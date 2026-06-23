Konferansa Lêkolînên Kurdî ya Londonê; nexşeya giştî ya lêkolînên nûjen li ser Kurdan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Li gorî rapora Kurdpressê, di dema ku nûçeyên têkildarî Kurdan hîn jî bi piranî li ser şer, krîzên ewlekariyê û guherînên siyasî yên li Îran, Sûrî, Iraq û Tirkiyê dizivirînin, lêkolînerên beşdar di Konferansa Çaremîn a Navneteweyî ya Lêkolînên Kurdî ya li Dibistana Aboriyê ya Londonê (LSE) hewl dan wêneyek cûda ji civaka Kurd pêşkêş bikin; wêneyek ku tê de çand, edebiyat, ziman, huner û hilberîna zanînê ne tenê mijarên kêlekî ne, lê bingeha sereke ya têgihîştina nasname û guherînên civaka Kurd in.
Ev konferans ku ji 29ê Avrêlê heta 1ê Gulanê bi hevkariya Navenda Lêkolînên Rojhilata Navîn a Dibistana Aboriyê ya Londonê (LSE) û Zanîngeha Sheffieldê hate lidarxistin, bi beşdarbûna dehan lêkolîneran ji çar parçeyên Kurdistanê û zanîngehên navdar ên cîhanê, nîşan da ku lêkolînên Kurdî ji nêzîkatiyên tenê geopolîtîk û ewlekariyê derbas dibin û ber bi lêkolîna ezmûna jiyanê, bîra çandî, edebiyat, jîngeh, jin û teoriyên nû yên zanistên civakî diçin.
Encama vê nêzîkatiyê komek ji zêdetir ji 80 lêkolînan e ku wêneyek cûda ji civaka Kurd xêz dikin; civakek ku di van lêkolînan de ne tenê di çarçoveya krîzên siyasî de, lê di nêzîkatiya çand, perwerdehî, edebiyat, jîngeh, jin û guherînên civakî de tê analîzkirin.
Di dema ku guherînên rojane yên Rojhilata Navîn hîn jî bi krîzên Sûrî, pêvajoya aştiyê ya Tirkiyê, qefesa siyasî ya Herêma Kurdistanê û protestoyên Îranê ve girêdayî ne, lêkolînên herî nû yên ku di vê konferansê de hatin pêşkêşkirin nîşan didin ku lêkolînên Kurdî jî ketine qonaxeke nû.
Bi lêkolîna abstraktên zêdetir ji 80 gotaran, diyar dibe ku beşek mezin ji lêkolînan êdî tenê li ser dîroka siyasî ya Kurdan nehatine sekinandin, lê hewl didin bi karanîna teoriyên nû yên zanistên siyasî, civaknasî û lêkolînên postkolonyal, ezmûna Kurdan di herêmên Kurdistanê yên Rojhilata Navîn û Ewropayê de ji nû ve bixwînin.
Tirkiyê; ji protestoyên Saraçxaneyê heta krîza bê çareser
Beşek ji konferansê li ser rewşa siyasî ya Tirkiyê bû.
“Cîhan Andiç” protestoyên Saraçxaneyê piştî girtina Ekrem İmamoğlu analîz kir û gihîşt wê encamê ku her çend protestokar li ser adalet û mafên welatîbûnê diaxivin, lê di pratîkê de li hember zextên li ser siyasetmedarên Kurd, şopandina qadîmkirina şaredariyên Kurdî û girtinên dirêjdemî bêdeng dimînin.
Ev lêkolîn nîşan dide ku têgîna “Tirkbûnê” jî di nav opozîsyona dijî hukûmetê de hîn jî çarçoveya bingehîn a sînorên hevbendiya siyasî diyar dike.
Resûp Onursal jî bi analîzkirina gotarên siyasî yên Tirkiyê, sedema domdariya krîza pirsa Kurd tenê wekî nakokiyên siyasî nabîne, lê ew wekî encama nakokiyên kûr ên nasnameyî û vegêranê (naratif) di navbera dewlet û tevgera Kurdî de dibîne; nakokiyek ku gelek caran jî gotûbêjên aştiyê bi têkçûnê re rû bi rû hiştiye.
