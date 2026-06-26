  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Şaredarê New Yorkê: Roja Aşûrayê pabendiya bêlerz a Îmam Huseyn (a) bi rûmeta mirovahiyê tîne bîra me!

26 June 2026 - 11:27
News ID: 1831559
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Şaredarê New Yorkê: Roja Aşûrayê pabendiya bêlerz a Îmam Huseyn (a) bi rûmeta mirovahiyê tîne bîra me!

Zehran Memdanî bi weşandina wêneyekî xwe di merasîma şîna Îmam Huseyn (a) de, got ku pabendiya bêlerz a Îmam Huseyn (a) tîne bîra me ku dad her dem hêja ye ku ji bo wê têkoşîn were kirin.

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)-ABNA-Zehran Memdanî bi weşandina wêneyekî xwe di merasîma roza (şîna) Îmam Huseyn (s.x) de, got: "Aşûra dema bîranînê, fedakariyê û ramandinê ye."

Ew di vê peyamê de ku bi bûyera Aşûrayê li ser tora civakî X hate weşandin, nivîsand: "Îro, roja dehemîn a meha Muherremê ye. Pabendiya bêlerz a Îmam Huseyn (s.x) bi rastî û rûmeta mirovahiyê tîne bîra me. Mîrasa wî ya nemir nirxên mayînde yên baweriyê, xizmeta hevdu û vê baweriyê ku dad her dem hêja ye ku ji bo wê têkoşîn were kirin, tîne bîra me."

Piştre, bi bîranîna têkoşîna Îmam Huseyn (s.x) li dijî zilm û zorê, got: "Hêza bajarê me ji kevneşopiyên olî yên cihêreng ku wê ava kirine, û her weha ji têkoşîna hevpar a me li dijî neheqî û zordariyê çavkaniyê digire."

Memdanî di dawiya peyama xwe de, bi tekezkirina ku rêya Îmam Huseyn (s.x) divê bibe rêberê siyaseta me, got: "Bila em van nirxan di rêya avakirina bajarekî dadperwertir ji bo hemû niştecihên New Yorkê de pêş bixin."

Şaredarê New Yorkê: Roja Aşûrayê pabendiya bêlerz a Îmam Huseyn (a) bi rûmeta mirovahiyê tîne bîra me!

...............

Dawiya  Peyam/

Etîket:

  • New York
  • Zehran Memdanî
  • Şaredarê New Yorkê
  • Aşûra

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha