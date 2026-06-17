“Rehîmpor Ezgîdî: Çanda fedakariya ji bo şahadetê ji Şoreşa Îslamî derbasî eniya berxwedanê bûye”

Li gor ragihandina ajansa nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) –ABNA – Dr. Hesen Rehîmpûr Ezxedî, endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî, di merasîma pîrozkirina şehîdên 26’yê Xezerana (Hezîranê) yên Partiya Hevbendiya Îslamî de, bi pîrozkirina bîr û yada şehîdên Hevbendiya Îslamî wiha got: “Ev tevger bi xwîna van şehîdan dest pê kir. Dema ku ev çar mezinên birûmet gihîştine şehîdatiyê, di hişê dijminan de tu carî cih negirt ku xwîna van şehîdan hîna neziwa, rewşa Îranê biguhere û riya dîroka welêt biguhere.”
Rehîmpûr Ezxedî zêde kir: “Xwînên ku di rêya Xwedê de têne rijandin tu carî nahişkin. Xwîna şehîd tenê xwîna ku winda nabe, û kara ku bi îxlasê re be, tu carî wê neyê hilweşandin.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî di berdewamiyê de bi vegotina bîranînekê ji dayika xwe got: “Dayika min digot ku di sala 1965’an de bi bavê min re çûne zindanê ji bo serdana apê min yê ku li zindanê bû. Li wê derê rûbirûyê çend jinên şehîdên Hevbendiya Îslamî bûne, ku nû agahdar bûbûn ku divê sibê mêrên wan bêne îdam kirin.”
Wî berdewam kir: “Dayika min digot ku min ji bo teselîkirinê bi yek ji wan jinan re axivî, lê bersîva wê jinê ji bo min pir ecêb û bandorker bû. Wê jina gotibû: ‘Dema ku min bi mêrê xwe re axivî, min jê re got: Gava tu bûyî şehîd û ketî pêşberî Pêxemberê Ekrem (s.x/a), bila serê te bi hûriyên bihuştê ew qas germ nebe ku tu me ji bîr bikî.’”
Rehîmpûr Ezxedî destnîşan kir: “Dayika min digot ku min ji vî qasî bawerî, bîhnfirehî, hêza giyanî û berxwedana jinên şehîdên Hevbendiya Îslamî pir ecêb maye.”
Wî bi tekezkirina domdariya rêya têkoşîna dijî emperyalîzmê (istîkbar) got: “Rêya şehîdên Hevbendiya Îslamî, çi berî van şehîdan û çi jî piştî wan, her tim berdewam kiriye. Ji serdema şehîd Newab Sefewî heta îro, gelek ciwan li Îranê û li tevahiya cîhanê di rêya têkoşîna dijî emperyalîzm û zilmê de ketine meydanê.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî zêde kir: “Ciwanên wekî şehîdên Hevbendiya Îslamî ji jiyan, aramî û berjewendiyên xwe yên kesane derbas bûn û her tiştê xwe di rêya Xwedê û armancên Îslamî de feda kirin.”
Wî diyar kir: “Em di zaroktiya xwe de van şehîdan wekî qehremanên rastîn nas dikirin û navên wan bi serbilindî li devê xwe digirt. Ev şehîd ji bo civaka me fedakariyên mezin kirin, lê mixabin hê jî beşeke berbiçav a civakê ji kûrahiya têkoşîn û fedakariyên wan agahiya têr nîne.”
Rehîmpûr Ezxedî tekez kir: “Parastina bîr, nav û armancên şehîdên Hevbendiya Îslamî, parastina beşeke girîng a dîroka têkoşînên miletê Îranê ye û divê nifşê ciwan ji berê zêdetir bi rêbaz, raman û têkoşînên van şehîdan were nasîn.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî got: “Tevgera şehîdên Hevbendiya Îslamî berdewamiya heman rêya dîrokî ya têkoşîn û şehîdetxwaziyê ye ku ji tevgera Eşûrayê dest pê kir û heta serkeftina Şoreşa Îslamî û avabûna Eniya Berxwedanê dirêj bû.”
Rehîmpûr Ezxedî wiha got: “Ev tevger bi xwîna van şehîdan dest pê kir. Dema ku ev çar şehîdên mezin hatin dayîn ber komîteya îdamê, dijminan tu carî ne diguman ku xwîna wan bibe nehalekî ku kêmtirî du dehsalan piştî wê, çarenûsa Îranê biguherîne.”
