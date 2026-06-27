Rojnamevanê Pakistanî: Şehîd Xameneî tenê rêberê îraniyan nîne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x.) – Îbna – Arif Heyat, rojnamevanê rojnameya "Dan", di dema amadebûna xwe li Mala Çanda Komara Îslamî ya Îranê li Peşawerê, bi Huseyn Çaqmî, şandeyê çandî yê welatê me re hevdîtin kir.
Ev rojnamevanê Pakistanî, digel ku hestên xwe yên hevxemiyê bi gelê Îranê re diyar kir, daxwaza derxistina vîzeyê ji bo rêwîtiya bo Komara Îslamî ya Îranê, beşdarbûna di merasîmên cenazeyê "Şehîdê Ümmet" de û ji nû ve peymana xwe bi Rahberê Mezin re kir, ji ber ku ew xwedî girêdaneke taybetî ne bi kesayetî û cihêgirtina wan re.
Arif Heyat got: Bi gelemperî her welatekî rêberê xwe tenê wekî yê xwediyê wî welatî nas dike; lê rêberê şehîd ê Îranê ewqasî li cîhanê nemir bûye ku hemû azadîxwaz, stemkar û azadîxwazên cîhanê ew wek rêberê xwe dihesibînin. Ev rêber ji çarçoveya yek welatekî derbas bûye û bûye rêberiyeke cîhanî ku her kes pê serbilind e.
Wî got: Armanca me tenê amadebûna di merasîmê de nîne, belkî em dixwazin dengê gelê Îranê û peyama berxwedan û sekinîna wan veguhezînin ramana giştî ya cîhanê. Divê medyayên herêmê û cîhanê ji nêz ve bi rastiyên ku li Îranê qewimîne bizanin û vegotina gelê Îranê bê navbeynkarî nîşan bidin.
Arif Heyat bi îşareta aliyên mirovî yên trajediya dibistana Mînabê got: Ev trajedî di medyayên herêmî û hê di gelek medyayên navneteweyî de, dengvedaneke berbiçav nebûye û ramana giştî hê bi qasî ku divê ji kûrahiya vî zilmê ku li ser gelê Îranê hatiye kirin agahdar nebûye.
Wî daxwaz kir ku zemîn ji bo vegirtina qadê û vegotina rasterast ên zirar û birînên ji şerê 40 rojî ve hatine çêkirin, were amadekirin û ragihand ku ew dixwazin rastiyên vî şerî, zirarên mirovî, êşa malbatan û zextên ku li ser gelê Îranê hatine kirin veguhezînin cîhanê da ku gelê cîhanê bizanin ka di vê demê de çi bûyerên tal qewimîne.
Huseyn Çaqmî, berpirsê Mala Çanda Komara Îslamî ya Îranê li Peşawerê, got: Em di qonaxeke demê de ne ku gelek welatan, tevî ku stemkara Îranê dibînin, bertekeke dadperwer nîşan nedan û tenê temaşevan bûn, lê gel û hikûmeta Pakistanê bi têgihiştin û nasîna rast, li aliyê rastê yê dîrokê rawestiyan û ji Îranê piştgirî kirin. Ev dîmen pêdivî bi vegotinê heye û erkê rojnamevanên Pakistanî ye ku van rastiyan ji gelê cîhanê re vegotin.
Wî zêde kir: Li Îranê, ji destpêka şerê newekhev û stemkar ê Amerîka û rejîma Siyonîst a dijî Komara Îslamî ya Îranê ve, tevgerên bi navê "Can Feda" pêk hat ku ew ronahiyeke amadebûn û tevgera gel û dîyardeya giyanê epîk, bawerî û nonetê bû ji miletekî ku di herî dijwar şertan de, bi tevahiya xwe ji bo parastina welatê Îslamî, Îslam û Quranê ketine meydanê.
Çaqmî got: Di nav vê de, bi sedan vegotinên bedew, mayinde û epîk pêk hatin, vegotina mirovên ji çînên cuda, ji pîremêr û ciwanan bigire heya jin, karker, bijîşk, xwendekar û îraniyên li derveyî welêt ku her yek li gorî karînên xwe, amadebûna xwe ji bo parastina welatê xwe ragihandin.
Hêjayî gotinê ye ku di vê hevdîtinê de, Kamran Elî, rojnamevanê "Nikte Pakistan" jî amade bû.
..........
Dawiya peyamê
Etîket an Nîşan
Îran
Şerê Îran û Amerîka
Rêberê Şehîd ê Îranê
Rêberê Şehîd
Pakistan
Your Comment