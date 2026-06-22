Pêla nû ya tundûtûjiyê li Rojavayê Şerîdê; êrîşên rêxistinî yên niştecihên cihû li dijî welatiyan û milkên Filistîniyan tundtir bûne

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Raporên ji parêzgehên Ramallah, Al-Bireh û Nablus nîşan didin ku niştecihên siyonîst bi şewitandina otomobîlan li gundê Şeqba, dorpêçkirina malbateke Filistînî li bajarokê Tayyibe bi qutkirina av û elektrîkê, û herwiha bi ketina nav herêmên çandiniyê li El-Mughayyir, zexta li ser niştecihên Rojavayê Şerîdê zêde kirine.
Li Jerusalem jî, niştecihên siyonîst di bin parastina hêzên dagirker de, bi kirina merasîmên Talmûdî û secdeyên nîşankirî li Al-Aqsa Mosque, tengezariyê li yek ji cihên herî pîroz ên Filistînê gihandine asta herî bilind. Herwiha li herêmên Nablus û Salfit, destdirêjiya li welatiyan, têkbirina otomobîlan û şewitandina darên zeytûnê û tesîsên çandiniyê ji kiryarên dubare yên van koman bûye.
Ev êrîş, ku li ser rêyên sereke yên navbera Qalqilya, Jericho, Ramallah û Bethlehem jî belav bûne, aliyên nû yên berfirehbûna niştecihbûnê nîşan didin. Bi taybetî li başûrê rojhilatê Bethlehemê, niştecihan dest bi avakirina navendeke niştecihbûnê ya nû kirine.
Ji xeynî vê yekê, wêrankirina xetên veguhastina avê û pergalên avdanê yên cotkaran li herêmên Tubas û Aqraba nîşan dide ku hewldanek sistematîk heye ji bo vala kirina erdan ji niştecihên Filistînî. Ev zêdebûna êrîşên rêxistinkirî di demekê de tê ku bang û gazîyên berfireh ji bo rûbirûbûna van kiryaran û tundkirina berxwedanê li dijî dagirkeriyê û komên niştecihan li hemû Rojavayê Şerîdê têne bihîstin.
Etîket: Filistîn, Îsraîl, niştecihên siyonîst, Rojavayê Şerîdê
Your Comment