Tundiya rojane li dijî Kurdan
Yek ji lêkolînên girîng li ser şewitandina wesayîtên ku alaya Tirkiyê li ser wan hebû ji hêla hin ciwanên Kurd ve li Stenbolê di navbera 2005 û 2013 de hate analîz kirin.
Gulîstan Yarkîn got ku divê ev kiryar di çarçoveya tundiya rojane ya li dijî Kurdan, zexta dewletî û ferzkirina sembolên neteweyî yên Tirkiyê de werin famkirin; ne tenê wekî kiryarên sûc.
Li gorî wê, alaya Tirkiyê li gelek herêmên Kurdistanê bûye sembola “ceribandina lojalîteya siyasî”.
Sûrî; xwe-rêveberî û siyaseta transneteweyî
Çend gotar jî li ser ezmûna xwe-rêveberiya Kurdan li bakur û rojhilatê Sûriyê hatin veqetandin.
Yek ji van lêkolînan nîşan dide ku ezmûna konfederalîzma demokratîk a “Rojava” an jî Kurdistana Sûriyê, bûye çavkaniya îlhama beşek ji tevgera serbixwebûnê ya çep a Katalonya. Lêkolînerê vê gotarê dibêje ku çalakvanên Katalan ezmûna Kurdan wekî modelek ji nû ve fikirînê li ser têgîna demokrasiya herêmî û rêveberiya bênavend dibînin.
Di lêkolîneke din de jî, bertekên partiyên Kurd ên Tirkiyê li hember siyaseta ewlekariyê ya dewletê ya têkildarî penaberên Sûriyê hatine analîzkirin. Nivîskar nîşan dide ku nêrîna ewlekariyê ya Enqereyê li ser penaberan, bandor li ser siyaseta koçberiyê û jî li ser mijarên nasname û demografiyê li herêmên Kurdistanê kiriye.
Kurdên Ewropayê; welatiyên di navbera du cîhanan de
Lêkolînên gelek jî li ser rewşa Kurdên koçber hatine veqetandin.
Lêkolîneke li ser Kurdên li Japonyayê nîşan dide ku medyayên muhafazakar ên wê welatê bi piranî wan wekî metirsiyek ewlekariyê pêşkêş dikin, di heman demê de jiyana rojane ya vê civakê li ser parastina nasnameya çandî û hevjiyana aram hatiye avakirin.
Lêkolîneke din li ser Kurdên bêwelat ên Sûriyê li Almanya û Swêdê, qala tundiya veşartî ya bîrokrasiya penaberiyê dike û nîşan dide ku van kesan ji bo îsbatkirina nebûna hemwelatiyê pir astengiyên hiqûqî yên tevlihev bi ser wan tê.
Her weha, lêkolînên li ser tevgera jinên Kurd li Almanya, dayikên koçber ên Kurd li Berlînê û jinên Kurd li Swîsreyê nîşan didin ku diasporaya Kurd bûye yek ji lîstikvanên sereke yên tevgerên femînîst, mafên mirovan û tevgerên civakî yên Ewropayê.
Rêya nû ya lêkolînên Kurdî
Komek ji van gotaran nîşan dide ku lêkolînên Kurdî li zanîngehên Ewropayê û Amerîkaya Bakur ber bi dûrxistinê ji vegotinên tenê ewlekariyî û dîrokî diçin.
Têgînên wek “kolonyalîzma neteweyî”, “adaleta veguhastinê”, “welatîbûn”, “siyaseta bîranînê”, “geografyaya zordestiyê”, “dîplomasîya çandî”, “xwe-rêveberî”, “koçberî” û “berxwedana civakî” niha bûne navendên sereke yên vê qadê.
Di vê çarçoveyê de, pirsa Kurdan êdî tenê wekî krîzek siyasî an ewlekariyê nayê dîtin, lê wekî mijarek pir-rêgezî û navber-rêgezî (interdisciplinary) di warên civaknasî, lêkolînên bajêr, teoriya siyasî, koçberî û mafên mirovan de tê analîzkirin.
