Huccet-ul-Îslam Husênî: «Heke em balê li baweriyên xwe nedin, dê bikevin nav devijînê.»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucet-ol-Îslam u’l-Meslimîn Seyîd Ehmed Husênî roja îro di civîna rowze ya taybet ji bo jinan li Haramê Xanimê Kerametê de got: Baştirîn rê ji bo nasîna ewliyayên Xwedê, xwendina gotin û daxuyanîyên ronahî yên Ehlê Beytê (s.x) ye.
Wî zêde kir ku wesiyyetnameya nivîskî ya Seyyid-ol-Şûheda (a.s.) ku ji Muhammed Henefîye re hatibû radestkirin, ji du beşan pêk tê. Beşa yekem di derbarê aqîdeyan de ye, ji ber ku aqîde bingehê jiyana her mirovî ye. Herwiha kesên ku dibêjin bi tiştî bawer nakin, bi awayekî din xwediyê baweriyekê ne; heta kesên pûçger jî bi heman pûçgeriyê dijîn.
Gotarvanê Haramê Xanimê Kerametê herwiha got ku Seyîd-ul-Şûheda (s.x), her çend Hucetê Xwedê û Îmamê rastin, di wesiyyetnameyê de baweriyên xwe îzah dike û ev di rastiyê de ders û nimûneyek ji bo em pêrovên e.
Wî destnîşan kir ku ger di aqîdeyan de bala me neyê dayîn, em dê bikevin devjîyê. Baweriya rast ev e ku piştî Peyxemberê Xwedê 12 Îmam hene, lê hin kes qet îmam nehilbijartine û hin jî çend Îmam qebûl kirine; lê pêwîst e em 12 Îmamên ma’sûm (silav liwanbin) qebûl bikin.
Husênî bîra xwe anî ku Seyîd-ol-Şûheda (s.x) di destpêka şîrovekirina aqîdeyê de şert û şertên yekxudayî, piştî wê şehadeta risalet û nubûweta Peyxemberê Xwedê (s.x.a) tên nîşandan û dûv re behsa bihişt û cehennemê dike û wan wek rastî dibîne.
Wî di dawiya gotina xwe de got: Peyva cehennemê di Quranê Pîroz de bi giştî 249 caran bi navên cûrbecûr hatî dubarekirin û navê qiyamet jî zêdetir ji 100 caran bi navên cûrbecûr di Quranê de hatîye behskirin. Ji ber vê yekê, gava Seyîd-ûl-Şûheda (s.x) behsa bihişt û cehennemê dike, di rastiyê de şert û şertên ayetên Quranê Pîroz şîrove dike.
………..
Dawiya Peyam/
Etikît:Husênî: Seyîd-ûl-Şûheda di wesiyyetnameyê de aqîde û rastiya bihişt û cehennemê rave dike
Your Comment