Wî zêde kir: “Xwînên ku di rêya Xwedê de têne rijandin tu carî nahişkin. Xwîna şehîd tenê xwîna ku winda nabe, û kara ku bi îxlasê re be jî tu carî wê neyê hilweşandin.”
Wî bi destnîşankirina rola şehîd Newab Sefewî di hişyarkirina nifşê ciwan de got: “Yasir Erefat vegotiye ku di dema xwendekariya xwe li Misrê de, wî plan kiribû ku piştî qedandina xwendina endezyariyê jiyana xwe ya normal bidomîne, lê axaftina şehîd Newab Sefewî rêya jiyana wî guhert. Newab ji ciwanan re digot: ‘Îro Filistîn ji her tiştî zêdetir hewceyê têkoşer e.’ Û ev gotin ruhê têkoşînê di gelek ciwanan de vejand.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî bi destnîşankirina rewşa çandî û siyasî ya welêt di deh salên berî Şoreşê de wiha got: “Di serdemekê de ku welat di bin dagirkeriya biyaniyan de bû û herikên dijî olî, komunîst û laîk (sekûler=Bucowazî) berfireh dibûn, komek ciwanên bawermend û şoreşger bi navendiya şehîd Newab Sefewî û hevalên wî ala parastina olê bilind kirin.”
Wî berdewam kir: “Di heman hawara dijwar de, şehîdên Hevbendiya Îslamî mezin bûn û bûn model ji bo têkoşerên nifşên paşîn. Her carê ku rejîma tixûbê (zilmê) diguman ku bi zindan, sirgûn û îdamê ev herik qediya, ji nav heman axê hêzên nû ji bo berdewamiya têkoşînê derdiketin.”
Rehîmpûr Ezxedî bi destnîşankirina rola Îmam Xumeynî (r.a) di avabûna komên Hevbendiya Îslamî de got: “Yek ji kiryarên mezin û kêm-bêj ên Îmamê Rehber, damezrandina saziyekê bû ku bi rêberiya wî yê rasterast û ji nav mizgeft, kom û hêzên bawermend ava bû.”
Wî zêde kir: “Îmam dihesiband ku herikên siyasî yên wê serdemê, çi rojhilatî û çi rojavayî, nikarin pirsgirêkên civaka Îslamî çareser bikin. Wî tekez dikir ku divê ji sifirê û li ser bingehên bawerî, xwedaparêzî û çanda dînî saziyeke serbixwe û gelêrî were avakirin û komên Hevbendiya Îslamî berhemê vê nêrînê bûn.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî bi destnîşankirina avabûna herika berxwedanê li herêmê wiha got: “Îro awayê têkoşîna Hizbullahê Libnanê, Ensarullahê Yemenê, Hemas û komên din ên berxwedanê, berdewamiya heman çanda fîdakarî û şehîdetxwaziyê ye ku di Şoreşa Îslamî û Parastina Pîroz (Dîfa’a Muqeddes) de ava bû.”
Wî diyar kir: “Ev ruh ji şehîdên Şoreşê û Parastina Pîroz re derbasî nifşên paşîn bû. Heman ciwanên ku di eniyan de bi îxlas şer kirin û ji bo parastina Îslamê ji canê xwe derbas bûn, bûn modela berxwedanê li tevahiya herêmê.”
Rehîmpûr Ezxedî di vê beşa axaftina xwe de bi destnîşankirina tesîra îxlasê li domdariya kesayetiyên şoreşger got: “Sirra populerbûna şehîdan û kesayetiyên wekî şehîd Hac Qasim Suleymanî, îxlasa wan bû. Gelek ji van kesan ji sade-tirîn çînên civakê derketin, lê ji ber rastgoî, bawerî û fedakariyê bûn kesayetiyên cîhanî.”
Wî destnîşan kir: “Hemû bereketa ku di tevgera şehîdên Hevbendiya Îslamî de hebû, îro jî di Eniya Berxwedanê û di nav miletên azad ên cîhanê de tê dîtin. Van şehîdan nîşan dan ku eger tevger ji bo Xwedê be, tewra komeke biçûk jî dikare rêya dîrokê biguherîne û bibe herikeke cîhanî.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî di merasîma pîrozkirina şehîdên 26’yê Xezerana Partiya Hevbendiya Îslamî de bi destnîşankirina rola saziya Hevbendiya Îslamî di rêkxistina têkoşînên Îslamî de got: “Piştî rabûna 15’ê Xezêranê (5’ê Hezîranê) û şehîdbûna şehîdên Hevbendiya Îslamî, hawara têkoşînê li welêt guherî û ev şehîd bi ruhê fîdakarî, îxlas û şehîdetxwaziyê, tirs ji dilê têkoşeran derxistin û bûn modeleke domdar ji bo nifşên paşîn.”