________________________________________
Beşa 2: Çand, edebiyat, ziman û huner; çima lêkolîneran çand wek kilîta sereke ya têgihîştina civaka Kurd dibînin?
Ji “Mem û Zîn” heta dengbêjî; çand çawa bû navenda nû ya lêkolînên Kurdî?
Di salên borî de, lêkolînên Kurdî li zanîngehên navdar ên cîhanê bi piranî li ser şer, dewlet, ewlekariyê û tevgerên siyasî dihate sekinandin. Lê lêkolîna gotarên ku di Konferansa Çaremîn a Lêkolînên Kurdî ya Dibistana Aboriyê ya Londonê (LSE) û Zanîngeha Sheffieldê de hatin pêşkêşkirin nîşan dide ku niha “çand” bûye navenda sereke ya vê qadê.
Edebiyata klasîk, ziman, werger, muzîk, edebiyata zarokan, kevneşopiya devkî, parastina mîrateya çandî û heta kafe wek cihên çalakiya çandî, hemû mijarên girîng ên lêkolîneran bûn.
Edebiyata klasîk; laboratûvara avakirina nasnameya Kurdî
Yek ji mijarên girîng ên konferansê li ser edebiyata klasîk a Kurdî bû.
“Yaşar Abdusselamoglu” ji Zanîngeha Sofiyayê pêşniyar dike ku edebiyata klasîk a Kurdî divê ne tenê wek berheman werin xwendin, lê wekî “qada civaknasî” werin dîtin.
Ew bi analîzkirina helbestvanên wek Mela Jizîrî, Faqiyê Teyran, Ehmedê Xanî û Hecî Qadirê Koyî nîşan dide ku van berheman têgînên wek nasnameya kolektîf, ziman, erdnîgarî, adalet û hişmendiya neteweyî ava kirine.
“Mem û Zîn”; ji epîkeke neteweyî zêdetir
Şahesera Ehmedê Xanî yek ji mijarên herî pir hatiye dubarekirin bû.
“Michel Liesenberg” ji Zanîngeha Amsterdamê dibêje ku “Mem û Zîn” divê tenê di çarçoveya neteweyî ya Kurdî de neyê xwendin.
Ew vê berhemê wek beşek ji edebiyata cîhanî dibîne, ku ji aliyekê ve di bin bandora kevneşopiya edebî ya farisî de bûye, û ji aliyê din ve hewlek e ji bo berxwedana li hember vê bandorê.
Li gorî wî, wergerên cihêreng ên “Mem û Zîn” nîşan didin ku ev berhem ji sînorên zimanî û neteweyî derbas bûye û bûye beşek ji mîrateya edebî ya cîhanê.
Dengbêjî; arşîva devkî ya Kurdan
Çend gotar li ser kevneşopiya dengbêjiyê hatin veqetandin; kevneşopiyek ku lêkolîneran tenê wek hunerek muzîkê nabînin.
“Hêlîl Îbrahim Şakar” argûman dike ku dengbêjî di rastiyê de pergalek e ji bo hilberîna zanîna dîrokî û bîra kolektîf a Kurdan.
Li gorî wî, vegotinên devkî yên dengbêjan, berî avakirina dîroknivîsîna modern, têgînên wek “em” û “ew/anên din” ava kirine û hişmendiya neteweyî gihandine.
Ew tekez dike ku divê lêkolînên Kurdî vegotinên devkî wek belgeyên dîrokî yên rastîn binirxînin, ji ber ku gelek ezmûnên dîrokî yên Kurdan tenê di van vegotinan de maye.
Xewn; zimanê tiştên negotinî yên civaka Kurd
“Sîrma Kostadinova” ji Zanîngeha Sofiyayê jî bi analîzkirina romana “Reqsa Qederê” ya Fawziye Beşarat, rola xewnê di edebiyata Kurdî de analîz kiriye.
