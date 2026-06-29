  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Terorîstên Amerîkî–Siyonîst yek malbatek li Serawanê bi gule bar kirin.

29 June 2026 - 22:04
News ID: 1833318
Source: Tasnim News
Terorîstên Amerîkî–Siyonîst yek malbatek li Serawanê bi gule bar kirin.

Terorîstên Amerîkî–Siyonîst li Serawanê malbatek bi gule bar kirin.

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA— Ji Serawanê, otomobîleke taybet ku endamên malbatek di nav de bûn, dema ku di nav qezayê Serawanê de dihat gerîn, ji aliyê çekdarên kirêgirêdayî yên dijmin ve hate gulebarankirin.

Di vê bûyerê de, ajokar bi navê Erbabî şehîd bûye û jina wî jî bi gule ketî birîndar bûye û bo nexweşxaneyê hatiye veguhestin.

Yek çavkanîya agahdar ji Tasnîm re got ku ev êrîş ji aliyê komeke terorîstî ya girêdayî rejîma Siyonîst û Amerîkayê ve hatiye kirin.

Dawiya peyamê.

Your Comment

You are replying to: .
captcha