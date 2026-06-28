"Guhertina nexşeya koçberiya bo rejîma siyonîst; Rojavayî cihê Rojhilatîyan girt"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlibeytê (s.x) – ABNA – Her çend hejmara siyonîstên ku di sala 2025'an de koçî axên dagirkirî kirine li gorî salên berê kêm bûye, rapora dawîn a rewşa koçberiya bo rejîma siyonîst destnîşan dike ku di meyla koçberiyê de, bi taybetî di pêkhateya koçberên nû de, guhertinên girîng çêbûne.
Ewropa û Amerîka di serê koçberiya nû de ne
Li gorî rapora rojnameya El-Arabî el-Cedîd, di sala 2024'an de piraniya koçberiyê ji welatên rojhilatî bû. Lê di sala 2025'an de koçberiya ji welatên rojavayî wekî Amerîka, Fransa, Brîtanya û Kanada %25 zêde bû. Bi vî awayî, rêjeya koçberên ji welatên rojavayî di nav hemû koçberan de ji %21 di sala 2024'an de gihîşt %38 di sala 2025'an de. Herî zêde zêdebûn ji aliyê siyonîstên Fransa ve bû. Her weha koçberiya ji Amerîkayê jî mezin bû û 3,781 kes ji vî welatî hatin.
Li gorî daneyên Wezareta Koçberî û Wergirtinê ya rejîma siyonîst, bi giştî 22,522 siyonîst di sala 2025'an de koçî axên dagirkirî kirin. Malpera Îbranî Ynet ev hejmar wekî kêmbûnek girîng li gorî salên berê nirxand, ji ber ku nêzîkî 10 hezar kes ji sala 2024'an kêmtir e.
Lêbelê, hûrguliyên raporê nîşan didin ku her çend hejmara giştî ya koçberan kêm bûye, hejmara koçberên ji welatên rojavayî zêde bûye. Ev kom malbatên ciwan, ciwanên tenê û her weha kesên xwedî pisporî yên ku bi avahiya aborî ya rejîmê re lihev tên, di nav xwe de digire.
Xwendekar û doktor di nav koçberên nû de ne
Malpera Ynet dibêje ku zêdebûna rêjeya ciwanan di nav koçberan de bi aloziyên ku piştî şerê Gazayê li zanîngehên cîhanê derketine tê girêdan. Her çend hejmara rastîn a koçberên di navbera 18 heta 35 salî de li gorî salên berê kêm bûye.
Li gorî raporê, nêzîkî sêyeka hemû koçberan di sala borî de di navbera 18 heta 35 salî de bûn, lê di nav koçberên ji welatên rojavayî de ev rêje digihîje %40.
Amadekarên raporê bawer dikin ku ev dane dikare nîşana baweriya ciwanên siyonîst bi pêşeroja rejîmê be. Ev yek di zêdebûna rêjeya xwendekaran de jî xuya dibe. Di sala xwendinê ya 2024–2025'an de, 5,535 xwendekarên koçber xwendina xwe li saziyên perwerdehiya bilind domandin. Piraniya wan li zanîngehên Reichman, Bar-Ilan, Îbranî û Tel Aviv xwendin.
Artêşa rejîma siyonîst û kêmbûna koçberên nû
Di aliyê din de, hejmara wan kesên ku ji bo beşdarbûna artêşa rejîma siyonîst hatin axên dagirkirî, çend sed kes kêm bû. Bi giştî 3,165 koçber beşdarî artêşê bûn ku %61 ji wan mêr bûn. Ji nav wan, %43 wekî "leşkerên tenê" hatin tomarkirin, yanî kesên ku bê malbat hatine.
Welatên sereke yên van kesan Amerîka, Rûsya, Etiyopya, Ûkrayna û Fransa bûn.
Her çend piştî şerê Gazayê ya 7'ê Cotmeha 2023'an meyla koçberiya berevajî, bi taybetî di nav hêzên kar yên girîng de, zêde bûye, raporê destnîşan dike ku ev nayê wê wateyê ku koçberiya kesên xwedî kar rawestiyaye.
Bo nimûne, di sala 2025'an de 541 doktor (jin û mêr) û her weha 25 zanistvan bi rêya bernameyên cuda hatin. Daneyan nîşan didin ku %62 ji koçberên nû di bazara kar de çalak in û %82 ji wan xwedî karekî temam-dem in.
Her weha hate diyarkirin ku koçberên ciwantir zûtir kar dibînin û piraniya wan bajarên Tel Aviv, Netanya, Quds û Hayfa ji bo jiyanê hilbijêrin.
Lê koçberên ji welatên rojavayî bi taybetî bajarên Quds, Beyt Şemeş û Ra'anana ji bo niştecihbûnê hilbijêrin.
.............................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rejîma siyonîst
- Koçberiya bo rejîma siyonîst
- Axên dagirkirî
- Artêşa rejîma siyonîst
- Koçberî
- Koçberiya berevajî
Your Comment