêzîkbûna meha Muheremê re, wiha got: "Taybetmendiya hevpar a van şehîdan û şehîdên Kerbelayê, ragirtin û sekinîna li hemberî stemê û têkiliya bi stembaran re ye. Şehîdên hêza polîs li pey ewlehiya civakî û ewlehiya jiyana mirovan in, heman wekî ku Seyîdulşûheda (s.x) li pey ewlehiya bawerî, ramanî û civakî ya civakê bû."
Axivînê Hewrema Pîroz bi destnîşankirina gotara Îmam Hûseyn (s.x) di roja Aşûrayê de ku ferforman: "Haydar bin ku wî pîs kurê pîs ez di navbera du tiştan de muxtar kirime: navbera kuştina bi şûr an jî jiyana bi zilûmî", wiha zêde kir: " Seyîdulşûheda (s.x) di vê çiyayê du-rê de, rêya şehîdbûnê û nepejirandina bi zorê ya hukûmeteke stemkar hilbijart."
Elyasî anî bîra xwe: "Rêberê şehîdê me di dawîna dîtina xwe ya giştî de bi gelê Azerbaycanê re, wê gotina Seyîdulşûheda (s.x) dubare kir û got: 'Mislê min bi mislê Yezîd re biat nake.' Ev stratejiyek e li qada jiyanê. Bi şêwazê Huseynî jiyan kirin tê wateya ku li ser çiyayê biryargirtinê, em li Aşûrayê binêrin û hilbijartina xwe ya Huseynî bikin."
Wî bi destnîşankirina çîroka Ferazdeqê helbestvan ku ji Îmam Hiseyn (s.x) re gotibû: "Dilên wan bi te re ye û şûrên wan bi Merwanîyan re ye", wiha diyar kir: "Îmam Hiseyn (s.x) ji Ferazdeq re got: 'Rast gotî.' Carinan mirov di rêça jiyanê de, tevgera wan ya pratîk ji ya ku di dilê wan de heye cuda ye. Îro li kêleka bombe û mûşekan, medya jî çek e. Heke em bixwazin bi Îmam Hiseyn (s.x.w.) re bin, divê hemû sermiyanê me bi Îmam Hiseyn (s.x) re be."
Axivînê Herema Pîroz di dawiyê de tekez kir: "Mezhebê Aşûrayê ye ku berxwedanê li cîhanê nîşan da. Berxwedana ku îro strî ye di çavê dijminên me de, bi taybetî Îsraîl û Amerîka. Bi bereketa xwîna şehîdan, gelê me dîsa vejî û weşek (bi'us) pêk hat. Bi alîkariya Xwedayê Teala, dijminên me wê di demek nêzîk de bên rakirin û bêzar û têkçûyî bibin."
..........................
Dawiya peyam
Etîket: Hewrema Pîroz a Hezretê Mesûme (s), Şîa, Şêwaza Jiyanê
Your Comment