Muherrem,evîna Ehl-ul-beyt (S) û pêdiviya yekbûna Îslamî;ji nû ve xwendina cihê Aşûrayê ji nêrîna çavkaniyên rastîn ên Ehli Sunnet/Mamoste Âbid Neqîbî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Di çavkaniyên rastîn ên Ehli Sunnet de, fazîleta meha Muherrem û roja Aşûrayê bi eşkereyî û zelalî hatiye vegotin. Dr. “Sahîh Muslim” de ji Pêxemberê Muhemmed (s.x.a) hatiye vegotin ku wî gotiye:
«Efdalûs-siyâm baʿde Ramazan şehru-llahi-l-Muherrem»
Wusa: ji rojîya piştî meha Ramazanê, rojîya di meha Xwedê de, Muherrem, herî fazîletdar e.
(Sahîh Muslim, Kitab as-Siyam, hadîs 1163)
Her wiha di Sahîh Buxarî û Sahîh Muslim de hatiye vegotin ku Pêxember (s.x.a) roja Aşûrayê rojî girtiye û Mislimanan teşwîq kiriye ku di vê rojê de rojî bigirin.
(Sahîh Buxarî, Kitab as-Sawm, hadîs 2004; Sahîh Muslim, hadîs 1130)
Lê tiştê ku Muherrem ji tenê yek bûyereke îbadetî zêdetir kir, bûyera Aşûrayê û şehadeta Îmam Huseyn (s.x) û hevalên wî yên wafa li Kerbelayê bû.
Girîngiya vê bûyerê ji ber vê yekê zelaltir dibe ku ev e ku evîna Ehl-ul-beyt (s.x) ne tenê bawereke taybet a Şîeyan e, lê di çavkaniyên rastîn ên Ehli Sunnet de jî bi awayekî girîng hatiye tekez kirin.
Xwedê di ayeta meveddetê de dibêje:
«قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی» (سوره شوری، آیه ۲۳).
«Qul lâ es’elukum ʿaleyhi ejran illâ-l-meveddete fi-l-qurba»
(Sûreya Şûrâ, ayet 23)
Gelek mufessirên mezin ên Ehli Sunnet, wek Fakhruddîn Râzî di “Tefsîr al-Kebîr”, Celaleddîn Suyûtî di “al-Durr al-Mansûr” û Îbn Hecer Heytemî di “as-Sawâ’iq al-Muhrika”, vê ayetê wek dalîlê pêdiviya evîn û rêzgirtina Ehlibeytê şerh kirine.
Her wiha di “Sahîh Muslim” de di hadîsa “Thaqaleyn” de Pêxember (s) dibêje: «أُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ فِی أَهْلِ بَیْتِی»؛
«Udhakkirukumullaha fî Ehli Beytî»
Wusa: ez we ji bo Xwedê di derbarê Ehl-ul-beyta xwe de têbînim.
Di “Sunan Tirmizî” de jî hatiye vegotin: «إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی : کتاب الله وعترتی أهل بیتی»
«Inni târik fîkum mâ in temessektum bihî len tedillu baʿdî: Kitabullah wa ʿitrati Ehli Beytî»
Ji nêrîna dîrokî û akademîk ve, şoreşa Îmam Huseyn (a) tenê nakokiyeke siyasî nîne. Ew hewlek bû ji bo parastina nirxên bingehîn ên Îslamê, reformkirina ummetê û rawestandina xwarina ji sîreta Pêxember.
Îmam Huseyn (a) di wesiyeta xwe ya navdar de gotiye: «إنی لم أخرج أشراً ولا بطراً... وإنما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی»
«Ez ji bo fesad û serbilindî derneketime, lê ji bo reformê ya ummeta bapîrê xwe derketime.»
Gelek alimên Ehli Sunnet jî rêz li Îmam Huseyn (a) digirin. Îbn Kesîr di “al-Bidaya wa-n-Nihaya” de şehadeta wî wekî mezinê musîbetên dîroka Îslamê dibîne. Zehebî jî di “Siyar Aʿlâm an-Nubela” de wî wek “Îmam û serok” tesnîf dike.
Ji ber vê yekê, rêzgirtina Aşûrayê û Îmam Huseyn (a) ne tenê hesteke hestî ye, lê bingeha wê di metnên Îslamî de heye. Peyama Aşûrayê jî ne tenê dîrokî ye, lê nirxên wek adalet, berxwedan li dijî zordestiyê, parastina kerametê û berpirsiyariya civakî tê de ne.
Di şertên îroyîn ên cîhana Îslamê de, Aşûra dikare bibe pûlê girêdanê di navbera mezhebên Îslamî de. Evîn û rêzgirtina Ehlibeyt (a), parastina Muherremê û fikirîn li ser armancên qiyama Huseynî, ji girîngtirîn hevpariyên ummeta Îslamê ne.
Îro ji her demê zêdetir, ummeta Îslamê pêdivî bi vegerandina ser hînkirinên eslî yên Qura’n û Sünnetê heye; hînkirinên ku evînê Ehlibeyt, parastina pîrozahiyên Îslamî û rawestandina zordestiyê wek bingehên nasnameya Îslamî dibînin. Muherrem û Aşûra dikarin bibin dibistanek ji bo perwerdekirina nifşan ku di heman demê de ji baweriyên xwe re rêz digirin û ji yekbûna Îslamî, exlaq, adalet û kerametê re jî wafa dimînin.
Çavkanî û referansan:
Qurana Kerîm, Sureya Tewbe, ayeta 36.
Qurana Pîroz, Sureya Aşûra, ayeta 23.
Sahih Muslim, Kitab El-Seyyam, Hedîs 1163.
Sahih Buxarî, Kitab El-Sewm, Hedîs 2004.
Sahih Muslim, Kitab El-Seyyam, Hedîs 1130.
Sahih Muslim, Kitab Fadhail El-Sehabe, Hedîs 2408 (Hedîs El-Theqelayn).
Sunen Tirmizî, Hedîs 3788.
Fexredîn Razî, Tefsîr el-Kebîr, di bin ayeta Mewadê de.
Celaleddîn Suyutî, El-Durr el-Menthur, di bin ayeta Mewadê de.
Îbn Hacer Heytemî, El-Sewa’iq el-Muhraqa, Beşa li ser fezîletên Ehlê Beytê.
Muhemmed ibn Cerîr el-Tabari, Dîroka Milet û Padîşahan, Cild 5.
Îbn Esîr, El-Kamil fî el-Tarîx, Cild 4.
Îbn Ketîr, El-Bîdaye el-Nîhaya, bûyerên sala 61ê Hicrî.
Dehabî, Siyar ‘Elem el-Nublaa, wergera Îmam Huseyîn (AS).
***Melayê Sunnî, Lêkolîn li ser Mezûn û Dibistanên Îslamî
Bottom of Form
Your Comment