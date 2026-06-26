Cîgirê Serokê Cemaeta Îslamî ya Pakistanê: Îmam Huseyn (a) dersa têkoşîna li dijî zulmê da he

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beytê (s.x) – ABNA – Liyaqat Belûç, Cîgirê Serokê Cemaeta Îslamî ya Pakistanê, ragihand ku Îmam Huseyn (s.x) bi rabûna xwe li dijî pergala batil û zulmê, rêyek herdemî ji bo sekinandin, wêrekî û berxwedana li dijî sitemê pêşkêşî ummeta Îslamê û hemû mirovahiyê kir.
Wî li ser pêdiviya mezinagirtina şehîdên Kerbelayê, parastina yekîtî û hevgirtinê, û herwiha rêzgirtina hevdu di nav mezhebên Îslamî de girîngî da.
Liyaqat Belûç got ku rabûna Îmam Huseyn (s.x) li dijî rêbertiya batil û pergala ku ji Qur'an û Sunnetê derketibû, tevgerek dîrokî bû ji bo li dijî zulm û fesadê. Wî got ku ev tevgere heta îro jî wek nimûneyek domdar ji bo rawestana li hember sitemê tê naskirin.
Ev kesayetiya siyasî ya Pakistanê, bi amajekirina Mîsaka Exlaqî ya Encumena Yekîtiya Neteweyî, ku di sala 1995'an de ji bo kêmkirina aloziyên mezhebî li Pakistanê hate amadekirin, got ku ev belge heta niha jî ji aliyê hemû komên olî ve tê pejirandin. Li gorî vê belgeyê, tekfîrkirin an jî derxistina hukmê kuştinê li dijî her mezhebek Îslamî, karekî ne-Îslamî û nayê pejirandin e. Herwiha rêzgirtina ji Ehlu'l-Beyt (s.x), sahabeyan, jinên Pêxember (s.x.a) û Xulefayên Raşidîn wek beşek ji baweriya tam tê hesibandin.
Wî ji xetîb û axaftvanên olî xwest ku ji her cûre axaftinên tûj û bêhurmet dûr bimînin û li şûna belavkirina cudahiyê, çanda diyalogê, lêborînê û rêzgirtina hevdu belav bikin.
Liyaqat Belûç di dawiya axaftina xwe de bal kişand ku pergala cîhanî ya îstîsmarî û dijmirovî ber bi hilweşînê ve diçe, û yekane rêya rizgariya cîhana Îslamê yekîtî û hevgirtina navbera misilmanan e.
............
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Liyaqat Belûç
- Pakistan
- Haremê Îmam Huseyn (s.x)
Your Comment