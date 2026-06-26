Rapora taybet a televîzyona Uruguayê ji ser şîn û şermiya Şîeyan di meha Muherremê de: Îmam Huseyn (s.x) sembola berxwedanê ye + vîdeo
26 June 2026 - 11:13
News ID: 1831555
Source: kmr.abna24.com
Kanal 5 ya Televîzyona Neteweyî ya Uruguayê di raporek taybet de aliyên olî û siyasî yên Aşûrayê nirxandine û wê wekî bingeha sereke ya nasnameya civaka Şîeyan pêşkêş dike. Di vê raporê de bi taybetî bajarê Nebatiyê tê gotin û tê tekez kirin ku heta di bin siya bombebaranan de jî merasîmên şîn û bîranîna Îmam Huseyn (a) nayên rawestandin.
Your Comment