Li gorî wê, xewn di vê romanê de tenê elementên çîrokê ne, lê bûne bingehek ji bo vegotina ezmûnên zordarîkirî, bîra kolektîf û nakokiya di navbera kevneşopî û modernîtê de.
Ew jî tê gotin ku karanîna gûndeya Goranî/Gorî ji aliyê nivîskar ve hewlek e ji bo parastina nasnameya çandî bi rêya ziman.
Edebiyata zarokan; veberhênana ji bo pêşeroja zimanê Kurdî
Yek ji herî nûjen lêkolînên konferansê li ser edebiyata zarokan bû.
“Çenûr Zagros” ku xwe nivîskarê pirtûkên zarokan bi zimanê Hollandî ye, nîşan dide ku çawa çîrokên zarokan dikarin ji bo zarokên Kurd ên li Ewropayê parastina nasnameya çandî pêk bînin.
Li gorî wê, pirtûkên zarokan wek “neynik” nasnameya çandî ji zarokan re vedigerînin û di heman demê de “paceyek” ji bo civaka mêvandar vedikin.
Ev lêkolîn tekez dike ku edebiyata zarokan yek ji amûrên herî girîng e ji bo veguhastina ziman û çand di navbera nifşên koçber de.
Zimanê Kurdî; ji malê heta kafe
Ziman jî yek ji mijarên herî girîng ên konferansê bû.
Lêkolînerên Zanîngeha Mardinê bi lêkolîna kafe yên Diyarbekir û Wanê nîşan dan ku mayîna zimanê Kurdî tenê bi malbatê ve ne girêdayî ye, lê hebûna wî di cihên giştî de jî girîngiya sereke heye.
Li gorî wan, hilbijartina di navbera Kurdî û Tirkî de di axaftinên rojane yên kafe de, îro bûye kiryarek civakî û heta siyasî.
Ev lêkolîn encam dide ku cihên nîv-giştî wek kafe roleke girîng di veguhastina ziman de ji bo nifşên pêşerojê dilîzin.
Berxwedana çandî piştî girtina saziyên Kurdî
Mijareke din a girîng encamên tayînkirina qîyemkarên dewletê li şaredariyên Kurdistanê yên Tirkiyê bû.
“Mehmet Tayfûr” nîşan dide ku piştî girtina navendên çandî yên şaredariya Diyarbekirê, wek konserwatuara Aram Tigran, mîndergehên zarokan ên Kurdî û şanoya bajêr, çalakvanên çandî torên saziyên serbixwe ava kirin wek MA Music, Jin MA, Zarok MA û Çand MA.
Ew dibêje ku ev saziyên nû bûne sembola berxwedana çandî li hember navendîkirina dewletê û karîbûn berhemanîna hunerî û perwerdehiya zimanê Kurdî bidomînin.
Dengbêjî û muzîka Amerîkaya xwecihî; ezmûnek hevpar
Yek ji lêkolînên herî balkêş muzîka dengbêjiyê bi muzîka gelên xwecihî yên Amerîka re berhev dike.
“Emilî Pons” ji Zanîngeha Oregonê dibêje ku her du kevneşopiyên muzîkî roleke girîng di parastina bîra dîrokî, veguhastina vegotinên kolektîf û berxwedana li hember jêbirina çandî de dilîzin.
Li gorî wê, ev muzîk tenê çalakiyeke hunerî nîne, lê kiryarek e ji bo parastina nasnameya gelên zordestkirî.
Werger; pirek di navbera çandan de
Her çend mijara wergerê di gelek danişînên de hatibû gotin, lê gelek lêkolîner li ser yek tiştê yekdeng bûn; ku werger êdî tenê veguhastina metn ji zimanekî bo zimanekî din nîne.
Wergerê berhemên Kurdî îro bûye amûrek ji bo naskirina civaka Kurd, edebiyat, bîra dîrokî û ezmûna jiyanê ya vê gelî ji cîhanê re.
Encam
Bi giştî, van gotaran nîşan didin ku qada lêkolînên Kurdî di nav “guhertina çandî” de ye. Heke berê lêkolîn bi piranî li ser şer, partî û dewletan dihate sekinandin, îro ziman, edebiyat, muzîk, werger, perwerdehî û hilberîna çandî bûne navendên sereke.
