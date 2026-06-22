Amerîka destûra demkî ya 60-rojî ji bo firotina nefta Îranê derxist

Abna – Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) ragihand: Scott Bessent, Wezîrê Xezîneya Amerîkayê, ragihand ku Wezareta Xezîneyê destûrnameyeke giştî ya demkî ya 60-rojî derxistiye ku hilberîn, radestkirin û firotina nefta Îranê dike qanûnî.
Wezareta Xezîneya Amerîkayê roja Duşemê li gorî dema herêmî ragihand ku Ofîsa Kontrola Malûmilkên Biyanî ya Wezareta Xezîneyê (OFAC) hilberîn, radestkirin û firotina nefta xav, berhemên petrokîmyayî û hilberên neftê yên bi eslê xwe ji Îranê heta 21-ê Tebaxê (30-ê Mordadê) qanûnî dihese.
Li gorî vê destûrnameyê, hemû danûstandin û karûbarên ku ji bo hilberîn, firotin û veguhastina van berheman pêwîst in, di nav de bîme, rêveberiya keştiyan, peydakirina karmendan, dabînkirina sotemeniyê, qeyd û aladarîkirina keştiyan û operasyonên rizgarkirina deryayî, dê qanûnî bin.
Li gorî vê destûrnameyê, îthalata nefta xav, berhemên petrokîmyayî û hilberên neftê yên bi eslê xwe ji Îranê bo Amerîkayê jî heke beşek ji pêvajoya firotinê, radestkirinê an valakirinê be, dê mimkun be. Ev destûrname herwiha keştiyên ku berê di bin cezayên têkildarî Îranê de bûn jî dihewîne.
Bessent zêde kir: Di çarçoveya gotûbêjên avaker û berdewam ên li Swîsreyê de, Îran soz daye ku derbasbûna azad û bê astengî ya tengava Hirmizê misoger bike û destûr bide venêrên Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê ku têkevin welêt.
Wî destnîşan kir: Wekî beşek ji çarçoveya vê peymanê, Wezareta Xezîneya Dewletên Yekbûyî destûrnameyeke giştî ya demkî ya 60-rojî derxistiye ku hilberîn, radestkirin û firotina nefta Îranê dike qanûnî.
Berê, Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve yê Îranê, li ser encamên gotûbêjên Swîsreyê yên bi navbeynkariya Pakistan û Qeterê ragihandibû: Navbeynkariya bêwestan a Pakistan û Qeterê bû sedema pêşketinên mezin ji bo bidawîanîna şer li Libnanê.
Wezîrê Karên Derve yê Îranê destnîşan kir: Herwiha cezayên hinardekirina neft û petrokîmyayê hatin rawestandin, ablûqaya deryayî hate rakirin, hin ji malûmilkên girtî hatin azadkirin û plana mezin a avakirin û pêşxistina aborî ya Îranê hat bicîhanîn.
Nivîsara têgihîştina bidawîanîna şerê cebarî yê Amerîka û Îsraîlê li dijî Komara Îslamî ya Îranê, di deqeyên pêşîn ên sibê ya Pêncşemê 28-ê Xezîranê 1405 (li gorî dema Îranê) ji aliyê serokên Komara Îranê û Amerîkayê ve hat îmzekirin.
Mesûd Pezîşkiyan, Serokê Komara Îranê, û Donald Trump, Serokê Komara Amerîkayê, di nav demek kurt de nivîsara têgihîştina behskirî bi awayekî dîjîtal û ne-rizber îmze kirin.
..................
Dawiya peyam/
Etîket:
Îran, Amerîka, Seyîd Ebas Eraqçî, Donald Trump, Wezareta Xezîneya Amerîkayê, Pakistan, Tengava Hurmuzê
Your Comment