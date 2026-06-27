Rapora New Arabê derbarê şîn û matemgiriya Şîeyan di roja Aşûrayê de: Îmam Huseyn (s.x) bilindtirîn nîşana têkoşîn û fedakariyê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- Ragihandina New Arab got ku Şîeyên li gelek welatan merasîmên Aşûrayê li dar xistin. Ev roj di çanda Şîeyan de nîşana fedakarî û şehîdbûnê ye û piştî şerên dawî li Îran û Lubnanê girîngiyek taybet wergirtiye.
Di raporê de hat gotin ku Aşûra bîranîna şehîdbûna Îmam Huseyn (s.x) e, ku di sala 680'an de li Kerbelayê bi malbat û hevalên xwe re şehîd bû. Li gorî ragihandinê, ev bûyer di dîroka Îslamê de cihêbûna Şîe û Sunnî xurtir kir û heta îro jî wekî nîşana berxwedana li dijî zilm û bêdadî tê dîtin.
Li Îranê, merasîmên şîn û matem li mizgeft, huseyniye û kolanan hatin lidarxistin. Gel cilên reş li xwe kirin, sîneyan lêdan, mersiyeyan xwendin û xizmetkaran çay û xurma belav kirin. Serokkomar Mesûd Pezeşkiyan jî di peyamekê de got ku Îmam Huseyn (s.x
) mirovan fêr kir ku li dijî zilm, hezkirina desthilatê û berjewendiyên kesane bisekinin.
Li Lubnanê jî, tevî wêranbûna şerê, merasîmên Aşûrayê hatin lidarxistin. Gelek kesên koçber hewl dan vegerin gundên xwe, û merasîmên olî di nav avahiyên wêran de hatin kirin. Li bajarê Sûrê, malbatên ku xizmên xwe di şerê de winda kiribûn, di merasîman de beşdar bûn.
Li Pakistanê, ji bo parastina merasîman hezaran polîs û hêzên ewlehiyê hatin bicihkirin, ji ber ku hişyariyên derbarê êrîşên komên tundrew hebûn. Her çend piraniya Sunnî û Şîeyan bi aşti dijîn, lê di salên borî de hin komên tundrew gelek caran êrîşî civîn û mizgeftên Şîeyan kirine.
Saʿdiye Şah, jinikek 33 salî ji Lahoreyê, got: "Îmam Huseyn nîşana herî bilind a têkoşîn û fedakariyê ye. Navê wî mêrxasiyê dide me ku li dijî zordestiyê bisekinin, mafê biparêzin û li dijî nerastiyê rawestin."
Dawiya peyamê
Etîket:
- Şîeyên cîhanê
- Şîeyên Pakistanê
- Şîeyên Lubnanê
Your Comment