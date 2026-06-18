Hucetulîslam Penahiyan: Gel stûna xeymeya( (cihê)) dîn e.

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) — ABNA Hucetulîslam wel-Muslimîn Ehmed Penahiyan, di merasîma şînê ya êvaran de li Haremê Pîroz (di deh rojên pêşîn ên Muherremê de), bi bal kişandina ser aliyên cuda yên bûyera Aşûrayê, got: “Muherrem xwedî gelek aliyan e; hem hemase û bedewî tê de heye, hem jî musîbet û kul.”
Wî wiha berdewam kir: “Kerbela wekî deryayekê ye û cureyek jiyanê tê de tîrêj daye ku jê re dibêjin ‘Heyata Teyyibe’. Bûyera Kerbelayê bi xwe jiyaneke bi temamî ye, heta ku digihîje wê lûtkeya ku şehadet e.”
Penahiyan bi bîr xistina ayeta pîroz a «لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ»، wiha pê de çû: “Dijmin her tim bi we re şer dike da ku we ji dînê we dûr bixe. Ev şer şerekî herdemî ye. Me beriya vê şerî jî di civînên cuda de ji ciwanan re digot ku divê nefikirin dor nayê wan. Di dawiyê de hat û nifşên îro jî bêhna şer hîs kirin û bi tofiqa Îlahî çûn qada şer.”
Penahiyan bi amajekirin bi gotinên Rêberê Mezin ê Şoreşê der barê pêwîstiya ‘Cîhada Teblînê’ de, anî ziman: “Îmamê me yê şehîd gelek caran li ser cîhada teblînê tekez dikir. Cîhada teblînê, pêşengiya cîhada bi çekan e. Ger teblîn rast neyê kirin, civak digihîje wê astê ku dijmin guman dike bi terorkirina rêber û fermandaran dikare nîzamê hilweşîne. Lê tevî hemû mesref û teroran, gel bi hebûna xwe ya li qadan, nîzam parast û xwe li ber girt.”
Axêverê Haremê Pîroz bi amajekirin bi xutbeyên Îmam Huseyn (a.s.) ên beriya Aşûrayê, got: “Ebûbdullahê Huseyn beriya Kerbelayê ‘Cîhada Kebîr’ kir û bi teblînê gel agahdar kir. Wî di xutbeya xwe de fermand ku di civakê de divê sînorên Îlahî bên parastin. Divê Quran serwer be û hukmên Îslamê bên cîbicîkirin.”
Wî bi daxuyandina vê yekê ku eger serweriyek li dijî armancên Îslamê be, divê were guhertin, got: “Îmam Huseyn (a.s.) ji bo ‘Emrê bi me’rûf û nehyê ji muneker’ rabû ser piyan; lê me’rûfa herî sereke, amadekirina hemû gel li ser hukmên Îslamê ye.”
Di dawiyê de, bi bal kişandina ser rola gel di nîzamê Îslamî de, got: “Emîrê Mûminan (s.x) ferman kirin: «إِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ جَمَاعُ الْمُسْلِمِینَ»؛ stûna xeymeya dîn, kombûna misilmanan e. Gel rolekê biryarbixwe heye. Îro jî nîzamê Îslamî bi hebûna gel di qonaxên cuda de maye. Îmamê me yê şehîd di 14ê Xermananê de got ku divê gel ronbîn be û baş bibîne.”
…
Dawiya nûçeyê
Etîket (Bergirî):
Haremê Pîroz ê Hezretê Mesûme (s.x)
Kerbela
Ehmed Penahiyan
Aşûra
Heyata Teyyibe
Quran
Your Comment