"Amerîka bingehên leşkerî yên xwe ji Rojhilata Navîn vedikişîne"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wall Street Journal ya Amerîkayî di analîzekê de, bi piştgirîkirina wêneyên satelîtê, vîdyoyên torên civakî û hevpeyvînên bi karmendên leşkerî yên Amerîkayî re, eşkere kiriye ku êrîşên mûşekan û firokeyên bêmirov (drone) yên Îranê, tevî pergala berevaniya asmanî ya Amerîkayê, zirareke mezin dane bingeha deryayî ya Amerîkayê li Bahreynê.
Rojnameyê her wiha gotiye ku heta niha Wezareta Parastinê ya Amerîkayê (Pentagon) van ziraran bi awayekî fermî nepejirandiye. Lê belê, li gorî raporê, navenda fermandariyê, bi kêmanî 12 avahiyên din û du stasyonên peywendiya satelîtê di hundirê bingehê de zirareke mezin dîtine.
Nirxandina nû ya cihbicihkirina hêzên Amerîkayê li herêmê
Wall Street Journal bi piştgirîkirina berpirsên Amerîkayî yên agahdar ji vê mijarê re nivîsiye ku zirara berfireh a bingeha deryayî ya Amerîkayê li Bahreynê, ligel êrîşên ku bi kêmanî 20 bingehên Amerîkayî li herêma Rojhilata Navîn armanc girtine, ku navendên leşkerî û dîplomatîk jî di nav wan de ne, Amerîka mecbûr kiriye ku hebûna xwe li herêmê ji nû ve binirxîne.
Leşkerê Amerîkayê niha li ser çend vebijarkan difikire; ji wan jî nûveavakirina bingeha Bahreynê, kêmkirina hebûna xwe li Kuweyt û Erebistana Siûdî, û veguheztina hin bingeh an erkên wan ber bi rojava ve ye, da ku ji destê mûşek û droneyên Îranê dûr bimînin.
Çavkaniyan jî gotine ku dibe ku leşkerê Amerîkayê rêbazên nû ji bo bingehên xwe yên zirardîtî li Rojhilata Navîn bide meşandin. Ev rêbaz dikarin ji nû ve neavakirina hin avahiyên ku di êrîşên Îranê de zirar dîtine, veguheztina navendên fermandariyê û kontrolê bin erdê, û belavkirina şiyana leşkerî li seranserê herêmê bigirin nav xwe.
Rojnameyê herwiha ragihandiye ku rêveberiya Trump di meha Nîsanê de zext li pargîdaniyên dabînkerên wêneyên satelîtê kiriye da ku gihîştina wêneyên ku asta zirarên bingehên Amerîkayê û deverên din ên armancgirtî nîşan didin sînordar bikin.
Ev yek bûye sedem ku wêneyek temam û zelal li ser asta zirarên Amerîkayê di encama êrîşan de bi dest nexwe.
Li gorî Wall Street Journal, Pentagon amade nebûye nirxê zirarên Amerîkayê di êrîşên Îranê de eşkere bike, ev yek jî bûye sedema nerazîbûna hin endamên Kongreya Amerîkayê.
Wall Street Journal bi awayekî serbixwe, bi piştgirîkirina wêne û vîdyoyên satelîtê yên ku li platformên medyaya civakî hatine belavkirin, nirxê nûavakirina avahiyên zirardîtî li bingeha Bahreynê hesab kiriye. Li gorî analîza rojnameyê, tenê nirxê nûavakirina avahiya Dezgeha Ewlehiya Neteweyî li Bahreynê nêzîkî 400 milyon dolar e.
Your Comment