Daxuyaniya hevbeş a Qeter û Pakistanê li ser peymanên ku di danûstandinên Swîsreyê de hatin gihîştin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Herdu welatên Qeter û Pakistan wek navbeynkarên danûstandinên di navbera Îran û DYA de li Swîsreyê, di daxuyaniyek hevbeş de behsa mijarên hatine nîqaşkirin û peymanên ku di vê qonaxa danûstandinan de hatine gihîştin kirin.
Nivîsa daxuyaniyê wiha ye:
Qonaxa yekem a guftûgoyên asta bilind di çarçoveya "Bîranîna Têgihiştinê ya Îslamabadê" de, bi beşdariya nûnerên Komara Îslamî ya Îranê, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û herdu aliyên navbeynkar, ango Dewleta Qeterê û Komara Îslamî ya Pakistanê, li Bürgenstock a Swîsreyê bi dawî bû.
Roja yekem a civîna Gola Lucerne di atmosferê de erênî û avaker de pêk hat. Pêşketinên hêvîdar hatine bi destxistin ku yek ji wan jî avakirina mekanîzmayek ji bo berdewamkirina guftûgoyên teknîkî ye.
Li gorî bîranîna têgihiştinê, aliyan li ser avakirina "Komîteya Bilind" yekgirtin ku berpirsiyariya çavdêriya siyasî ya pêvajoya navbeynkarî li ser milê wê dê be. Danûstankarên sereke dê bi awayekî rêkûpêk raporê bidin Komîteya Bilind û rêberiya komên kar ên ku li ser mijarên nukleerî, cezakirin (sanksiyon), û herwiha koma çavdêrî û çareserkirina nakokiyan dixebitin, bikevin ser milê wan, da ku bicihanîna bi bandor a bîranîna têgihiştinê û çareserkirina mijarên din were misoger kirin.
Komîteya Bilind li ser nexşeyek rêyê ji bo gihiştina peymanek dawî di nav 60 rojan de li hev kir. Ev yek zemînê ji bo destpêkirina zû ya guftûgoyên teknîkî yên din amade dike. Wekî din, ji bo wê maweyê ku di xala 5'an a bîranîna têgihiştinê de hatiye diyarkirin, xetek peywendiyê di navbera aliyan de hate damezrandin da ku rê li bûyer û têgihiştinên şaş were girtin û derbasbûna ewle ya keştiyên bazirganî ji Tengava Hurmizê were misoger kirin.
Herwiha aliyan bi avakirina "Yekîneya Kontrola Nakokiyê" di navbera xwe û Komara Lubnanê de, bi hêsankariya navbeynkaran, razî bûn da ku pabendbûna bi rawestandina operasyonên leşkerî li Lubnanê li gorî şertên bîranîna têgihiştinê were misoger kirin.
Guftûgoyên teknîkî li ser hemû mijaran dê heta dawiya hefteyê li kompleksa Bürgenstock berdewam bikin.
Aliyên navbeynkar dê hewildanên xwe yên herî zêde bidomînin da ku misoger bikin ku danûstandin di atmosferê de avaker de berdewam bike û armanca gihiştina peymanek dawî were pêkanîn.
Dewleta Qeterê û Komara Îslamî ya Pakistanê spasdariya xwe ya dilsoz ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Komara Îslamî ya Îranê re anîn holê ji ber pabendbûna wan a berdewam bi dîplomasî û çareserkirina aştiyane ya nakokiyê. Herwiha aliyên navbeynkar ji hevkar û hevalbendên xwe re ji bo piştgiriya wan a berdewam û beşdariya wan a girîng di pêvajoya danûstandinan de spasdarî dikin.
............
Dawiya Peyam/
Your Comment