Di dîtina lêkolîneran de, mayîna civaka Kurd ji guherînên siyasî zêdetir bi parastina ziman, vegotin, bîra û hilberîna çandî ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê, edebiyata klasîk, dengbêjî, werger û perwerdehiya ziman êdî ne mijarên kêlekî ne, lê di navdilê lêkolînên nû yên Kurdî de ne.
Beşa 3: Jin, jîngeh, perwerdehî, ol û teoriyên nû; asoyên nû yên di lêkolînên Kurdî de
Konferansa Lêkolînên Kurdî
Ji jin û jîngehê heta perwerdehî û olê; asoyên nû yên lêkolînên Kurdî li zanîngehên cîhanê
Yek ji taybetmendiyên herî girîng ên Konferansa Çaremîn a Navneteweyî ya Lêkolînên Kurdî ya Dibistana Aboriyê ya Londonê (LSE) û Zanîngeha Sheffieldê ew bû ku qadên lêkolînên Kurdî berfireh bûn û ketin warên ku berê pir kêmtir têne lêkolînkirin; ji adaleta jîngehî û guherînên avhewayê heta perwerdehî, ol, lêkolînên Alawî, tevgerên jinan û teoriyên nû yên li ser dewlet-neteweyî û kolonîzma nû.
Bi vekolîna abstraktên gotaran tê dîtin ku nifşa nû ya lêkolîneran pirsa Kurdan êdî tenê di çarçoveya pevçûnên siyasî an ewlekariyê de nabîne, lê ew bi mijarên mîna jîngeh, hilberîna zanînê, zayend, koçberî, adaleta veguhastinê û kolonîzmayê ve girêdayî dike.
________________________________________
Perwerdehî; motora veşartî ya guherînên civakî
Yek ji beşên girîng ên konferansê li ser rola perwerdehiyê di civaka Kurdî de bû.
“Jîms Hewît” ji Zanîngeha St. Andrews bi lêkolîna ezmûna endamên berê yên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) nîşan dide ku perwerdehî di van rêxistinan de tenê perwerdehiya leşkerî ne bûye.
Ew sê cureyên perwerdehiyê analîz dike: perwerdehiya leşkerî, perwerdehiya jêhatîyên kesane û perwerdehiya îdeolojîk. Li gorî wî, van pêvajoyên perwerdehiyê nasnameya kolektîf û lewazîya endaman ava kirine.
Li gorî wî, ezmûnên hevpar û jîngehên perwerdehiyê zêdetir ji îdeolojiyê xwe rolek girîng di avakirina yekbûnê de dilîzin.
________________________________________
Mîrasa kêmneteweyan; qelsiya pergalê ya perwerdehiyê li Herêma Kurdistanê
Lêkolîneke hevbeş ji Zanîngeha Amerîkî ya Iraqê li Bexdayê rewşa perwerdehiya mîrasa çandî ya kêmneteweyan li zanîngehên Herêma Kurdistanê analîz kiriye.
Ev lêkolîn nîşan dide ku bernameyên perwerdehiyê bi piranî li ser mîrasa madî û arkeolojîk sekinîne, lê ziman, kevneşopî, bîra devkî û çanda rojane ya Asûrî, Tirkman, Şebek, Ermenî û Êzidî ji bernameyên xwendinê pir kêmtir têne girtin.
Lêkolîneran pêşniyar kirine ku parastina mîrasa ne-madî ya kêmneteweyan divê bibe beşek ji siyaseta perwerdehiyê, pêşketina domdar û aştiya piştî şer.
________________________________________
Kurdên misilman li Almanya; di navbera nasnameya olî û etnîkî de
Yek ji gotarên din li ser rewşa Kurdên Sunnî li Almanya bû.
“Hovîdar Işîk” nîşan dide ku gelek Kurdên Sunnî li Almanya, dema ku di mizgeftên ku di bin rêveberiya saziyên olî yên Tirkiyê de ne, beşdar dibin, bi hestekî têkçûn an jî paşguhkirina nasnameya etnîkî re rû bi rû dimînin.
