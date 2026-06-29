Serokê Civata Pisporên Rêberiyê Şewirmendan Rehberî ji hemû gel kir ku beşdarî merasîma şandina cenazeyê rêberê şehîd bibin

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA— Serokê Civata Pisporên Rêberiyê bi derxistina peyamekê, hemû gelê hêja û şerîf ê Îran a Îslamî vedixwîne ku bi awayekî pir mezin û bi heybet beşdarî merasîma oxirkirina cenazeyê pîroz ê Rêberê Mezin û Cîhanî de bibin.
Naveroka peyama Serokê Civata Pisporên Rêberiyê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovan
«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»
«Ji mêran ên di nav mêran de, yên ku bi peymanên xwe yên bi Xwedê re rastî anîne; hin ji wan in ku canê xwe dane (wekî ku wan peyman kiriye) û hin jî ew in ku li benda wê ne, û wan tu carî guhertin nekirine.»
Şehadeta xemgîn û dewrê serketiya Wali’yê Mîslimên Cîhanê, Ayatullah al-Uzma al-Imam al-Seyîd Eli Hoseyini Xameneyî(Rizwanullah Ta’ala 'alayhi), hîn jî wekî agirê dilê ummeta Îslamê ye.
Wî Xalafê Salih (Rêberê Baş) û Avakirê mezin ê Şoreşa Îslamî, Îmam Xemineyî (Qudse Sirrahu al-Şerif), bi hişmendî, netewî û bîsirta bêhempa, heft û sî salan Îran a Îslamî gihand qulên pêşkeftin û hêzê; û kêştika şoreşê di nav bagerên şedit û komployên istikbarê (despotiya cîhanî) de, gihand serê riya rizgariyê.
Wî, bi peydakirina sîreya sor a Seyîd al-Şuhada (S), tu carî serî needa peyman û lihevkirinê (sulh) bi cîhana batil û Yezîdiyên demekê re; û her gav sembola Hosênî ya «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ»«Mîslî la yubayi’u mislehu» (Mîna min, kesî peymanê bi Xwedê re nake) di ameldan de wate kir. Wî vê berxwedana stratejîk bi îradeyek zelal û heta nefesa dawî bi destên girêdayî berdewam kir.
Niha, piştî rojên dirêj ên daxdarî û dûrketina canreqîm, û piştî çivirandina rewşê yê welat û bêmijkirina komployên şermezar ên dijminên peymankirî; di dawiyê de şert û merc ji bo hevdîtin û oxirkirina cenazeyê pîroz ê wî Îmamê Cihadkar û Şehîd û endamên malbata wan a bi rûmet (Rizwanullah 'alayhim ajma’in) amade bûye. Ji ber vê yekê, ez hemû miletê bi rûmet, mêrxas û mêrxas ê Îranê û hemû xizmedar û xwendekarên Mektebê Ehlebêyt (S) daxwaz dikim, ku bi amadebûneke wekî Aşurayê, bi heybet û bi bîsirat, beşdarî vê bûvera dîrokî ya xemgîn bibin. Ev amadebûn ne tenê merasîma oxirkirin e, lê belê nîşana careke din a dilsoziyê ye ji bo armancên Wilayeta Mutlaqa Fekih û nîşandana yekîtiyê û hêza ummeta Îslam q li ber pergalên despot (nizam al-saltah).
Di vê qonaxa hesas de, dinya û axretê ji bo wê rûhê pîroz daxwaz dikim; êdî di bin sîbera feyziya Xwedê de û bi biryara qat’î û dîrokî ya Civata Pisporên Rêberiyê, ala vê wezifeya giran hatî ser milê Khalafê şayisteyê wî. Ez ji Xwedayê Mezin daxwaz dikim ku li ser rêya rast a Wilayeta Mutlaqa Fekih, yekîtiya miletê me yê mezin biparêze û serkeftina peydakirina wezifeyê ji Rêberê mezin ê Şoreşa Îslamî, Ayatullah Seyîd Mûçteba Hosseini Khamenei (Mudazillehu al-A’lî) bide.
اللهم عجل لولیک الفرج
Xweda Lizuhara Îmam Zeman wî lez bika
Silav û silamet ji bo we bin, bi dilovanî û bereketên Xwedê re.
Mihemed Eli Muwahidî Kirmanî
Serokê Civata Pisporên Rêberiyê
Kurteya Peyvên Sereke :
- Merasîma oxirkirina cenaze.
- Rêberê mezin / Serkirdeyê payebilind.
- Istikbar / Despotiya cîhanî.
- Bîsirta bêhempa / Hişmendiya bêhempa.
- Hevdîtin / Dûrxistina can (di maneya daxdarî/reziyan de).
- Wilayeta Mutlaqa Fekih.
- Khalafê Salih / Rêberê Baş
Your Comment