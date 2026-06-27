Hêza Deryayaî ya Sipahê bersiva êriş û bêsoziya Amerîkayê da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Daxuyaniya Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî eva ye:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ
piştî binpêkirina agirbesa li başûrê Libnanê ji aliyê Rejîma Siyonîst ve, rejîma bêsoz a Amerîkayê jî wekî hemîşe sozên xwe binpê kirin û bi behaneya girtina pêşiya derbasbûna gemiyekî ji rêya bêyî îzin a li Tengava Hurmizê, êrişî perravên Komara Îslamiya Îranê kir.
Hêza Deryayî ya Sipahê Pasdarên Şoreşa Îslamî wek bersiva li hember vê êrişê herêmên bicihbûna artêşa terorîst a Amerîkayê li navçê kirin hedef.
Anegorî xala 5`an a lêktêgeheştina Îslamabadê Komara Îslamiya Îranê dê bername û destûrxebata kontrolkirina hatûçûna li Tengava Hurmizê birêve bibe; Lê Amerîka bi handana aliyên curbicur hewl dide vê sozê binpê bike ku bersiva pêwîst hat dayîn û ji niha pê ve jî dê wiha be. Eger ku êrişek bi vî awayî dubare bibe bersiva me dê berfirehtir be.
Your Comment