Rê û risma rêzgirtina li şehîdên Kerbelayê bi amadebûna bi hezaran kesî li Qersê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- Hevgavê alvegera şehadeta Îmam Hisên(s) û hevalên wî di Kerbelayê de, rê û rismeke berfireh ji bo bi bîrxistina vê helkevtê li bajarê Qersê hate lidarxistin.
Di vê merasimê de bi hezaran kes li ber Mizgevta Hezretê Elî(s.x) li taxa Sûkê de kom bûn. Tazîdar ji kolana Fayîq begê ve heta Mizgevta Ehlê Beytê meş li dar xistin û şîngêrî kirin û gelek kesan jî zincîr lêxistin.
Di dewamê de xelk li ber Mizgevta Işikliyê li kolana Cumhûriyetê sekinîn û piştî xwendina duayan ji bo şehîdên Kerbelayê, meşa xwe domandin.
Şayanî gotinê ye ku parêzgeha Qers parêzgehekî şîenişîn ê Tirkiyê ye.
..........
Dawiya peyamê
Etîket:Tirkîya Aşûra
Your Comment