Waşington bîr li danîna bingehên leşkerî yên nû li rejîma Îsraîlê dikeve

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Çavkaniyên ewlekariyê yên rejîma Îsraîlê eşkere kirine ku artêşa Amerîkayê li veguhestina pergalên operasyonê yên di warên parastinê û êrîşê de li axên dagirkirî digere. Ji ber ku Waşington bawer dike ku bingehên xwe yên leşkerî li herêma Kendava Farsî ji berê zêdetir di ber êrîşên Îran û aliyên din de ne.
Li gor rapora malpera cihû «Wallay», ev plan dibe ku firehkirina bingeheke hewayî ya heyî li herêma Neqebê ya başûrê axên dagirkirî yan jî avakirina bingeheke nû ya Amerîkayê pêk bîne. Ev kiryar wekî armanca wê xurtkirina hebûna hêzên Amerîkayê li herêmê û kêmkirina asta xistina wan a ber êrîşên gengaz tê destnîşankirin.
Hevkariya leşkerî ya Amerîka û rejîma Îsraîlê heta sala 2030
Ev rapor zêde dike ku di nav şerê bi Îranê de, artêşa Amerîkayê zêdetirî 6 hezar leşkeran li cihên cihê yên axên dagirkirî bicîh kiribû ku beşek ji wan di nav bingehên artêşa rejîma Îsraîlê de bûn. Van hêzan berpirsiyarê xebitandina pergalên parastina hewayî û herwiha tamîr û lênihêrîna balafirên Amerîkî bûn. Balafirên ku ji axên dagirkirî derdiketin û gelek peywirên cihê pêk dianîn.
Herwiha beşek ji van balafirên Amerîkî ji welatên herêma Kendava Farsî hatibûn guvastin rejîma Îsraîlê. Ji ber ku fikar hebûn ku ew ji aliyê dron, moşekên kurt-menzîl û moşekên balîstîk ên Îranê ve bên armancgirtin.
Ev malper ragihand ku Amerîkayê di du heftiyên borî de hejmara hêzên xwe yên li rejîma Îsraîlê bi qasî tixûbdar kêm kiriye. Ev kiryar piştî îmzekirina notek têgihiştinê bi Îranê, kêmbûna asta amadebûna leşkerî û daxistina îhtîmala pevçûneke fireh a nû bi Tehranê re pêk hat.
Berevajî vê, nûnerên Wezareta Cengê û artêşa Amerîkayê ji berpirsiyarên Wezareta Ewlekariya rejîma Îsraîlê û artêşa wê re ragihandine ku ew dixwazin peymanên dabînkirin û hevkariyê yên heyî herî kêm heta sala 2030'î dirêj bikin. Ev peyman dibe ku li gor hewcedariyên operasyonê yên artêşa Amerîkayê ji bo demeke dirêjtir jî berdewam bike.
Pentagon li bingeheke ewletir li herêmê digere
Çavkaniyeke ewlekariyê ya agadar ji têkiliyên leşkerî yên Amerîka û rejîma Îsraîlê ji vê raporê re gotiye ku Waşington gihîştiye wê encamê ku bingehên wê li Kendava Farsî û herêmên din, bi awayekî berçav di ber êrîşên Îran û çalakiyên komên dijber de ne. Ev mijar bûye sedema ku Amerîka ji nû ve li ser şêweyê bicîhkirina hêzên xwe li herêmê bifikire û di vê çarçoveyê de çalakiyên wekî veguhestina pergalên temam ên leşkerî yên Amerîkayê bo bingehên ewletir û bihêztir pêk bîne.
Li gor vê raporê, yek ji vebijarkên pêşniyarkirî, avakirina bingehên daîmî yên Amerîkayê li nav rejîma Îsraîlê ye. Ev plan ji aliyê hejmareke berpirsiyarên ewlekariyê yên vê rejîmê ve hatiye piştguhkirin. Van berpirsiyaran di civînên veşarî de ragihandine ku hebûna daîmî ya leşkerî ya Amerîkayê dê hewceyî afirandina sîwanekê parastina hewayî ya zêde bike û di asta stratejîk de, têkiliyên demdirêj ên navbera her du artêş û hikûmetên Amerîka û rejîma Îsraîlê xurt bike.
Di nav senaryoyên hatine lêkolînkirin de, firehkirina yek ji bingehên hêza hewayî li herêma Neqebê ya başûrê axên dagirkirî, veqetandina herêmeke cuda bo hêzên Amerîkayê bi bikaranîna binesaziya artêşa rejîma Îsraîlê, yan jî avakirina bingeheke temamen nû li Neqebê bo bicîhkirina pergalên cihê yên artêşa Amerîkayê hene.
Di dema êrîşa dawîn a Amerîkayê ya li Îranê de, bingehên Amerîkayê li herêma Kendava Farsî bûn hedefa rêzek êrîşên moşek û dron ên Îranê. Van êrîşan ziyanên berfireh li van bingahan gihandin û hejmareke amûrên leşkerî û balafir jî zirar dîtin. Navenda Lêkolînên Stratejîk û Navneteweyî (CSIS) texmîn kiriye ku berhevoka ziyanên gihîştî bingehên Amerîkayê li herêmê di navbera 2.2 heta 5.1 mîlyar dolaran de ye.
.........................................
Dawîya Peyam /
Your Comment