Cîgirê Serokê Encumena Zanyarên Şîa yê Pakistanê:Şîniya Îmam Hiseyn (s.x) bi tu hêzekê nayê rawestandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x.) – ABNA– Hucet-ul-Îslam Arif Huseyn Wahidî, Cîgirê Serokê Encumena Zanyarên Şîa yê Pakistanê, di merasîma şîniya şehîdbûna Îmam Hiseyn (s.x.) de, piştî ku spasiya şînvan, hêyet, zanyar, bîrvan û organîzatoran kir, diyar kir: Şîniya Îmam Huseyn (s.x.) mezintirîn tevger e ji bo vejîna Îslamê û belavkirina peyama Kerbelayê ye û tu hêzek li cîhanê nikare wê rawestîne.
Wî zêde kir: Eger fedakariya mezin a Îmam Hiseyn (s.x) li Kerbelayê neba, ramana Yezîdî dikarîbû li seranserê cîhanê serdest bibe. Îro mayîna Îslamê, dengê bangên nimêjê, yekitîya Xwedê û peyamberiya Pêxemberê Mezin (s.x) encama wê fedakariya mezin e.
Ev alimê olî tekez kir: Îmam Huseyn (s.x) û bûyera Kerbelayê ji bo hemû azadîxwaz û şervanên dijî zilm û stemkarî, nimûneya sereke û îlhamker in û di serdema niha de jî rêya berxwedan û sekinîna li ber batil ji mekteba Huseynî tê fêmkirin.
Wahidî di berdewamiyê de bi îşareta dijwariyên cîhana Îslamê got: Di rewşa niha de, tevgera berxwedana Îslamî karîye gelek komployên hêzên stemkar têk bibe.
...........
Dawiya peyamê /
Etîket:
Pakistan
Hevrêya Îmam Hiseyn (s.x.)
Your Comment