Li gorî vê lêkolînê, hin kes hewl didin ji hundurê van saziyan ve guherînê biafirînin, di heman demê de hin kes jî tercîh dikin ji wan dûr bikevin û rêyên nû ji bo beşdarbûna olî bibînin.
________________________________________
Jîngeh; eniya nû ya pevçûnê
Çend gotar jî li ser hilweşandina jîngehê wekî aliyekî kêmtir hatî dîtin ên pevçûnên Kurdistanê sekinîn.
Lêkolîneke li ser pêvajoya aştiyê ya Tirkiyê nîşan dide ku qutbûna şerên leşkerî her çend tundiyê kêm kiriye, lê di heman demê de rê li ber projeyên mezin ên maden û xizmetên îstîsmarê li herêmên Kurdistanê vekiriye.
Lêkolîneran hişyar dikin ku adaleta veguhastinê bêyî guhertina zirarên jîngehê nikare aştiyek domdar biafirîne.
________________________________________
Dicle; ji çemekê heta qadeke nakokiya nasnameyê
“Röza Kavak” di lêkolîneke etnografîk de çemê Dicle ne tenê wekî elementek xwezayî, lê wekî beşek ji bîra dîrokî ya Diyarbekirê pêşkêş dike.
Ew nîşan dide ku guhertina nav û kategorîkirina fermî ya vê çemê di demên berê de tenê guhertineke zimanî nebûye, lê beşek ji projeya dewletê ya ji nû ve avakirina bîra û nasnameya herêmî bûye.
Li hemberî vê, karanîna nav û vegotinên kevneşopî yên gel, celebek berxwedana çandî ya li hember vê veguherîna fermî ye.
________________________________________
Bendav; pêşketin an koçberî?
Lêkolîneke din encamên bendava Alparslan-1 li parêzgeha Muşê analîz dike.
“Nor Bûz” bi lêkolîna gundan ku bin av mane nîşan dide ku koçberiya zorî tenê winda kirina erdê nîne, lê têkçûna têkiliyên civakî, strukturê malbatê û hesta têkildarî jî pêk tîne.
Lê di heman demê de, ev lêkolîn nîşan dide ku hin jin û zarok piştî koçberiyê gihîştine derfetên perwerdehî û civakî yên nû.
________________________________________
Kurdistana Sûriyê; şer li dijî jîngehê
Yek ji herî girîng lêkolînan li ser bakur û rojhilatê Sûriyê bû.
“Marçîn Skopinski” dibêje ku êrîşên Tirkiyê li ser avahîyên avê, elektrîkê û çandiniyê li Kurdistana Sûriyê nîşan dide ku şer guherîye.
Li gorî wî, armanca van êrîşan ne tenê dagirkirin e, lê kirina herêmê “ne-zhiyandin” e û qelskirina kapasîteya xwe-rêveberiyê ye.
Ew vê rewşê wekî “ekosîd” (hilweşandina jîngehê) di çarçoveya stratejiyeke dijî-serhildanê de şîrove dike.
________________________________________
Alawîyan; berfirehkirina sînorên lêkolînên Kurdî
Ji bo cara yekem, beşeke serbixwe ji konferansê li ser girêdana lêkolînên Kurdî û lêkolînên Alawî hat veqetandin.
Lêkolîneran dibêjin ku tenê sekinîn li ser Alawîyên Kurd an Zaza dibe sedem ku ezmûna Alawîyên Ereb neyê dîtin, her çend dîroka van civakan pir girêdayî ye.
Çend gotar jî pêşniyar dikin ku divê hevkariya navbera lêkolînên Kurdî û Alawî were pêkanîn ji bo analîzkirina hevpariya nasname, bîra û kêmneteweyan.
________________________________________
Jin; ji vegotineke qurbaniyê derbas
Lêkolînên jinan roleke girîng di konferansê de hebû.
