Ayetullah Mîrbaqirî: Îran di rêça plansaziya xwedayî ya mezin de tevdigere

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Seyîd Muhemmed Mehdî Mîrbaqirî di merasîma şîna şeva duyem a meha Muheremê de li Haremê Pîroz ê Xanima Kerametê (Hazretê Fatima Masûme (S)) bi destnîşankirina Sûreya Pîroz a Nebe'ê, got: Xwedayê bilind di vê sûreyê de ji nûçeyeke mezin (Nebe'ê Ezîm) diaxive ku mirov li ser wê ji hev dipirsin û tê de cudahî dikin. Ev nûçeya mezin di rîwayetên sahîh ên Şîa de, bi welayeta Emîrul Mûminîn (Îmam Elî) (silamî lê be) û bi taybetî jî bi Îmamê Zeman (Îmam Mehdî) (silamî lê be) ve hatiye tefsîrkirin.»
Wî zêde kir: «Di rîwayetan de hatiye ku mebest ji "Nebe'ê Ezîm" (nûçeya mezin), Emîrul Mûminîn (s.x) e û di hin rîwayetên din de jî, ev nûçeya mezin bi zuhûra Îmamê Zeman (Xweda Zuhora wî lez bikê) ve hatiye şirovekirin. Ev bûyer ewqas mezin e ku hêjayên zanista jiînan (ehleyaqîn) jî tê de dikevin şik û gumanê, wekî ku di rîwayetê de hatiye ku xeybûn û zuhûra Îmamê Zeman (S.X), karekî ewqas mezin e ku hêjayên zanista jiînan jî dike şikdar.»
Axiverê Haremê Pîroz zêde kir: «Xwedayê bilind pergala afirandina vê cîhanê li ser vê nûçeya mezin afirandiye. Di berdewamiya sûreyê de, Xwedê ji awayê afirandina erd û ezman, çiyayan, şev û rojê, xew û aramiyê diaxive û dibêje: Ma me erdê wekî dergûşek (beşîkek) ji bo we çênekir? û çiyayan wekî mîxên ji bo aramiya erdê? û me we bi cot (nêr û mê) afirandin? û xewê ji bo we aramî çêkir? Hemû vê rêza cîhanê, li gorî vê nûçeya mezin hatiye afirandin. Ev cîhan ji bo armanceke taybet hatiye afirandin û ber bi "Roja Cûdakirinê" (Yewmul Fasl) ve, ango roja veqetînê, di tevgerê de ye.»
Ayetullah Mîrbaqirî bi destnîşankirina ayetên Sûreya Nebe'ê ku dibêje roja cûdakirinê, wextê sozdanê ye ku bi rastî wê were, anî bîra xwe: «Rojekê wê bê ku rêz têne veqetandin; xwedaparêz û serkêşên (tuxyan) ji hev têne cûdakirin. Di rîwayetan de, "Yewmul Fasl" (Roja Veqetînê) bi roja zuhûrê û roja ku maf ji nahaq tê veqetandin, hatiye tefsîrkirin. Ev roj, roja veqetîna mûminan ji kafiran û mûnafîqan e û êdî destê nahaqî negihêje mafê. Ehli îmanê di wê rojê de digihêjin xelata xwe û ehli kufr û tuxyanî jî digihêjin sizaya xwe.»
Wî bi destnîşankirina bersiva Hazretê Zeynebê (silaV lê be) ji Ibn Ziyad re ku gotibû: "Ez di karê Xwedê de tenê bedewî dîtim", got: «Hazretê Zeynebê di tûştirîn musîbetê de, karê Xwedê hemû bedewî dît û got ku evan bi Xwedê re peymana şehîdbûnê girêdayî bûn û gihîştin cihê xwe. Ev plan, planeke piçûk nîne ku bi Eşûra re biqede. Xwînxwaziya Îmam Huseyn (s) bi zuhûra Xudawendê Welayê Serdemê (Îmam Mehdî) (Xweda Zuhora wî lez bikê) û ji koka ve hilweşîna pergala nahaq (bati l) û şeytan bi dawî dibe.»
Endamê Meclisa Pisporan a Rêberiyê zêde kir: «Şeytan bi hemû hêza xwe ya şeş hezar sal îbadetê, li hember vê nûçeya mezin radiweste, lê soza Xwedê ew e ku dê koka wî bê birîn.»
Axiverê Haremê Pîroz diyar kir: «Di vê dinyayê de, ji dijminên pêxemberan re hatiye destûr ku deng derxînin û li hember plana xwedayî biaxivin. Qur'an dibêje ku ji bo her pêxemberekî me dijminên ji şeytanên mirov û cinnan çêkir ku gotinên xweşik û ronak (bi zîver) bi hev re dielînin. Lê di "Roja Veqetînê" de, di roja dadê de, kesê mafê axaftinê tune ye, ji bilî wê yê ku Xwedê destûrê bide wî û gotina rast (sawab) bêje. Roja ku ruh û milyaket rêz dibin û diaxivin tenê wê yê ku Xwedayê Mihreban destûrê bide wî û gotina rast bêje.»
Ayetullah Mîrbaqirî bi destnîşankirina ayetên Sûreya Nebe'ê ku dibêje kafiran di wê rojê de xwezî dikin ku qet nehatibûna afirandinê, zêde kir: «Kafiran di wê rojê de dibêjin xwezî ez ax bûm û qet nehatibûm afirandinê. Lê mûminên ku bi vê nûçeya mezin bawer kirine û di rêça wê de tevgeriyane, digihêjin xelata mezin a xwedayî.»
Wî di dawiyê de bi destnîşankirina ku Seydil Şuheda (Îmam Huseyn) (s) di şeva Eşûrayê de van ayetan xwendibûn, tekez kir: «Her kesê ku mezinahiya vê plana xwedayî bibîne, qet hestê têkçûnê nake. Karwanê êsîrên Kerbelayê di herî dijwar şert û mercan de, qet kêlîkekê hestê lawaziyê nekir, ji ber ku ew vê plana mezin didît. Îro jî em li rêça heman plana xwedayî tevdigerin.»
Axiverê Haremê Pîroz ê Xanima Kerametê anî bîra xwe: «Dijmin bi şehîdbûna rêberê me (Ayetullah Xumeynî?) li gor xwe bawer kir ku serketî bûye, lê ev plana xwedayî berdewam e û soza Xwedê qethî ye ku Xwedê pêxemberên xwe û yên ku bawerî anîne, di jiyana dinyayê û roja ku şahid têne bilindkirin de, yariya wan dike. Divê em bi bîhnfirehî, têgihiştin (bîsiret) û qewînî, di vê rêçê de bisekinin û bizanibin ku Xwedê bi bîhnfirehan re ye û soza serfiraziyê qethî ye.»
..........................
Dawiya peyamê
Etîket :
- Haremê Pîroz ê Hazretê Masûmeyê (S)
- Ayetullah Mîrbaqirî
- Îran
Your Comment