"Hevaltiya bi Muawiye û xanedana Ebû Sufyan re, li dijî Qur'an û baweriyê ye."

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA –Li gorî wan agahiyên dîrokî ku di nivîsa we de li ser kiryarên eşkere yên Ebû Sufyan, Hindê Cegerxwar û Muawiye hatine vegotin, qet ne gengaz e ku ew wek heval û birayên bawermendan bên qebûlkirin. Şîe û her misilmanek ku bi Qur'anê bawer dike, qet bi wan kesên ku:
- Pêxember êşandine,
- cegerê mamê Pêxember (Hemze) xwarine,
- li dijî Îmam Elî (s.x) şer kirine,
- û lawê Pêxember (Îmam Huseyn) şehîd kirine,
hevalî û biratiyê nakin.
1. Qur'an hevaltiya bi dijminên Xwedê re qedexe dike
Xwedê Bilind di Qur'anê de bi eşkereyî dibêje:
«لَا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ...»
(Sûreya Mucadile, aya 22)
«Tu qet komekê ku bi Xwedê û Roja Dawiyê bawer dike nabînî ku bi wan kesên ku li dijî Xwedê û Peyamberê Wî rabûne hezkirin û hevaltiyê bikin, her çend ew bav û kurên wan bin.»
Ev ayet bi zelalî dibêje ku baweriya rastîn bi hezkirina dijminên Xwedê re li hev nayê, her çend ew xizmên herî nêzîk bin. Li gorî vê nivîsê, Ebû Sufyan û Muawiye salan bi Xwedê û Peyamberê Wî dijminahî kirin û heta dawiya jiyana xwe ji nifaq û kîneyê dest bernedan.
2. Muawiye û Ebû Sufyan mînakên «men hâddellah û resûleh» in
- Ebû Sufyan di şerên Bedir, Uhud û Xendekê de serokê kufrê bû. Wî Pêxember êşand û piştî ku bi neçarî Îslam qebûl kir jî got: «Bi Xwedê sond dixwim, ne Behişt heye û ne jî Dozex!» Di şerê Huneynê de jî wî hêvî dikir ku misilman têk biçin.
- Hind, diya Muawiye, cegerê Hemze ji zikê wî derxist, xist devê xwe û laşê wî jî qirêj kir. Li gorî vê nivîsê, Pêxember di derbarê wê û mêrê wê de got: «Xwedê siwar, rêveber û ajokarê wê siwariyê netewe bike.» Nivîskar dibêje ku ev gotin îşareta Ebû Sufyan û kurên wî ye.
- Muawiye, bi behaneya tolhildana xwîna Osman, li dijî Îmam Elî (a) şer vekir. Di wê şerê de dehan hezar misilman hatin kuştin û sê sed û şêst hevalên Pêxember jî şehîd bûn. Li gorî nivîsê, ew nîşana nifaq û dijminahiya malbata Nubuwetê bû.
Qur'an li ser wan kesan dibêje:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ...»
(Sûreya Mumtehine, aya 1)
«Ey wan ku bawer anîne! Hûn dijminê Min û dijminê xwe wek dost negirin û bi hezkirinê nêzî wan nebin.»
Nivîskar dipirse: gelo kesê ku cegerê mamê Pêxember xwariye, kesê ku li dijî Îmam Elî (a) şer kiriye û kesê ku lawê Pêxember (Îmam Huseyn) şehîd kiriye, ne mînakê «dijminê Xwedê û Peyamber» e? Ger wisa be, çawa dikare dost û bira were hesibandin?
3. Hevaltiya bi munafiqan re, hevrêtiya bi wan re ye
Qur'an dibêje:
«وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا... أَیُقْسِمُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْکُمْ وَمَا هُمْ مِنْکُمْ وَلَکِنَّهُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ»
(Sûreya Tewbe, ayetên 107 û 56)
«Ew kesên ku Mizgefta Dirar ava kirin û bi Xwedê sond dixwin ku ew ji we ne, lê ew ji we nînin; belkî ew komeke tirsonek û munafiq in.»
Li gorî vê nivîsê, Muawiye û bavê wî ji ber tirs û ji bo parastina canê xwe Îslam qebûl kirin, ne ji ber baweriyê. Nivîskar dibêje ku Pêxember gelek caran nifaqa wan eşkere kir. Di pirtûkên ku hem Şîe û hem jî Sunnî wan wek çavkaniyên muʿteber vedibêjin de hatiye ku Pêxember got:
«Ebû Sufyan dê heta ku Xwedê bibîne di gumrahiyê de bimîne.»
4. Helwesta Şîeyan: Bezariya ji dijminên Ehlu'l-Beyt
Şîe, wek şopdarên Qur'an û Ehlu'l-Beyt, bingeha teberrî (bezariya ji dijminên Xwedê) di baweriya xwe de digirin. Li gorî vê nivîsê, ew bi şopa Îmamên masûm qet bi malbata Benî Umeyye (ji Ebû Sufyan heta Yezîd) hevaltiyê nakin, ji ber ku:
- ew xwînrijên zarokên Pêxember in;
- ew di dînê de bid'et derxistine û sunneta Pêxember xera kirine;
- ew bingeha hukûmeta zor û zulmê li ser malbata wehiyê danîne.
Di Ziyareta Aşûra de, ku Şîe her sal dixwînin, nifir li Muawiye bi navê «Ibn Âkilet'il-Ekbad» (kurê Cegerxwar) tê dubarekirin û ji Xwedê tê xwestin ku ew û şopdarên wî ji dilovaniya Xwe dûr bixe. Li gorî nivîsê, ev nîşan dide ku hevaltiya bi wî re bi nasnameya Şîeyan re li hev nayê.
5. Cudahî di navbera «hevaltiyê» û «muameleya bi dadperwerî» de
Nivîskar dibêje ku xaleke girîng ev e ku qedexekirina hevaltiya bi dijminan re, maneya wê ne ew e ku li wan zulm were kirin an hemû têkiliyên mirovahî bêne qutkirin. Qur'an dibêje:
«لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ...»
(Sûreya Mumtehine, aya 8)
«Xwedê we ji başîkirin û dadperweriya li hember wan kesên ku di dînê de bi we re şer nekirine û we ji welatê xwe dernexistine, nehêliyan dike.»
Nivîskar: Fatime Purabbas
Etîket:
- Benî Umeyye
- Hevaltiya bi dijminên Xwedê re
- Tuleqâ (Talqâ)
Your Comment