Wî bi vegotina bîranînên têkoşerên Şoreşa Îslamî got: “Şehîd Ayetullah Beheştî dihesiband ku têkoşîn tenê di warê siyasî de naqede û divê ji kapasîteyên çandî û civakî jî sûd were girtin. Ji ber vê yekê, çalakiyên wekî pêşandanên fîlm û şanoyên olî, avakirina komên strînên şoreşger, damezrandina bingehên aborî ji bo piştgiriya malbatên têkoşeran, avakirina dibistanan û perwerdekirina nifşê ciwan di bernameya hêzên şoreşger de cih girt.”
Wî zêde kir: “Armanc ew bû ku nifşê nû bi zana, hêzên dînî û têkoşer re têkiliyê çêbike û li kêleka perwerdeya dînî, karê sazî û rêkxistinê jî fêr bibe.”
Rehîmpûr Ezxedî bi destnîşankirina avabûna komên Hevbendiya Îslamî wiha got: “Yekem car bû ku bi rêberiya rasterast a Îmam Xumeynî (r), hêzên olî ber bi karekî sazî û yekgirtî ve çûn. Ev herik ji nav mizgeft, kom û hawaranên dînî derket û modeleke cuda ji hemû herikên siyasî yên wê serdemê pêşkêş kir.”
Wî berdewam kir: “Di wê demê de gelek herikên şoreşger ên cîhanê di bin tesîra modelên marksîst, komunîst an neteweperwerî (nasyonalîst) de bûn, lê Hevbendiya Îslamî li ser bingehên baweriya dînî, îxlas û çanda şehîdetxwaziyê ava bû û rêyeke serbixwe da ber xwe.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî bi tekezkirina tesîra şehîdbûna şehîdên Hevbendiya Îslamî got: “Piştî rabûna 15’ê Xezêranê û hawara xefiqî ya wê demê, îdamkirina şoreşger a Hesenelî Mensûr ji aliyê hêzên Hevbendiya Îslamî ve, hawara têkoşînê li welêt guhert. Ev kiryar nîşan da ku têkoşîna Îslamî dikare rasterast here ber sedemên sereke yên rejîmê û li ber zilmê raweste.”
Wî zêde kir: “Ev tevger, tirs ji dilê gelek têkoşeran derxist. Di rewşeke ku piştî tepeserkirina 15’ê Xezêranê hawara bêhêvî û neşîrîn li ser civakê belav bûbû, şehîdên Hevbendiya Îslamî ruhê nû di laşê tevgera Îslamî de dan.”
Rehîmpûr Ezxedî bi destnîşankirina hawara ramanî ya deh salên 1960 û 1970’an got: “Gelek kesên ku paşê tevlî herikên cuda yên siyasî û tewra komên çep û marksîst bûn, di destpêkê de ji hawaranên olî û komî derketibûn. Ew di nav mizgeft, civînên dînî û hawaranên olî de mezin bûbûn û di bin tesîra tevgera Îslamî de bûn.”
Wî diyar kir: “Tewra gelek komên çekdar ên wê serdemê jî ji hawara têkoşînê ya ku ji aliyê hêzên olî ve hatibû afirandin bandor girtin, her çend paşê hinek ji wan rêyeke din hilbijart.”
Endamê Encûmena Bilind a Şoreşa Çandî di beşeke din a axaftina xwe de li ser pêdiviya lêkolîn û vekolîna bingehên ramanî yên Hevbendiya Îslamî tekez kir û got: “Destûrname, mijarên ramanî û nêrînên ku di vê saziyê de hatin pêşkêş, hê jî kapasîteya lêkolîn û vekolînê digirin û dikarin di bersivdana gelek pirsgirêkên îro yên welêt de bibin alîkar.”
Wî zêde kir: “Mijarên wekî têkiliya ol û siyasetê, aboriya Îslamî, rola hikûmeta dînî di serdema Xeybetê de û çawa pêkanîna dadmendiya civakî, ji wan mijaran in ku divê bi nêrînekî zanistî û ijtihadî bêne lêkolîn kirin.”
.............
Dawiya peyamê/
Etîket :
Rehîmpûr Ezxedî
Partiya Hevbendiya Îslamî
Your Comment