Lêkolîneran nîşan didin ku jinên Kurd niha tenê mijarên lêkolînê nîn in, lê xwe jî bûne hilberînerên zanînê, aktorên sereke yên mafên jinan û beşdarên girîng ên tevgerên civakî.
Ew tekez dikin ku jinên Kurd di diasporayê de, di navbera nasnameya etnîkî û ezmûna koçberiyê de, formên nû yên welatîbûn û beşdarbûna civakî diafirînin.
________________________________________
Teoriyeke nû; “kolonyalîzma neteweyî”
Yek ji herî nakokî yên konferansê pêşniyara têgîna nû ya “kolonyalîzma neteweyî” bû.
Lêkolînek ji Zanîngeha Yorka Kanada dibêje ku têgînên wek “kolonyalîzma navxweyî” an jî teoriyên postkolonyal ên kevn ji bo ravekirina rewşa Kurdan têr nakin.
Ev gotar têgîna “kolonyalîzma neteweyî” pêşniyar dike, ku bi rêya serdestîya siyasî, îstîsmara aborî û jêbirina çandî, kêmneteweyan dixe kêlekan. Li gorî vê, ezmûna Kurdan li Tirkiyê nimûneyeke zelal a vê modelê ye.
________________________________________
Encam; lêkolînên Kurdî ketine qonaxeke nû
Bi vekolîna zêdetir ji 80 gotaran di Konferansa Londonê de, tê dîtin ku lêkolînên Kurdî ji çarçoveya kevn derbas dibin.
Nifşa berê bi piranî li ser dîrok, partî û şer sekinî bû, lê lêkolînên niha hewl didin civaka Kurd ji rêya perwerdehî, jîngeh, ziman, çand, zayend, ol, koçberî û teoriyên nû fam bikin.
Di encamê de, pirsa Kurdan êdî tenê mijarek ewlekariyê an geopolîtîk nîne, lê bûye mînakek ji bo lêkolîna mijarên fireh ên wek dewlet-avakirin, kolonîzma, adaleta veguhastinê, berxwedana çandî, bîra kolektîf û guherînên avhewayê.
Ji ber vê yekê, Konferansa Çaremîn a Lêkolînên Kurdî ya Londonê dikare wek nîşanek ji pêşketina vê qada zanistî were dîtin; qadek ku niha ne tenê Kurdan dike mijar, lê ji ezmûna wan ji bo ji nû ve fikirîna pirsgirêkên bingehîn ên zanistên mirovî û civakî jî sûd werdigire.
.............
Dawîya Nûçeyî/
Servîsa Cîhanê – Zêdetir ji 80 lêkolîner ji zanîngehên Ewropa, Amerîka û Rojhilata Navîn li Londonê kom bûn da ku nû herî nû yên lêkolînên xwe yên li ser siyaset, çand, edebiyat, ziman, koçberî, jin, jîngeh û teoriyên nû yên lêkolînên Kurdî pêşkêş bikin. Lêkolîna gotarên Konferansa Navneteweyî ya Çaremîn a Lêkolînên Kurdî nîşan dide ku lêkolînên akademîk ên li ser Kurdan ji nêzîkatiyên tenê siyasî û ewlekariyê derbas dibin û bi balkişandina li ser çand, nasname, ziman, jin, jîngeh û adaletê, paradyîmeke nû di vê warê de ava dikin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Li gorî rapora Kurdpressê, di dema ku nûçeyên têkildarî Kurdan hîn jî bi piranî li ser şer, krîzên ewlekariyê û guherînên siyasî yên li Îran, Sûrî, Iraq û Tirkiyê dizivirînin, lêkolînerên beşdar di Konferansa Çaremîn a Navneteweyî ya Lêkolînên Kurdî ya li Dibistana Aboriyê ya Londonê (LSE) hewl dan wêneyek cûda ji civaka Kurd pêşkêş bikin; wêneyek ku tê de çand, edebiyat, ziman, huner û hilberîna zanînê ne tenê mijarên kêlekî ne, lê bingeha sereke ya têgihîştina nasname û guherînên civaka Kurd in.
Your Comment