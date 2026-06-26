Başûrê Lubnanê di nav xeraq û bîranînan de; xanîyên ku di çend çirkeyan de hilweşiyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî rawestandina operasyonên leşkerî yên rejîma sîyonîstî, malbatên Lubnanî yên koçber dest bi vegerê kirin bo bajarê Surê li başûrê Lubnanê, da ku asteng û zirarên hatine çêkirin binirxînin û bermahiyên betonê yên ku li herêmên niştecîh û bazirganî kom bûne paqij bikin.
Îhab El-Ûqedî di raporekê de ji cîhê bûyeran ji bo torê El-Cezîre, wêneyên rewşa qada operasyonê û pêvajoya nûavakirina xanî û taxên ku ketine bin wêranîyeke mezin pêşkêş kir.
Lêkolîna ziraran
Hevwelatiyekî Lubnanî bi navê Ebû Husayn di nav bermahiyên mala xwe ya xesar dîtî de zirarên çêkirî lêkolîn dikir. Ev xanî ji sala 1960’an ve ji aliyê malbata wî ve hatibû avakirin. Hêrişên giran ên hewayî yên rejîma sîyonîstî bûn sedem ku ev xanî û hemû tiştên hundirê wê bi tevahî werin hilweşandin.
Ebû Husayn di nêzîkê bermahiyan de got:
“Em ji sala 1960’an vir ve li vir in. Bîranînên malbata min, zarokên min û xwe yên min hemû li vir in. Hemû bîranînên me li vir man.”
Hewldanên gelêrî ji bo nûavakirinê
Di warê aborî de jî dikan û karxaneyên bajarê Surê ziyaneke mezin dîtine. Di nav wan de dikana Ebû Ghassan ku di warê firotina lastîk û tamîrkirina otombîlan de dixebitî û 45 sal berê hatibû damezrandin.
Ebû Ghassan rave kir ku êrişên rejîma sîyonîstî mala wî, dikana wî û anbarên bazirganî yên wî û herwiha malên bira yên wî bi tevahî hilweşandine. Di heman demê de kurê wî Ghassan di nav bermahiyan de li pirtûk û defterên dibistana xwe digeriya da ku piştî rawestandina şer xwendina xwe berdewam bike.
Di heman demê de, hejmarek ji gel bêyî li bendê mabûna planên fermî yên nûavakirinê ji aliyê dewleta Lubnanê ve, dest bi girtina gavên destpêkî bi şêweyekî kesane kirin. Hevwelatiyek bi navê Abbas bi karanîna madeyên bingehîn dest bi tamîrkirina dîwarên şikestî û sererastkirina pencereyên zirardîtî yên mala xwe kir.
Li gorî wî, armanc ji van karan vekirina dîsa ya xanîyan û nûavakirina herêmên zirardîtî ye.
Lêçûna wêranîyê li başûrê Lubnanê
Raportên ku ji aliyê sazûmanên girêdayî bi Rêxistina Neteweyên Yekbûyî ve hatine weşandin, mezinahiya zirarên maddî yên rasterast li başûrê Lubnanê wiha dide nîşan:
- Vêranbûna tevahî ya zêdetir ji 11 hezar avahîyên niştecîh û bazirganî li herêmên başûrê Lubnanê hate qeyd kirin.
- Astengiya zirarên maddî yên rasterast li vê welatê li dor 1.38 milyar dolar hatibû texmînkirin.
Di heman demê de, bi destpêkirina hewldanên herêmî ji bo vekirina rêyan û nûavakirina binkeyên bingehîn, pêvajoya vegerandina gelê bajaran û gundanê başûrê Lubnanê berdewam e.
Li gorî amarên fermî yên Lubnanê, rejîma sîyonîstî ji 2ê Adarê (March) ya borî ve êrişên xwe li dijî Lubnanê destpê kirine ku encamê wê koçberbûna zêdetir ji yek milyon kesan bûye.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Lubnan
- Başûrê Lubnanê
- Rejîma Sîyonîstî
- Nûavakirin
- Şer
Your Comment