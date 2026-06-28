Polîs bi tawanbariya têkiliya bi hînkirinên Şîeyan re êrîşî navendeke bazirganî li Malezyayê kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlibeytê (S.X) – ABNA – Di şevê ku Şîeyên li çar aliyên cîhanê ji bo Hz. Ebû Abdullah el-Huseyn (S.X) serokê şehîdan şîn û şevbihêrkê dikirin, navendeke olî ya Şîeyan li herêma Lagoon Perdana ya bajarê Petaling Jaya bû hedefa operasyonek fireh a hevbeş.
Ev êrîş di demekê de pêk hat ku bawermend merasîma şeva Aşûrayê û şînê ji bo musîbetên malbata Pêxemberê Xwedê (S.X.A) pêk dianîn.
Datuk Mohammad Shahzihan Ahmad, rêvebirê JAIS, ragihand ku ev operasyon di saet 9:34 ê êvarê de li ser bingeha "agahiyên giştî" hate kirin. Memûran piştî êrîşê 226 kesên ku di merasîma olî de beşdar bûn girtin. Van kesan 147 mêr, 51 jin û 28 zarok bûn û hemû ji Pakîstan, Hindistan û Bangladeşê bûn.
Rêvebirê JAIS got ku ev gav li gorî Qanûna Sûcên Şer'î ya Eyaleta Selangorê (1995) hate avêtin û lêkolîn di van sê beşan de tê domandin:
- Maddê 12(c): bêhurmetî li rayedarên olî.
- Maddê 13: belavkirina bawerî û ramanên li dijî fetwayan.
- Maddê 16: belavkirina nivîs û materyalên ku li dijî şerîetê tên hesibandin.
Ev saziya hikûmetê her weha ji hemû misilmanan xwest ku beşdarî van çalakiyan nebin. Ev bang di demekê de hate weşandin ku gelek çavdêran bêdengiya rayedarên Malezyayê li hember hestyarîyên olî yên civakên Şîe rexne dikin.
Her çend rayedarên Malezyayê vê operasyonê bi qanûnên navxweyî re rave dikin, lê ev êrîşa di şeva Aşûrayê de, ku bîranîna mazlûmîya malbata Pêxemberê Xwedê (S) ye, di nav civakên misilmanan de bertekên cuda derxistiye û dîsa nîqaşa azadiya olî û mafên hindikahiyên olî di welatên misilman de li pêş xistiye.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Aşûra
- Şîe
- Malezya
- Pakîstan
- Meha Muherremê
- Nûçeyên têkildar
Your Comment