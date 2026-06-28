Hucet-ul-Îslam Husênabadî:Xutbeya Îmam Sicad (s.x) li Şamê, xala zivirînê ya şerê vegêranan di beramberî eniya narewa de ye

Li gor rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Hucetul-Îslam û Mislîmîn Yasîn Husênabadî di merasîma şînbûna salvegera şehîdbûna Îmam Seccad Eliyê kurê Huseyn, (s.x.) de li Hekîmê Xanima Kerametê Hezretê Fatimeya Masûme(s.x), bi îşaretekê li yek ji girîngtirîn kiryarên di şerê eniya heq û narewa de, got: Em yek qadeke leşkerî û şerê dijwar heye û qadeke din jî heye ku ew şerê vegêranan e. Baştirîn nimûneya wê di dema me de, medya ye. Carinan di şerê leşkerî de serfiraz dibin, lê eger hûn di şerê vegêranan de destê jorîn nebin, ew serfirazî têkçûnê dibe.
Wî bi îşaretekê li rola Muawiye di şerê vegêranan de, zêde kir: Muawiye bi çêkirina vegêranan û dayîna pereyan bo kesan, Şurehbîl (Şurahbil) ku yek ji kesayetiyên bandorker ên Şamê bû, xapand û ew bi şerê bi Emîrê Mûminan Eliyê (s.x.) ve mecbûr kir. Muawiye li rêya çûna Şurehbîl, kesan kirê kir da ku vegêrana şaş a kuştina xelîfeyê sêyem (Osman) bigihînin wî û wî têkevin şaşiya hesaban. Ev şerê vegêranan bû ku leşkerek ji bo Muawiye berhev kir.
Husênabadî bi gotina ku Yezîd di şerê vegêranan de gelek qels tevgeriya, diyar kir: Bi salan Muawiye li Şamê vegêrana şaş a Emîrê Mûminan (s.x.) perwerde kiribû û gelê Şamê ji Emîrê Mûminan (s.x) re bêhurmetî dikirin. Di civîna Yezîd de, gotinbêjek şand da ku di fezîletên Muawiye û Yezîd de biaxive. Lê Îmam Seccad (s.x) ket nav şerê vegêranan.
Xwênerê Hekîmê Pîroz berdewam kir: Îmam Sicad li Mizgefta Emewiyan a Şamê, pêşî fezîletên Ehlê Beyt vegotin, paşê xwe nasandin. Ew qas fezîletên Emîrê Mûminan (s.x) got ku gelê Şamê giriyan û gotin: "Me nizanibû." Heta ku Cihûyekî di wê civînê de ji Yezîd re got: "Eger yek ji neviyên Mûsa li nav me bimîya, em heta dawiya nifşa wî hurmet dikirin; hûn bi Alê Pêxemberê xwe re wisa dikin?!" Ev xutbe, vegêrana tehrîfkirî ya Yezîd hilweşand û lehçeyê li ser berjewendiya eniya heq vegerand.
Wî di dawiyê de tekez kir: Îro jî em di şerê vegêranan de ne. Dijmin bi tehrîfkirina rastiyan û weşandina vegêranên şaş, hewl dide ku ramana giştî ji rê derxe. Erka me ev e ku bi ravekirina rast, mîna Îmam Sicad (s.x.) di vî şerî de serfiraz bibin û vegêrana heq bigihînin guhên hemû cîhanê.
………..
Dawiya Peyam/
Tags
Mezara pîroz a Hz.Masume (s)
Hucet-ul-Îslam Panahîyan
Iran
Aşûra
Your Comment